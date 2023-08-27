https://sputniknews.com.tr/20230827/romanyada-akaryakit-istasyonunda-patlama-1-olu-33-yarali-1074963520.html

Romanya’da akaryakıt istasyonunda patlama: 1 ölü

Romanya’da akaryakıt istasyonunda patlama: 1 ölü

Romanya’nın başkenti Bükreş’te bir akaryakıt istasyonunda meydana gelen patlamada 1 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi yaralandı. 27.08.2023, Sputnik Türkiye

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Romanya'nın başkenti Bükreş'te, bir akaryakıt istasyonunda art arda iki patlama meydana geldi. Yeklilerin verdiği bilgiye göre patlamada 1 kişi hayatını kaybederken, 26’sı itfaiye eri olmak üzere onlarca kişi yaralandı.İçişleri Bakanlığı Acil Durumlar Dairesi Başkanı Raed Arafat, patlamaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Başlangıçta altı sivil vatandaş yaralandı... Ne yazık ki ikinci bir patlamada 26 itfaiyeci yaralandı. Onlardan biri ağır, diğerlerinde ise yanıklar oluştu" dedi.Arafat, bir gaz deposunda meydana gelen ilk patlamanın başka bir depoya sıçrayarak ikinci bir yangına neden olduğunu ve bu yeni yangının da ikinci patlamayı tetiklediğini söyledi. İstasyonun yanında üçüncü bir gaz deposunun bulunması nedeniyle başka bir patlama ihtimali de göz ardı edilmiyor. Benzin istasyonunun etrafında 300 metrelik bir alan kapatılıp bölge tahliye edildi. Yangının henüz söndürülmediğini açıklayan yetkililer, yanan depolarının risk oluşturması nedeniyle daha fazla patlama yaşanabileceğini söyledi. Ölü ve yaralı sayısının artmasından endişe ediliyor.Patlamanın neyden kaynaklandığı henüz bilinmiyor.

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