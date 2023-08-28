https://sputniknews.com.tr/20230828/imf-turkiyeden-mali-destek-talebi-gelmedigini-acikladi-1075000857.html
IMF, Türkiye'den mali destek talebi gelmediğini açıkladı
IMF, Türkiye'den mali destek talebi gelmediğini açıkladı
Uluslararası Para Fonu (IMF), teknik ekibinin 4. madde konsültasyonuna hazırlık kapsamında eylül ayı sonunda Türkiye'ye rutin bir ziyarette bulunacağını... 28.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-28T18:06+0300
2023-08-28T18:06+0300
2023-08-28T18:06+0300
ekonomi
imf
uluslararası para fonu (imf)
türkiye
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IMF'den teknik ekibin Türkiye ziyaretine ilişkin açıklama yapıldı.Açıklamada, "IMF teknik ekibi, 4. madde konsültasyonuna hazırlık amacıyla Türk yetkililerle görüşmelerde bulunmak üzere eylül ayı sonunda Türkiye'ye rutin bir ziyarette bulunacak" ifadesi kullanıldı.Ziyaretin son ekonomik gelişmeler, ekonomik görünüm ve makro finansal politikalar hakkında görüş alışverişinde bulunma fırsatı da sunacağı belirtilen açıklamada, "IMF, Türk yetkililerden Fon'dan mali yardım talebinde bulunma niyetinde olduklarına dair herhangi bir işaret almadı" denildi.
https://sputniknews.com.tr/20230827/hazine-ve-maliye-bakanligindan-imfden-destek-istendigi-iddialarina-iliskin-aciklama-1074967460.html
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imf, uluslararası para fonu (imf), türkiye
imf, uluslararası para fonu (imf), türkiye
IMF, Türkiye'den mali destek talebi gelmediğini açıkladı
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Uluslararası Para Fonu (IMF), teknik ekibinin 4. madde konsültasyonuna hazırlık kapsamında eylül ayı sonunda Türkiye'ye rutin bir ziyarette bulunacağını belirterek, Türkiye'den mali destek talebi gelmediğini bildirdi.
IMF'den teknik ekibin Türkiye ziyaretine ilişkin açıklama yapıldı.
Açıklamada, "IMF teknik ekibi, 4. madde konsültasyonuna hazırlık amacıyla Türk yetkililerle görüşmelerde bulunmak üzere eylül ayı sonunda Türkiye'ye rutin bir ziyarette bulunacak" ifadesi kullanıldı.
Ziyaretin son ekonomik gelişmeler, ekonomik görünüm ve makro finansal politikalar hakkında görüş alışverişinde bulunma fırsatı da sunacağı belirtilen açıklamada, "IMF, Türk yetkililerden Fon'dan mali yardım talebinde bulunma niyetinde olduklarına dair herhangi bir işaret almadı" denildi.