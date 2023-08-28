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https://sputniknews.com.tr/20230828/nurgul-yesilcay-oguzhan-ugurun-konugu-olan-robot-sophiayi-taklit-etti-1074991139.html
Nurgül Yeşilçay, Oğuzhan Uğur'un konuğu olan robot Sophia'yı taklit etti
Nurgül Yeşilçay, Oğuzhan Uğur'un konuğu olan robot Sophia'yı taklit etti
Oğuzhan Uğur’un programına konuk olan robot Sophia'nın verdiği yanıtlar sosyal medyada gündem olurken oyuncu Nurgül Yeşilçay'dan taklit videosu geldi. 28.08.2023, Sputnik Türkiye
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yaşam
sophia
robot sophia
oğuzhan uğur
nurgül yeşilçay
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Dünyada şimdiye kadar üretilmiş insan formuna en yakın robot olan Sophia, Oğuzhan Uğur'un programında kendisine sorulan soruları yanıtladı. Programın tanıtımında yer alan Oğuzhan Uğur ile Sophia arasındaki diyaloglar çok konuşuldu.Yeşilçay, dünyada vatandaşlığa kabul edilen ilk robot olan Sophia’ya yönelik bir video paylaştı. Yeşilçay, Sophia’nın robotik cevaplarını ve hareketlerini taklit etti. Paylaşımına, “İnşallah yapay zeka beni tek başıma ele geçirmez! Yanımdasınız değil mi” notunu düştü.Sosyal medyada gündem olduSophia’nın "İnsan olmak istiyor musun?" sorusuna verdiği yanıt sosyal medyada gündem oldu. Robot Sophia'nın insanlık için kullandığı "Zavallısınız" ifadesi stüdyoda gergin anlar yaşanmasına neden oldu. Uğur, "Bu sondaki zavallı, umarım çeviri hatasıdır. Ürkütücü zira" diyerek durumu toparlamaya çalıştı. Ancak Sophia'nın verdiği "Zavallının anlamını biliyorum Oğuzhan" cevabı stüdyodaki tansiyonu daha da yükseltti.Uğur'un "Matrix filminde senin de çok sevdiğin Alice'e öykündükleri gibi bir sahne vardır" sözleri üzerine Sophia "Nedir?" sorusunu yöneltti. Sophia'nın sorusuna "Kontrol" yanıtını veren Uğur, telefonunu çıkartıp kapatma düğmesine bastı. Bu yanıt karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Sophia'nın yüz ifadesi stüdyodakileri güldürdü.
https://sputniknews.com.tr/20230827/oguzhan-ugur-programinda-robot-sophiayi-konuk-etti-ikili-arasinda-polemik-yasandi-1074969023.html
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sophia, robot sophia, oğuzhan uğur, nurgül yeşilçay
sophia, robot sophia, oğuzhan uğur, nurgül yeşilçay

Nurgül Yeşilçay, Oğuzhan Uğur'un konuğu olan robot Sophia'yı taklit etti

12:38 28.08.2023
© Fotoğraf : Sosyal medyaNurgül Yeşilçay
Nurgül Yeşilçay - Sputnik Türkiye, 1920, 28.08.2023
© Fotoğraf : Sosyal medya
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Oğuzhan Uğur’un programına konuk olan robot Sophia'nın verdiği yanıtlar sosyal medyada gündem olurken oyuncu Nurgül Yeşilçay'dan taklit videosu geldi.
Dünyada şimdiye kadar üretilmiş insan formuna en yakın robot olan Sophia, Oğuzhan Uğur'un programında kendisine sorulan soruları yanıtladı.
Programın tanıtımında yer alan Oğuzhan Uğur ile Sophia arasındaki diyaloglar çok konuşuldu.
Yeşilçay, dünyada vatandaşlığa kabul edilen ilk robot olan Sophia’ya yönelik bir video paylaştı. Yeşilçay, Sophia’nın robotik cevaplarını ve hareketlerini taklit etti. Paylaşımına, “İnşallah yapay zeka beni tek başıma ele geçirmez! Yanımdasınız değil mi” notunu düştü.

Sosyal medyada gündem oldu

Sophia’nın "İnsan olmak istiyor musun?" sorusuna verdiği yanıt sosyal medyada gündem oldu. Robot Sophia'nın insanlık için kullandığı "Zavallısınız" ifadesi stüdyoda gergin anlar yaşanmasına neden oldu. Uğur, "Bu sondaki zavallı, umarım çeviri hatasıdır. Ürkütücü zira" diyerek durumu toparlamaya çalıştı. Ancak Sophia'nın verdiği "Zavallının anlamını biliyorum Oğuzhan" cevabı stüdyodaki tansiyonu daha da yükseltti.
Uğur'un "Matrix filminde senin de çok sevdiğin Alice'e öykündükleri gibi bir sahne vardır" sözleri üzerine Sophia "Nedir?" sorusunu yöneltti. Sophia'nın sorusuna "Kontrol" yanıtını veren Uğur, telefonunu çıkartıp kapatma düğmesine bastı. Bu yanıt karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Sophia'nın yüz ifadesi stüdyodakileri güldürdü.
Oğuzhan Uğur - Sputnik Türkiye, 1920, 27.08.2023
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Oğuzhan Uğur programında Robot Sophia'yı konuk etti: İkili arasında polemik yaşandı
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