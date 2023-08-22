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https://sputniknews.com.tr/20230822/japon-deprem-uzmanindan-marmara-depremi-uyarisi-bosaltilacak-ilceleri-tek-tek-acikladi-1074822211.html
Japon deprem uzmanından Marmara depremi uyarısı: Boşaltılacak ilçeleri tek tek açıkladı
Japon deprem uzmanından Marmara depremi uyarısı: Boşaltılacak ilçeleri tek tek açıkladı
Japon deprem uzmanı Yüksek İnşaat Mühendisi Yoshinori Moriwaki, olası Marmara depremiyle ilgili yaptığı uyarıda, zemini iyi olmayan yerleri saydı. Moriwaki... 22.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-22T07:33+0300
2023-08-22T07:38+0300
türkiye
deprem
japonya
marmara denizi
marmara depremi
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Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası gözler tekrar Marmara Bölgesi'nde. Japon deprem uzmanı Yüksek İnşaat Mühendisi Yoshinori Moriwaki, Marmara depremi ve Kahramanmaraş ile Hatay merkezli depremleri değerlendirdi. "Kahramanmaraş depreminin yarattığı yıkım nedeniyle bana göre büyüklüğü 7.9" ifadelerini kullanan Moriwaki, "1930’da Erzincan, 41’de Tokat depremi oldu. Doğudan batıya gidiyor. Allah sizi uyarıyor, şimdiden hazır olun diye.Kahramanmaraş’taki deprem sonrası denizin içinde, Kıbrıs tarafında deprem olabilir veya öbür tarafta, Bingöl, Muş, Bitlis ve Van’da olabilir. Marmara’da Bölgesi’nde olabilir" diye konuştu.Fay hattına dikkat çekti: 'Buralar konut bölgesi olmamalı'Yoshinori Hürriyet'e yaptığı açıklamada, Kuzey Anadolu Fay Hattı’na dikkat çekerek şunları söyledi:"Marmara Bölgesi’nin risk altında olduğunu düşünüyorum. Kuzey Anadolu Fay Hattı’nın kuzey kolu var. O kuzey kolunun bu noktasının tehlikeli olduğunu düşünüyorum. Kimse ne zaman olacağını söyleyemez ama bir gün gelecek, bu depremi az hasarla atlatmak için hazır olmak lazım. İstanbul’da zemini iyi olmayan Atatürk Havalimanı, Ataköy, Küçükçekmece, Zeytinburnu, Avcılar ve Büyükçekmece’nin sıra sıra boşaltılması düşünülebilir. Buralar konut bölgesi olmamalı."İstanbul Depremi'nin ne zaman olacağına yönelik açıklamalarda bulunan Japon deprem uzmanı, "Bana hep soruyorlar; İstanbul Depremi ne zaman, ne kadar büyüklükte olacak diye. Ama bunu hiç kimse yüzde 100 bilemez. Çünkü bir hesaplama yöntemi yok. İstanbul depremi çok yakın derken, hemen yarın olabilir. Bir sene içinde olabilir, on sene içinde olabilir. Ama insan hazır olmalı. Şimdi hazır olunmalı. Bu anlamda hazırlığı hemen yapmak lazım. Türkiye depreme hiç hazır değil. Okulda fazla deprem öğretilmiyor. Senede bir kere okulda tatbikat yapmak yetmez. Haftada iki kez tatbikat yaptırın. En önemlisi anaokulundan itibaren deprem eğitimi verilmeli. Bu eğitimi temelden, çocukluktan vermek gerekiyor" ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20230822/naci-gorur-kahramanmaras-ve-mugladaki-depremleri-degerlendirdi-bolgeyi-isaret-etti-1074822088.html
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deprem, japonya, marmara denizi, marmara depremi
deprem, japonya, marmara denizi, marmara depremi

Japon deprem uzmanından Marmara depremi uyarısı: Boşaltılacak ilçeleri tek tek açıkladı

07:33 22.08.2023 (güncellendi: 07:38 22.08.2023)
© AAJapon deprem uzmanı
Japon deprem uzmanı - Sputnik Türkiye, 1920, 22.08.2023
© AA
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Japon deprem uzmanı Yüksek İnşaat Mühendisi Yoshinori Moriwaki, olası Marmara depremiyle ilgili yaptığı uyarıda, zemini iyi olmayan yerleri saydı. Moriwaki, "İstanbul depremi çok yakın derken, hemen yarın olabilir. Bir sene içinde olabilir, on sene içinde olabilir. Ama insan hazır olmalı" dedi.
Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası gözler tekrar Marmara Bölgesi'nde. Japon deprem uzmanı Yüksek İnşaat Mühendisi Yoshinori Moriwaki, Marmara depremi ve Kahramanmaraş ile Hatay merkezli depremleri değerlendirdi.
"Kahramanmaraş depreminin yarattığı yıkım nedeniyle bana göre büyüklüğü 7.9" ifadelerini kullanan Moriwaki, "1930’da Erzincan, 41’de Tokat depremi oldu. Doğudan batıya gidiyor. Allah sizi uyarıyor, şimdiden hazır olun diye.Kahramanmaraş’taki deprem sonrası denizin içinde, Kıbrıs tarafında deprem olabilir veya öbür tarafta, Bingöl, Muş, Bitlis ve Van’da olabilir. Marmara’da Bölgesi’nde olabilir" diye konuştu.

Fay hattına dikkat çekti: 'Buralar konut bölgesi olmamalı'

Yoshinori Hürriyet'e yaptığı açıklamada, Kuzey Anadolu Fay Hattı’na dikkat çekerek şunları söyledi:
"Marmara Bölgesi’nin risk altında olduğunu düşünüyorum. Kuzey Anadolu Fay Hattı’nın kuzey kolu var. O kuzey kolunun bu noktasının tehlikeli olduğunu düşünüyorum. Kimse ne zaman olacağını söyleyemez ama bir gün gelecek, bu depremi az hasarla atlatmak için hazır olmak lazım. İstanbul’da zemini iyi olmayan Atatürk Havalimanı, Ataköy, Küçükçekmece, Zeytinburnu, Avcılar ve Büyükçekmece’nin sıra sıra boşaltılması düşünülebilir. Buralar konut bölgesi olmamalı."
İstanbul Depremi'nin ne zaman olacağına yönelik açıklamalarda bulunan Japon deprem uzmanı, "Bana hep soruyorlar; İstanbul Depremi ne zaman, ne kadar büyüklükte olacak diye. Ama bunu hiç kimse yüzde 100 bilemez. Çünkü bir hesaplama yöntemi yok. İstanbul depremi çok yakın derken, hemen yarın olabilir. Bir sene içinde olabilir, on sene içinde olabilir. Ama insan hazır olmalı. Şimdi hazır olunmalı. Bu anlamda hazırlığı hemen yapmak lazım. Türkiye depreme hiç hazır değil. Okulda fazla deprem öğretilmiyor. Senede bir kere okulda tatbikat yapmak yetmez. Haftada iki kez tatbikat yaptırın. En önemlisi anaokulundan itibaren deprem eğitimi verilmeli. Bu eğitimi temelden, çocukluktan vermek gerekiyor" ifadelerini kullandı.
Naci Görür - Sputnik Türkiye, 1920, 22.08.2023
TÜRKİYE
Naci Görür Kahramanmaraş ve Muğla'daki depremleri değerlendirdi: Bölgeyi işaret etti
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