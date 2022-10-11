https://sputniknews.com.tr/20221011/kenan-sofuoglunun-3-yasindaki-oglu-560-cclik-motosiklete-tek-basina-bindi-1062192001.html

Kenan Sofuoğlu'nun 3 yaşındaki oğlu, 560 cc'lik motosikleti tek başına sürdü

Kenan Sofuoğlu'nun 3 yaşındaki oğlu, 560 cc'lik motosikleti tek başına sürdü

Kenan Sofuoğlu, 3 yaşındaki oğlunu 560 cc’lik motosiklete tek başına bindirip pistte gezmesine izin verdi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler olumlu ve... 11.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-11T16:02+0300

2022-10-11T16:02+0300

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kenan sofuoğlu

ak parti

yaşam

motosiklet

çocuk

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Kendisi için tasarlanan go-kart ve motosikletle pistin tozunu attıran 3 yaşındaki Zayn Sofuoğlu, bu kez kendisinden kat kat büyük motosikletle babasının pistinde dolaştı. O görüntüler, Zayn için açılan sosyal medya hesabında, "560 cc sırada ne var?" yazısıyla paylaşıldı. Uzun süredir kendi pistinde eğittiği Zayn'ı ileride Türkiye'yi temsil eden bir Formula-1 yarışçısı olarak yetiştirmeyi hedefleyen baba Kenan Sofuoğlu, yapılan paylaşımla olumlu ve olumsuz onlarca yorum aldı.‘Bilmeyenler boş konuşmaya devam edebilir’Yorumlara tepkisiz kalmayan AK Parti Sakarya Milletvekili ve eski motosiklet yarışçısı Kenan Sofuoğlu görüntüleri paylaşarak, "Kimse bizim çocuğumuzu bizden çok sevip, düşünüp, koruyamaz. Motor nedir? Pist nasıl bir yerdir? Sporcu nasıl yetiştirilir? Bilmeyenler boş konuşmaya devam edebilir. Biz de işimizi yapmaya devam edeceğiz. Tedbir elden, takdir Allah’tan" açıklamasında bulundu.

https://sputniknews.com.tr/20210519/ak-parti-milletvekili-sofuoglu-dunyanin-en-hizli-ferrarisini-aldi-1044545107.html

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kenan sofuoğlu, ak parti, motosiklet, çocuk