https://sputniknews.com.tr/20230105/kenan-sofuoglunun-3-yasindaki-oglundan-dronelu-kahve-servisi-1065415100.html

Kenan Sofuoğlu'nun 3 yaşındaki oğlundan drone'lu kahve servisi

Kenan Sofuoğlu'nun 3 yaşındaki oğlundan drone'lu kahve servisi

Boyundan büyük motosikletleri kullanarak sosyal medyada gündem olan Kenan Sofuoğlu'nun 3 yaşındaki oğlu Zayn, bu kez drone ile anne ve babasına kahve servisi... 05.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-05T13:35+0300

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kenan sofuoğlu

çocuk

drone

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AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu’nun 3 yaşındaki oğlu Zayn Sofuoğlu, yaptıklarıyla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.Yaşıtları oyuncakla oynarken, kendisi için tasarlanan go-kart ve motosikletle pistin tozunu attıran minik Zayn, bu kez drone’la anne ve babasına kahve servisi yaptı.Sosyal medyada paylaşılan o görüntüler ise çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

https://sputniknews.com.tr/20221011/kenan-sofuoglunun-3-yasindaki-oglu-560-cclik-motosiklete-tek-basina-bindi-1062192001.html

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kenan sofuoğlu, çocuk, drone