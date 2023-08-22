https://sputniknews.com.tr/20230822/naci-gorur-kahramanmaras-ve-mugladaki-depremleri-degerlendirdi-bolgeyi-isaret-etti-1074822088.html

Naci Görür Kahramanmaraş ve Muğla'daki depremleri değerlendirdi: Bölgeyi işaret etti

Naci Görür Kahramanmaraş ve Muğla'daki depremleri değerlendirdi: Bölgeyi işaret etti

Prof. Dr. Naci Görür, Kahramanmaraş ve Muğla'da meydana gelen depremlere ilişkin açıklamalarda bulundu. Göksun'daki depreme ilişkin Savrun Fayı'nı işaret eden... 22.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-22T07:14+0300

2023-08-22T07:14+0300

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türkiye

naci görür

kahramanmaraş

deprem

muğla

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Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde dün saat 16.54'te 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Muğla’nın Marmaris ilçesinde saat 18.45’te AFAD’a göre 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, çevre illerden de hissedildi.Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından söz konusu depremleri yorumladı. Görür, “Acıelma- Göksun/K.Maraş'ta 4,0 büyüklükte deprem. Daha önce işaret ettiğimiz Savrun Fayı'nın Göksun civarında, dünkü depremin yakınında oldu. İkinci deprem Marmaris Orhaniye'de ve 4.3. Deprem 70 km derinlikte ve tahmin ediyorum o yörede Gökova Körfezi'nin içinde ve K ve G yaygın normal fay zonlarında” ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20230820/naci-gorurden-kahramanmaras-goksundaki-depremle-ilgili-aciklama-kucuk-kucuk-oluyor-1074773908.html

türkiye

kahramanmaraş

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