https://sputniknews.com.tr/20230822/naci-gorur-kahramanmaras-ve-mugladaki-depremleri-degerlendirdi-bolgeyi-isaret-etti-1074822088.html
Naci Görür Kahramanmaraş ve Muğla'daki depremleri değerlendirdi: Bölgeyi işaret etti
Naci Görür Kahramanmaraş ve Muğla'daki depremleri değerlendirdi: Bölgeyi işaret etti
Prof. Dr. Naci Görür, Kahramanmaraş ve Muğla'da meydana gelen depremlere ilişkin açıklamalarda bulundu. Göksun'daki depreme ilişkin Savrun Fayı'nı işaret eden... 22.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-22T07:14+0300
2023-08-22T07:14+0300
2023-08-22T07:14+0300
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naci görür
kahramanmaraş
deprem
muğla
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Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde dün saat 16.54'te 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Muğla’nın Marmaris ilçesinde saat 18.45’te AFAD’a göre 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, çevre illerden de hissedildi.Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından söz konusu depremleri yorumladı. Görür, “Acıelma- Göksun/K.Maraş'ta 4,0 büyüklükte deprem. Daha önce işaret ettiğimiz Savrun Fayı'nın Göksun civarında, dünkü depremin yakınında oldu. İkinci deprem Marmaris Orhaniye'de ve 4.3. Deprem 70 km derinlikte ve tahmin ediyorum o yörede Gökova Körfezi'nin içinde ve K ve G yaygın normal fay zonlarında” ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20230820/naci-gorurden-kahramanmaras-goksundaki-depremle-ilgili-aciklama-kucuk-kucuk-oluyor-1074773908.html
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naci görür, kahramanmaraş, deprem, muğla
naci görür, kahramanmaraş, deprem, muğla
Naci Görür Kahramanmaraş ve Muğla'daki depremleri değerlendirdi: Bölgeyi işaret etti
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Prof. Dr. Naci Görür, Kahramanmaraş ve Muğla'da meydana gelen depremlere ilişkin açıklamalarda bulundu. Göksun'daki depreme ilişkin Savrun Fayı'nı işaret eden Görür, "İkinci deprem Marmaris Orhaniye'de ve 4.3. Deprem 70 kilometre derinlikte ve o yörede Gökova Körfezi'nin içinde ve K ve G yaygın normal fay zonlarında" ifadelerini kullandı.
Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde dün saat 16.54'te 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Muğla’nın Marmaris ilçesinde saat 18.45’te AFAD’a göre 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, çevre illerden de hissedildi.
Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından söz konusu depremleri yorumladı. Görür, “Acıelma- Göksun/K.Maraş'ta 4,0 büyüklükte deprem. Daha önce işaret ettiğimiz Savrun Fayı'nın Göksun civarında, dünkü depremin yakınında oldu. İkinci deprem Marmaris Orhaniye'de ve 4.3. Deprem 70 km derinlikte ve tahmin ediyorum o yörede Gökova Körfezi'nin içinde ve K ve G yaygın normal fay zonlarında” ifadelerini kullandı.