https://sputniknews.com.tr/20230828/kenan-sofuoglunun-4-yasindaki-oglu-zayn-parkurda-kaza-yapti-1074980878.html

Kenan Sofuoğlu’nun 4 yaşındaki oğlu Zayn parkurda kaza yaptı

Kenan Sofuoğlu’nun 4 yaşındaki oğlu Zayn parkurda kaza yaptı

Motosiklet şampiyonu ve eski AK Parti milletvekili Kenan Sofuoğlu‘nun 4 yaşındaki oğlu Zayn, motosikletle kaza yaptı. 28.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-28T08:33+0300

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yaşam

kenan sofuoğlu

motosiklet

kaza

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Küçük motosikletiyle viraja giren Zayn, motosikletin yalpalaması sonucu ‘tankslapper’ adı verilen bir olay yaşadı ve kaza yaptı. Yere düşen Zayn bir anda ağlamaya başladı.Sofuoğlu, Zayn’ı kontrol etmeye gelip ardından da oğlunu motive ederek yeniden piste dönmesini sağladı. Konuyla ilgili Zayn Sofuoğlu’nun sosyal medyasında yapılan paylaşımda, “Ağlıyor ama acıdan değil yarışı kazanamadığı için. Sonra tekrar piste çıkıp kazanıyor” ifadeleri kullanıldı.

https://sputniknews.com.tr/20230105/kenan-sofuoglunun-3-yasindaki-oglundan-dronelu-kahve-servisi-1065415100.html

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kenan sofuoğlu, motosiklet, kaza