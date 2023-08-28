Romanya'dan 'patlama' açıklaması: 'Kim ve hangi makamda olduklarına bakılmadan bedel ödeyecekler'

“Patlamadan etkilenen herkese destek olmak için Crevedia’ya gittim. Hasarı değerlendireceğiz ve hükümetin yedek fonundan destek sağlayacağız. Çok net olmak istiyorum; bu trajedinin doğrudan ya da dolaylı tüm suçluları, kim olduklarına ve hangi makamda bulunduklarına bakılmaksızın bedelini ödeyeceklerdir. Hukuk noktasından virgülüne kadar uygulanmalıdır. Yarından itibaren ülkedeki tüm akaryakıt istasyonları denetlenecek ve uygun olmayanlar anında kapatılacaktır. Mevzuat değişiklikleri gerekiyorsa, bunları bir kanun hükmünde kararname ile hızlı bir şekilde yapacağız.”