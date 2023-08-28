https://sputniknews.com.tr/20230828/nijerin-fransa-buyukelcisine-verdigi-sure-dolmustu-elcilik-binasinda-son-durum-ne-1075000392.html
Nijer'in Fransa Büyükelçisi'ne verdiği süre dolmuştu: Elçilik binasında son durum ne?
Nijer'in Fransa Büyükelçisi'ne verdiği süre dolmuştu: Elçilik binasında son durum ne?
Nijer'in, Fransa'nın Niamey Büyükelçisi Slyvain Itte'ye ülkeden ayrılması için verdiği 48 saat doldu. Elçilik binasının bulunduğu yerden son durumu aktaran... 28.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-28T17:52+0300
2023-08-28T17:52+0300
2023-08-28T17:52+0300
dünya
fransa
nijer
diplomatik ilişki
diplomatik kriz
afrika
elçilik
durgunluk
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Sputnik muhabirinin aktardığına göre, Fransız büyükelçiye yöneltilen ülkeyi terk etme çağrısı sonrasında Nijer'deki Fransız diplomatik temsilciliği civarında herhangi bir hareketlilik gözlenmiyor. Araçlar, sabah saatlerinde henüz diplomatik temsilcilik binasından ayrılmadı ve binanın yakınında güvenlik güçleri bulunmuyor. Nijer'in, Fransa'nın Niamey Büyükelçisi Slyvain Itte'ye ülkeden ayrılması için verdiği 48 saat Pazar günü doldu.
https://sputniknews.com.tr/20230828/nijerin-fransanin-niamey-buyukelcisine-verdigi-48-saatlik-sure-doldu-fransa-karsitlari-nobette-1074976770.html
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fransa, nijer, diplomatik ilişki, diplomatik kriz, afrika, elçilik, durgunluk
fransa, nijer, diplomatik ilişki, diplomatik kriz, afrika, elçilik, durgunluk
Nijer'in Fransa Büyükelçisi'ne verdiği süre dolmuştu: Elçilik binasında son durum ne?
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Nijer'in, Fransa'nın Niamey Büyükelçisi Slyvain Itte'ye ülkeden ayrılması için verdiği 48 saat doldu. Elçilik binasının bulunduğu yerden son durumu aktaran Sputnik muhabiri, henüz bir hareketlilik gözlemlenmediğini vurguladı.
Sputnik muhabirinin aktardığına göre, Fransız büyükelçiye yöneltilen ülkeyi terk etme çağrısı sonrasında Nijer'deki Fransız diplomatik temsilciliği civarında herhangi bir hareketlilik gözlenmiyor.
Araçlar, sabah saatlerinde henüz diplomatik temsilcilik binasından ayrılmadı ve binanın yakınında güvenlik güçleri bulunmuyor. Nijer'in, Fransa'nın Niamey Büyükelçisi Slyvain Itte'ye ülkeden ayrılması için verdiği 48 saat Pazar günü doldu.