https://sputniknews.com.tr/20230828/japon-deprem-uzmani-1-hafta-sonra-da-olabilir-diyerek-marmara-icin-uyardi-buyuklugunu-acikladi-1074982907.html

Japon deprem uzmanı '1 hafta sonra da olabilir' diyerek Marmara için uyardı: Büyüklüğünü açıkladı

Japon deprem uzmanı '1 hafta sonra da olabilir' diyerek Marmara için uyardı: Büyüklüğünü açıkladı

Japon deprem uzmanı Yüksek İnşaat Mühendisi Yoshinori Moriwaki, olası Marmara depremiyle ilgili yeni uyarılarda bulundu. Deprem riskinin en yüksek olduğu... 28.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-28T10:03+0300

2023-08-28T10:03+0300

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türkiye

japon

deprem

marmara denizi

marmara bölgesi

marmara depremi

yoshinori moriwaki

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6 Şubat'ta Türkiye tarihinin en yıkıcı depremlerinden birini yaşarken gözler beklenen büyük İstanbul depremine çevrildi. Japon deprem uzmanı Yüksek İnşaat Mühendisi Yoshinori Moriwaki, "7.6, 7.9' kadar gidebilir diye ben söylüyorum. Deprem geliyor. 1 sene sonra, 1 ay sonra hatta 1 hafta sonra da olabilir. Riskin en yüksek olduğu bölgeler Atatürk Havalimanı, Zeytinburnu, Küçükçekmece, Avcılar, Büyükçekmece ve Fatih tarafında da yumuşak zeminler var. Anadolu Yakası'nda da Tuzla, Pendik, deniz kenarı tarafları" dedi.CNN Türk'ün haberine göre Moriwaki, "99 depreminde de bunu gördük. buralarda sallantı çok oldu. Zemin yumuşak ise sıkıntı. Hatay kötü, neden? Zemin yumuşak olduğu için. Bu binalar yapışık ve hepsi 2000'den önce yapıldı. Bu binalarda çok hasar olacak" ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20230822/japon-deprem-uzmanindan-marmara-depremi-uyarisi-bosaltilacak-ilceleri-tek-tek-acikladi-1074822211.html

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japon, deprem, marmara denizi, marmara bölgesi, marmara depremi, yoshinori moriwaki