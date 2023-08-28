https://sputniknews.com.tr/20230828/nijerin-verdigi-48-saatlik-sure-bitti-macrondan-aciklama-geldi-fransiz-elci-nijerde-kalacak-1074999299.html
Nijer'in verdiği 48 saatlik süre bitti, Macron'dan açıklama geldi: 'Fransız elçi Nijer’de kalacak'
Nijer'in verdiği 48 saatlik süre bitti, Macron'dan açıklama geldi: 'Fransız elçi Nijer’de kalacak'
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Nijer’deki cunta yönetiminin Fransa’nın Niamey Büyükelçisi Sylvain Itte’ye ülkeden ayrılması için verdiği sürenin... 28.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-28T18:22+0300
2023-08-28T18:22+0300
2023-08-28T18:22+0300
nijer
fransa
elçi
dünya
muhammed bazum
darbe
cunta
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Nijer’deki cunta yönetiminin cuma günü Fransa’nın Niamey Büyükelçisi Sylvain Itte’ye ülkeden ayrılması için verdiği 48 saatlik sürenin dolmasının ardından Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’dan bir açıklama geldi.Başkent Paris’te bugün büyükelçilerle gerçekleştirdiği toplantıda konuşan Macron, Niamey Büyükelçisi Sylvain Itte’nin cunta yönetiminin açıklamasına rağmen ülkede kalacağını ve şu anda Nijer’in başkenti Niamey’de dinlendiğini açıkladı.Macron, “Fransa ve diplomatlarımız, son aylarda Sudan’dan Nijer’e kadar bazı ülkelerde çok zor durumlarla karşı karşıya kaldı. Buradan onları alkışlıyorum” ifadelerini kullandı.“Politikamız açık ve net. Darbecileri tanımıyoruz” diyen Macron, Fransa’nın Nijer’deki darbeyi kınama ve Nijer’in devrik lideri Muhammed Bazum’a desteğini değiştirmeyeceğini vurgularken, Bazoum’un demokratik olarak seçildiğini ve istifa etmeyi reddederek cesur davrandığını vurguladı.
https://sputniknews.com.tr/20230828/nijerin-fransa-buyukelcisine-verdigi-sure-dolmustu-elcilik-binasinda-son-durum-ne-1075000392.html
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nijer, fransa, elçi, muhammed bazum, darbe, cunta
nijer, fransa, elçi, muhammed bazum, darbe, cunta
Nijer'in verdiği 48 saatlik süre bitti, Macron'dan açıklama geldi: 'Fransız elçi Nijer’de kalacak'
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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Nijer’deki cunta yönetiminin Fransa’nın Niamey Büyükelçisi Sylvain Itte’ye ülkeden ayrılması için verdiği sürenin dolmasının ardından yaptığı açıklamada, Fransız elçinin ülkede kalmaya devam edeceğini söyledi.
Nijer’deki cunta yönetiminin cuma günü Fransa’nın Niamey Büyükelçisi Sylvain Itte’ye ülkeden ayrılması için verdiği 48 saatlik sürenin dolmasının ardından Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’dan bir açıklama geldi.
Başkent Paris’te bugün büyükelçilerle gerçekleştirdiği toplantıda konuşan Macron, Niamey Büyükelçisi Sylvain Itte’nin cunta yönetiminin açıklamasına rağmen ülkede kalacağını ve şu anda Nijer’in başkenti Niamey’de dinlendiğini açıkladı.
Macron, “Fransa ve diplomatlarımız, son aylarda Sudan’dan Nijer’e kadar bazı ülkelerde çok zor durumlarla karşı karşıya kaldı. Buradan onları alkışlıyorum” ifadelerini kullandı.
“Politikamız açık ve net. Darbecileri tanımıyoruz” diyen Macron, Fransa’nın Nijer’deki darbeyi kınama ve Nijer’in devrik lideri Muhammed Bazum’a desteğini değiştirmeyeceğini vurgularken, Bazoum’un demokratik olarak seçildiğini ve istifa etmeyi reddederek cesur davrandığını vurguladı.