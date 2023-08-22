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https://sputniknews.com.tr/20230822/naci-gorur-kahramanmaras-ve-mugladaki-depremleri-degerlendirdi-bolgeyi-isaret-etti-1074822088.html
Naci Görür Kahramanmaraş ve Muğla'daki depremleri değerlendirdi: Bölgeyi işaret etti
Naci Görür Kahramanmaraş ve Muğla'daki depremleri değerlendirdi: Bölgeyi işaret etti
Prof. Dr. Naci Görür, Kahramanmaraş ve Muğla'da meydana gelen depremlere ilişkin açıklamalarda bulundu. Göksun'daki depreme ilişkin Savrun Fayı'nı işaret eden... 22.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-22T07:14+0300
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türkiye
naci görür
kahramanmaraş
deprem
muğla
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Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde dün saat 16.54'te 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Muğla’nın Marmaris ilçesinde saat 18.45’te AFAD’a göre 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, çevre illerden de hissedildi.Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından söz konusu depremleri yorumladı. Görür, “Acıelma- Göksun/K.Maraş'ta 4,0 büyüklükte deprem. Daha önce işaret ettiğimiz Savrun Fayı'nın Göksun civarında, dünkü depremin yakınında oldu. İkinci deprem Marmaris Orhaniye'de ve 4.3. Deprem 70 km derinlikte ve tahmin ediyorum o yörede Gökova Körfezi'nin içinde ve K ve G yaygın normal fay zonlarında” ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20230820/naci-gorurden-kahramanmaras-goksundaki-depremle-ilgili-aciklama-kucuk-kucuk-oluyor-1074773908.html
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naci görür, kahramanmaraş, deprem, muğla
naci görür, kahramanmaraş, deprem, muğla

Naci Görür Kahramanmaraş ve Muğla'daki depremleri değerlendirdi: Bölgeyi işaret etti

07:14 22.08.2023
© AANaci Görür
Naci Görür - Sputnik Türkiye, 1920, 22.08.2023
© AA
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Prof. Dr. Naci Görür, Kahramanmaraş ve Muğla'da meydana gelen depremlere ilişkin açıklamalarda bulundu. Göksun'daki depreme ilişkin Savrun Fayı'nı işaret eden Görür, "İkinci deprem Marmaris Orhaniye'de ve 4.3. Deprem 70 kilometre derinlikte ve o yörede Gökova Körfezi'nin içinde ve K ve G yaygın normal fay zonlarında" ifadelerini kullandı.
Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde dün saat 16.54'te 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Muğla’nın Marmaris ilçesinde saat 18.45’te AFAD’a göre 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, çevre illerden de hissedildi.
Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından söz konusu depremleri yorumladı. Görür, “Acıelma- Göksun/K.Maraş'ta 4,0 büyüklükte deprem. Daha önce işaret ettiğimiz Savrun Fayı'nın Göksun civarında, dünkü depremin yakınında oldu. İkinci deprem Marmaris Orhaniye'de ve 4.3. Deprem 70 km derinlikte ve tahmin ediyorum o yörede Gökova Körfezi'nin içinde ve K ve G yaygın normal fay zonlarında” ifadelerini kullandı.
Prof. Dr. Naci Görür - Sputnik Türkiye, 1920, 20.08.2023
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