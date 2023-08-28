https://sputniknews.com.tr/20230828/imf-turkiyeden-mali-destek-talebi-gelmedigini-acikladi-1075000857.html

IMF, Türkiye'den mali destek talebi gelmediğini açıkladı

IMF, Türkiye'den mali destek talebi gelmediğini açıkladı

Uluslararası Para Fonu (IMF), teknik ekibinin 4. madde konsültasyonuna hazırlık kapsamında eylül ayı sonunda Türkiye'ye rutin bir ziyarette bulunacağını... 28.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-28T18:06+0300

2023-08-28T18:06+0300

2023-08-28T18:06+0300

ekonomi

imf

uluslararası para fonu (imf)

türkiye

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IMF'den teknik ekibin Türkiye ziyaretine ilişkin açıklama yapıldı.Açıklamada, "IMF teknik ekibi, 4. madde konsültasyonuna hazırlık amacıyla Türk yetkililerle görüşmelerde bulunmak üzere eylül ayı sonunda Türkiye'ye rutin bir ziyarette bulunacak" ifadesi kullanıldı.Ziyaretin son ekonomik gelişmeler, ekonomik görünüm ve makro finansal politikalar hakkında görüş alışverişinde bulunma fırsatı da sunacağı belirtilen açıklamada, "IMF, Türk yetkililerden Fon'dan mali yardım talebinde bulunma niyetinde olduklarına dair herhangi bir işaret almadı" denildi.

https://sputniknews.com.tr/20230827/hazine-ve-maliye-bakanligindan-imfden-destek-istendigi-iddialarina-iliskin-aciklama-1074967460.html

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imf, uluslararası para fonu (imf), türkiye