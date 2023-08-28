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İsrailli mevkidaşıyla görüşen Libya Dışişleri Bakanı Menguş açığa alındı: Şehirlerde protesto edildi
İsrailli mevkidaşıyla görüşen Libya Dışişleri Bakanı Menguş açığa alındı: Şehirlerde protesto edildi
Libya Dışişleri Bakanı Necla Menguş'un geçen hafta İtalya'da İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen ile bir araya gelmesi ülkeyi karıştırdı. Libya Başbakanı... 28.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-28T14:47+0300
2023-08-28T14:47+0300
necla el-menguş
libya
dünya
protesto
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israil
görüşme
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Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, Dışişleri Bakanı Necla el-Menguş'u İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen ile görüşmesi nedeniyle açığa aldı. Libya Ulusal Birlik Hükümeti tarafından açıklanan 368 no'lu kararnamede, "Libya Dışişleri Bakanı Necla el-Menguş'un açığa alınması ve hakkında soruşturma açılmasına karar verildi" ifadeleri yer aldı. Kararnamede Menguş ile ilgili soruşturmanın Libya Adalet Bakanı başkanlığında oluşturulacak komisyon tarafından yapılacağı kaydedildi.Yapılan yazılı açıklamada, Libya Dışişleri Bakanlığı'nın başta Filistin sorunu olmak üzere, Arap ve İslam ülkelerinin meselelerine yönelik ulusal sabitlere tam bağlılığını teyit ettiği ve Filistin'in ebedi başkenti olarak Kudüs'e bağlılığını vurguladığı kaydedildi."Bu, kesin ve geri dönülemez bir kararlılıktır" denilen açıklamada, "Bu, Roma'da, İtalya Dışişleri Bakanı ile yapılan görüşme sırasında gerçekleşen, gayriresmi ve hazırlıksız bir toplantıdır. Herhangi bir tartışma, anlaşma veya istişare içermemiştir. Bakan daha ziyade Libya'nın Filistin meselesine yönelik sabitlerini açık ve net bir şekilde teyit etmiştir" ifadelerine yer verildi.Bakan Menguş'un İsrail'in varlığını temsil eden herhangi bir tarafla herhangi bir toplantı yapmayı reddettiği ve Libya Ulusal Birlik Hükümeti'nin yaklaşımı doğrultusunda hala kararlı olduğunun teyit edildiği açıklamada, şunlar kaydedildi:Libya İsrail'i tanımıyorKuzey Afrika ülkesi Libya, İsrail'i tanımıyor ve Tel Aviv ile diplomatik ilişkileri bulunmuyor. Libya pasaportunda 'işgal altındaki Filistin toprakları (İsrail) dışında bütün ülkelere gidebilir' notu bulunuyor. Ayrıca İsrail ile ilişki kurmak kanunen yasak.Protestolar yapıldıMenguş’un İsrail Dışişleri Bakanı ile görüştüğünün duyurulmasının ardından, başkent Trablus’un yanı sıra Misrata, Tacura, Zaviye, Sabrata, Zliten ve Beni Velid bölgelerinde protestolar düzenlendi. Protestolarda caddelerde lastikler ve Beni Velid’te İsrail bayrağı yakıldı. Yerel medya, görgü tanıklarına dayandırdığı haberlerinde Trablus’taki Dışişleri Bakanlığı önünde de silah sesleri duyulduğunu aktardı.
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necla el-menguş, libya, protesto, protesto gösterisi, soruşturma, israil, görüşme, italya
necla el-menguş, libya, protesto, protesto gösterisi, soruşturma, israil, görüşme, italya

İsrailli mevkidaşıyla görüşen Libya Dışişleri Bakanı Menguş açığa alındı: Şehirlerde protesto edildi

14:47 28.08.2023
© AFP 2023 / RYAD KRAMDILibya Dışişleri Bakanı Necla Menguş
Libya Dışişleri Bakanı Necla Menguş - Sputnik Türkiye, 1920, 28.08.2023
© AFP 2023 / RYAD KRAMDI
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Libya Dışişleri Bakanı Necla Menguş'un geçen hafta İtalya'da İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen ile bir araya gelmesi ülkeyi karıştırdı. Libya Başbakanı Dibeybe, Dışişleri Bakanı Menguş’u İsrailli mevkidaşı ile yaptığı görüşme nedeniyle açığa alarak hakkında soruşturma başlattı.
Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, Dışişleri Bakanı Necla el-Menguş'u İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen ile görüşmesi nedeniyle açığa aldı. Libya Ulusal Birlik Hükümeti tarafından açıklanan 368 no'lu kararnamede, "Libya Dışişleri Bakanı Necla el-Menguş'un açığa alınması ve hakkında soruşturma açılmasına karar verildi" ifadeleri yer aldı. Kararnamede Menguş ile ilgili soruşturmanın Libya Adalet Bakanı başkanlığında oluşturulacak komisyon tarafından yapılacağı kaydedildi.
Yapılan yazılı açıklamada, Libya Dışişleri Bakanlığı'nın başta Filistin sorunu olmak üzere, Arap ve İslam ülkelerinin meselelerine yönelik ulusal sabitlere tam bağlılığını teyit ettiği ve Filistin'in ebedi başkenti olarak Kudüs'e bağlılığını vurguladığı kaydedildi.

"Bu, kesin ve geri dönülemez bir kararlılıktır" denilen açıklamada, "Bu, Roma'da, İtalya Dışişleri Bakanı ile yapılan görüşme sırasında gerçekleşen, gayriresmi ve hazırlıksız bir toplantıdır. Herhangi bir tartışma, anlaşma veya istişare içermemiştir. Bakan daha ziyade Libya'nın Filistin meselesine yönelik sabitlerini açık ve net bir şekilde teyit etmiştir" ifadelerine yer verildi.
Bakan Menguş'un İsrail'in varlığını temsil eden herhangi bir tarafla herhangi bir toplantı yapmayı reddettiği ve Libya Ulusal Birlik Hükümeti'nin yaklaşımı doğrultusunda hala kararlı olduğunun teyit edildiği açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Bakanlık, İbrani ve uluslararası basının aktardığı gibi olaya toplantı ve görüşme niteliği verme girişimlerini kategorik olarak reddediyor.Dışişleri Bakanlığı, siyonist oluşumla normalleşmeyi tamamen ve kesin olarak reddettiğini bir kez daha vurgular ve Filistin davasına ve kardeş Filistin halkına karşı tutumunun sağlam olduğunu bir kez daha teyit eder."

Libya İsrail'i tanımıyor

Kuzey Afrika ülkesi Libya, İsrail'i tanımıyor ve Tel Aviv ile diplomatik ilişkileri bulunmuyor. Libya pasaportunda 'işgal altındaki Filistin toprakları (İsrail) dışında bütün ülkelere gidebilir' notu bulunuyor. Ayrıca İsrail ile ilişki kurmak kanunen yasak.

Protestolar yapıldı

Menguş’un İsrail Dışişleri Bakanı ile görüştüğünün duyurulmasının ardından, başkent Trablus’un yanı sıra Misrata, Tacura, Zaviye, Sabrata, Zliten ve Beni Velid bölgelerinde protestolar düzenlendi. Protestolarda caddelerde lastikler ve Beni Velid’te İsrail bayrağı yakıldı. Yerel medya, görgü tanıklarına dayandırdığı haberlerinde Trablus’taki Dışişleri Bakanlığı önünde de silah sesleri duyulduğunu aktardı.
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