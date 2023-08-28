https://sputniknews.com.tr/20230828/romanyadan-patlama-aciklamasi-kim-ve-hangi-makamda-olduklarina-bakilmadan-bedel-odeyecekler-1074991603.html
Romanya'dan 'patlama' açıklaması: 'Kim ve hangi makamda olduklarına bakılmadan bedel ödeyecekler'
Romanya'dan 'patlama' açıklaması: 'Kim ve hangi makamda olduklarına bakılmadan bedel ödeyecekler'
Art arda gerçekleşen Romanya'daki ölümcül patlamaların ardından hükümet harekete geçti. 28.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-28T12:58+0300
2023-08-28T12:58+0300
2023-08-28T12:58+0300
romanya
marcel ciolacu
patlama
akaryakıt
istasyon
benzin istasyonu
yaralı
ölü
açıklama
makam
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Romanya’da Cumartesi akşamı başkent Bükreş yakınlarındaki Crevedia kasabasında bulunan bir akaryakıt istasyonunda art arda 3 patlama meydana gelmesinden sonra Romanya Başbakanı Marcel Ciolacu incelemelerde bulundu. Bir kişinin hayatını kaybettiği ve 58 kişinin de yaralandığı olaydan sonra Ciolacu, patlamadan etkilenenlerin ailelerini ziyaret etti.Burada basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Ciolacu, şunları aktardı:
https://sputniknews.com.tr/20230827/romanyada-akaryakit-istasyonunda-patlama-1-olu-33-yarali-1074963520.html
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romanya, marcel ciolacu, patlama, akaryakıt, istasyon, benzin istasyonu, yaralı, ölü, açıklama, makam, soruşturma, kararname, yardım
romanya, marcel ciolacu, patlama, akaryakıt, istasyon, benzin istasyonu, yaralı, ölü, açıklama, makam, soruşturma, kararname, yardım
Romanya'dan 'patlama' açıklaması: 'Kim ve hangi makamda olduklarına bakılmadan bedel ödeyecekler'
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Art arda gerçekleşen Romanya'daki ölümcül patlamaların ardından hükümet harekete geçti.
Romanya’da Cumartesi akşamı başkent Bükreş yakınlarındaki Crevedia kasabasında bulunan bir akaryakıt istasyonunda art arda 3 patlama meydana gelmesinden sonra Romanya Başbakanı Marcel Ciolacu incelemelerde bulundu. Bir kişinin hayatını kaybettiği ve 58 kişinin de yaralandığı olaydan sonra Ciolacu, patlamadan etkilenenlerin ailelerini ziyaret etti.
Burada basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Ciolacu, şunları aktardı:
“Patlamadan etkilenen herkese destek olmak için Crevedia’ya gittim. Hasarı değerlendireceğiz ve hükümetin yedek fonundan destek sağlayacağız. Çok net olmak istiyorum; bu trajedinin doğrudan ya da dolaylı tüm suçluları, kim olduklarına ve hangi makamda bulunduklarına bakılmaksızın bedelini ödeyeceklerdir. Hukuk noktasından virgülüne kadar uygulanmalıdır. Yarından itibaren ülkedeki tüm akaryakıt istasyonları denetlenecek ve uygun olmayanlar anında kapatılacaktır. Mevzuat değişiklikleri gerekiyorsa, bunları bir kanun hükmünde kararname ile hızlı bir şekilde yapacağız.”