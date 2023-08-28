https://sputniknews.com.tr/20230828/kenan-sofuoglunun-4-yasindaki-oglu-zayn-parkurda-kaza-yapti-1074980878.html
Kenan Sofuoğlu’nun 4 yaşındaki oğlu Zayn parkurda kaza yaptı
Kenan Sofuoğlu’nun 4 yaşındaki oğlu Zayn parkurda kaza yaptı
Motosiklet şampiyonu ve eski AK Parti milletvekili Kenan Sofuoğlu‘nun 4 yaşındaki oğlu Zayn, motosikletle kaza yaptı. 28.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-28T08:33+0300
2023-08-28T08:33+0300
2023-08-28T08:33+0300
yaşam
kenan sofuoğlu
motosiklet
kaza
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Küçük motosikletiyle viraja giren Zayn, motosikletin yalpalaması sonucu ‘tankslapper’ adı verilen bir olay yaşadı ve kaza yaptı. Yere düşen Zayn bir anda ağlamaya başladı.Sofuoğlu, Zayn’ı kontrol etmeye gelip ardından da oğlunu motive ederek yeniden piste dönmesini sağladı. Konuyla ilgili Zayn Sofuoğlu’nun sosyal medyasında yapılan paylaşımda, “Ağlıyor ama acıdan değil yarışı kazanamadığı için. Sonra tekrar piste çıkıp kazanıyor” ifadeleri kullanıldı.
https://sputniknews.com.tr/20230105/kenan-sofuoglunun-3-yasindaki-oglundan-dronelu-kahve-servisi-1065415100.html
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kenan sofuoğlu, motosiklet, kaza
kenan sofuoğlu, motosiklet, kaza
Kenan Sofuoğlu’nun 4 yaşındaki oğlu Zayn parkurda kaza yaptı
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Motosiklet şampiyonu ve eski AK Parti milletvekili Kenan Sofuoğlu‘nun 4 yaşındaki oğlu Zayn, motosikletle kaza yaptı.
Küçük motosikletiyle viraja giren Zayn, motosikletin yalpalaması sonucu ‘tankslapper’ adı verilen bir olay yaşadı ve kaza yaptı. Yere düşen Zayn bir anda ağlamaya başladı.
Sofuoğlu, Zayn’ı kontrol etmeye gelip ardından da oğlunu motive ederek yeniden piste dönmesini sağladı.
Konuyla ilgili Zayn Sofuoğlu’nun sosyal medyasında yapılan paylaşımda, “Ağlıyor ama acıdan değil yarışı kazanamadığı için. Sonra tekrar piste çıkıp kazanıyor” ifadeleri kullanıldı.