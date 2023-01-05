https://sputniknews.com.tr/20230105/kenan-sofuoglunun-3-yasindaki-oglundan-dronelu-kahve-servisi-1065415100.html
Kenan Sofuoğlu'nun 3 yaşındaki oğlundan drone'lu kahve servisi
Kenan Sofuoğlu'nun 3 yaşındaki oğlundan drone'lu kahve servisi
Boyundan büyük motosikletleri kullanarak sosyal medyada gündem olan Kenan Sofuoğlu'nun 3 yaşındaki oğlu Zayn, bu kez drone ile anne ve babasına kahve servisi... 05.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-05T13:35+0300
2023-01-05T13:35+0300
2023-01-05T13:35+0300
kenan sofuoğlu
çocuk
drone
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AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu’nun 3 yaşındaki oğlu Zayn Sofuoğlu, yaptıklarıyla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.Yaşıtları oyuncakla oynarken, kendisi için tasarlanan go-kart ve motosikletle pistin tozunu attıran minik Zayn, bu kez drone’la anne ve babasına kahve servisi yaptı.Sosyal medyada paylaşılan o görüntüler ise çok sayıda beğeni ve yorum aldı.
https://sputniknews.com.tr/20221011/kenan-sofuoglunun-3-yasindaki-oglu-560-cclik-motosiklete-tek-basina-bindi-1062192001.html
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kenan sofuoğlu, çocuk, drone
kenan sofuoğlu, çocuk, drone
Kenan Sofuoğlu'nun 3 yaşındaki oğlundan drone'lu kahve servisi
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Boyundan büyük motosikletleri kullanarak sosyal medyada gündem olan Kenan Sofuoğlu'nun 3 yaşındaki oğlu Zayn, bu kez drone ile anne ve babasına kahve servisi yaptı.
AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu’nun 3 yaşındaki oğlu Zayn Sofuoğlu, yaptıklarıyla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.
Yaşıtları oyuncakla oynarken, kendisi için tasarlanan go-kart ve motosikletle pistin tozunu attıran minik Zayn, bu kez drone’la anne ve babasına kahve servisi yaptı.
Sosyal medyada paylaşılan o görüntüler ise çok sayıda beğeni ve yorum aldı.