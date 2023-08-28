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https://sputniknews.com.tr/20230828/nijerin-fransanin-niamey-buyukelcisine-verdigi-48-saatlik-sure-doldu-fransa-karsitlari-nobette-1074976770.html
Nijer'in Fransa'nın Niamey Büyükelçisi'ne verdiği 48 saatlik süre doldu: Fransa karşıtları nöbette
Nijer'in Fransa'nın Niamey Büyükelçisi'ne verdiği 48 saatlik süre doldu: Fransa karşıtları nöbette
Nijer'in, Fransa'nın Niamey Büyükelçisi Slyvain Itte'ye ülkeden ayrılması için verdiği 48 saat doldu. Nijer'de Fransız askerlerinin ülkeden ayrılmasını talep... 28.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-28T00:30+0300
2023-08-28T00:30+0300
nijer
dünya
fransa
büyükelçi
afrika
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Nijer Dışişleri Bakanlığı'nın, 25 Ağustos'ta Itte'ye ülkeyi terk etmesi için tanıdığı 48 saatlik sürenin sonuna gelindi.Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Fransa'nın Niamey Büyükelçiliği'nin çevresinde güvenlik önlemleri arttırıldı ve bölgeye kimse yaklaştırılmıyor.Fransa, askeri yönetimin kararını tanımadığını ve Itte'nin Nijer'de kalmaya devam edeceğini duyurmuştu.Fransa karşıtları, Fransız askeri üssü etrafında nöbet tutuyorYerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, göstericiler, Fransa'nın Niamey Büyükelçisi Slyvain Itte'nin 'Niamey 101' ismiyle de bilinen Fransız askeri üssünde saklandığı iddiaları nedeniyle 05.30'dan bu yana üssün etrafında bekleyişini sürdürüyor.Nijer bayraklarının yanı sıra Rusya, Kuzey Kore ve Çin bayrakları da sallayan grup, "Kahrolsun Fransa" ve "Fransız askerlerini istemiyoruz" yazılı dövizler taşıdı.Nijer Dışişleri Bakanlığı, Büyükelçi Itte'ye 25 Ağustos'ta ülkeden ayrılması için 48 saat süre vermişti.Fransa da cuntanın Fransız Büyükelçinin gitmesinin talep edebilecek bir otorite olmadığını açıklamıştı.Büyükelçi Itte'ye verilen süre, yerel saat ile 19.00'da dolarken, Fransa Büyükelçiliği önünde de alınan güvenlik önlemleri dikkati çekti.Askeri yönetimin, Itte'nin ülkeyi terk etmemesi halinde, Fransa Büyükelçiliği ve Fransız askeri üssüne elektrik, su, gıda ve yakıt tedarikini durdurabileceği belirtiliyor.Fransa'nın Nijer'de yaklaşık 1500 askeri ve Uluslararası Diori Hamani Havalimanı yakınlarında da bir askeri üssü bulunuyor.Nijer'de 26 Temmuz'da başa gelen askeri yönetim, daha önce de Fransa ile imzalanan 5 askeri işbirliği anlaşmasının iptal edildiğini açıklamıştı.Nijer'de Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum, 26 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı unsurlarınca alıkonulmuş ve o akşam asker, yönetime el koyduğunu duyurmuştu.Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı General Abdurrahmane Tchiani, 28 Temmuz'da CNSP isimli geçiş hükümetinin başına geçmişti.CNSP, 7 Ağustos'ta Lamine Zeine'yi başbakan olarak atamış, 10 Ağustos'ta asker ve sivillerden oluşan 21 üyeli kabineyi açıklamıştı.
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Nijer'in Fransa'nın Niamey Büyükelçisi'ne verdiği 48 saatlik süre doldu: Fransa karşıtları nöbette

00:30 28.08.2023
© AFP 2023 / -Nijer polis, asker
Nijer polis, asker - Sputnik Türkiye, 1920, 28.08.2023
© AFP 2023 / -
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Nijer'in, Fransa'nın Niamey Büyükelçisi Slyvain Itte'ye ülkeden ayrılması için verdiği 48 saat doldu. Nijer'de Fransız askerlerinin ülkeden ayrılmasını talep edenler, sabahın ilk ışıklarından bu yana başkent Niamey'deki Fransız askeri üssünün etrafında bekliyor.
Nijer Dışişleri Bakanlığı'nın, 25 Ağustos'ta Itte'ye ülkeyi terk etmesi için tanıdığı 48 saatlik sürenin sonuna gelindi.
Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Fransa'nın Niamey Büyükelçiliği'nin çevresinde güvenlik önlemleri arttırıldı ve bölgeye kimse yaklaştırılmıyor.
Fransa, askeri yönetimin kararını tanımadığını ve Itte'nin Nijer'de kalmaya devam edeceğini duyurmuştu.

Fransa karşıtları, Fransız askeri üssü etrafında nöbet tutuyor

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, göstericiler, Fransa'nın Niamey Büyükelçisi Slyvain Itte'nin 'Niamey 101' ismiyle de bilinen Fransız askeri üssünde saklandığı iddiaları nedeniyle 05.30'dan bu yana üssün etrafında bekleyişini sürdürüyor.
Nijer bayraklarının yanı sıra Rusya, Kuzey Kore ve Çin bayrakları da sallayan grup, "Kahrolsun Fransa" ve "Fransız askerlerini istemiyoruz" yazılı dövizler taşıdı.
Nijer Dışişleri Bakanlığı, Büyükelçi Itte'ye 25 Ağustos'ta ülkeden ayrılması için 48 saat süre vermişti.
Fransa da cuntanın Fransız Büyükelçinin gitmesinin talep edebilecek bir otorite olmadığını açıklamıştı.
Büyükelçi Itte'ye verilen süre, yerel saat ile 19.00'da dolarken, Fransa Büyükelçiliği önünde de alınan güvenlik önlemleri dikkati çekti.
Askeri yönetimin, Itte'nin ülkeyi terk etmemesi halinde, Fransa Büyükelçiliği ve Fransız askeri üssüne elektrik, su, gıda ve yakıt tedarikini durdurabileceği belirtiliyor.
Fransa'nın Nijer'de yaklaşık 1500 askeri ve Uluslararası Diori Hamani Havalimanı yakınlarında da bir askeri üssü bulunuyor.
Nijer'de 26 Temmuz'da başa gelen askeri yönetim, daha önce de Fransa ile imzalanan 5 askeri işbirliği anlaşmasının iptal edildiğini açıklamıştı.
Nijer'de Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum, 26 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı unsurlarınca alıkonulmuş ve o akşam asker, yönetime el koyduğunu duyurmuştu.
Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı General Abdurrahmane Tchiani, 28 Temmuz'da CNSP isimli geçiş hükümetinin başına geçmişti.
CNSP, 7 Ağustos'ta Lamine Zeine'yi başbakan olarak atamış, 10 Ağustos'ta asker ve sivillerden oluşan 21 üyeli kabineyi açıklamıştı.
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