https://sputniknews.com.tr/20230828/putin-ve-modi-brics-zirvesini-istisare-etti-genisleme-birligin-uluslararasi-nufuzunu-artiracak-1075000959.html

Putin ve Modi, BRICS Zirvesini istişare etti: 'Genişleme, birliğin uluslararası nüfuzunu artıracak'

Putin ve Modi, BRICS Zirvesini istişare etti: 'Genişleme, birliğin uluslararası nüfuzunu artıracak'

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Hindistan Başbakanı Narendra Modi, geçen hafta Güney Afrika'da yapılan BRICS Zirvesi ile 9-10 Eylül'de Yeni Delhi'de... 28.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-28T18:08+0300

2023-08-28T18:08+0300

2023-08-28T18:08+0300

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hindistan

brics

işbirliği

g20

brics zirvesi

görüşme

ikili görüşme

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Kremlin'den yapılan açıklamaya göre Putin ve Modi, telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde yapılan 15. BRICS Zirvesi'ini ele alan liderler, başta BRICS'in genişlemesiyle ilgili mutabakat olmak üzere tüm anlaşmaların önemini vurgulayarak, genişlemenin birliğin uluslararası meselelerdeki nüfuzunun artmasına katkı sunacağını belirtti.Putin ve Modi, 1 Ocak 2024'te başlayacak Rusya'nın BRICS dahilindeki dönem başkanlığında yakın işbirliğini sürdürme kararı aldı.Rusya ve Hindistan liderleri, 9-10 Eylül'de Yeni Delhi gerçekleştirilecek G20 Zirvesi'yle ilgili görüş alışverişi de yaptı.Özel ve ayrıcalıklı stratejik ortaklık ruhuyla giderek gelişen Rusya-Hindistan ilişkilerindeki güncel konuları da değerlendiren Putin ve Modi, ticari ve ekonomik işbirliğinin olumlu dinamiklerine dikkat çekti. Liderler ayrıca enerji sektöründeki büyük ölçekli projelerin tutarlı bir şekilde uygulanması ve uluslararası taşımacılık ve lojistik altyapısını genişletmeye yönelik ortak çalışma yürütülmesi konusunda hemfikir olduklarını ifade etti.

https://sputniknews.com.tr/20230828/rus-sinergiya-universitesi-brics-ulkeleri-ozel-egitim-kuruluslari-birligi-kuruyor-1074992073.html

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ekonomi, rusya, hindistan, brics, işbirliği, g20, brics zirvesi, görüşme, ikili görüşme