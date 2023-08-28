https://sputniknews.com.tr/20230828/japon-deprem-uzmani-1-hafta-sonra-da-olabilir-diyerek-marmara-icin-uyardi-buyuklugunu-acikladi-1074982907.html
Japon deprem uzmanı '1 hafta sonra da olabilir' diyerek Marmara için uyardı: Büyüklüğünü açıkladı
Japon deprem uzmanı '1 hafta sonra da olabilir' diyerek Marmara için uyardı: Büyüklüğünü açıkladı
Japon deprem uzmanı Yüksek İnşaat Mühendisi Yoshinori Moriwaki, olası Marmara depremiyle ilgili yeni uyarılarda bulundu. Deprem riskinin en yüksek olduğu... 28.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-28T10:03+0300
2023-08-28T10:03+0300
2023-08-28T10:03+0300
türkiye
japon
deprem
marmara denizi
marmara bölgesi
marmara depremi
yoshinori moriwaki
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6 Şubat'ta Türkiye tarihinin en yıkıcı depremlerinden birini yaşarken gözler beklenen büyük İstanbul depremine çevrildi. Japon deprem uzmanı Yüksek İnşaat Mühendisi Yoshinori Moriwaki, "7.6, 7.9' kadar gidebilir diye ben söylüyorum. Deprem geliyor. 1 sene sonra, 1 ay sonra hatta 1 hafta sonra da olabilir. Riskin en yüksek olduğu bölgeler Atatürk Havalimanı, Zeytinburnu, Küçükçekmece, Avcılar, Büyükçekmece ve Fatih tarafında da yumuşak zeminler var. Anadolu Yakası'nda da Tuzla, Pendik, deniz kenarı tarafları" dedi.CNN Türk'ün haberine göre Moriwaki, "99 depreminde de bunu gördük. buralarda sallantı çok oldu. Zemin yumuşak ise sıkıntı. Hatay kötü, neden? Zemin yumuşak olduğu için. Bu binalar yapışık ve hepsi 2000'den önce yapıldı. Bu binalarda çok hasar olacak" ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20230822/japon-deprem-uzmanindan-marmara-depremi-uyarisi-bosaltilacak-ilceleri-tek-tek-acikladi-1074822211.html
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japon, deprem, marmara denizi, marmara bölgesi, marmara depremi, yoshinori moriwaki
japon, deprem, marmara denizi, marmara bölgesi, marmara depremi, yoshinori moriwaki
Japon deprem uzmanı '1 hafta sonra da olabilir' diyerek Marmara için uyardı: Büyüklüğünü açıkladı
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Japon deprem uzmanı Yüksek İnşaat Mühendisi Yoshinori Moriwaki, olası Marmara depremiyle ilgili yeni uyarılarda bulundu. Deprem riskinin en yüksek olduğu ilçeleri açıklayan Moriwaki, "Deprem geliyor. 1 sene sonra, 1 ay sonra hatta 1 hafta sonra da olabilir" dedi.
6 Şubat'ta Türkiye tarihinin en yıkıcı depremlerinden birini yaşarken gözler beklenen büyük İstanbul depremine çevrildi. Japon deprem uzmanı Yüksek İnşaat Mühendisi Yoshinori Moriwaki, "7.6, 7.9' kadar gidebilir diye ben söylüyorum. Deprem geliyor. 1 sene sonra, 1 ay sonra hatta 1 hafta sonra da olabilir. Riskin en yüksek olduğu bölgeler Atatürk Havalimanı, Zeytinburnu, Küçükçekmece, Avcılar, Büyükçekmece ve Fatih tarafında da yumuşak zeminler var. Anadolu Yakası'nda da Tuzla, Pendik, deniz kenarı tarafları" dedi.
CNN Türk'ün haberine göre Moriwaki, "99 depreminde de bunu gördük. buralarda sallantı çok oldu. Zemin yumuşak ise sıkıntı. Hatay kötü, neden? Zemin yumuşak olduğu için. Bu binalar yapışık ve hepsi 2000'den önce yapıldı. Bu binalarda çok hasar olacak" ifadelerini kullandı.