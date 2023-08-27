https://sputniknews.com.tr/20230827/hazine-ve-maliye-bakanligindan-imfden-destek-istendigi-iddialarina-iliskin-aciklama-1074967460.html

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan, IMF'den destek istendiği iddialarına ilişkin açıklama

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan, IMF'den destek istendiği iddialarına ilişkin açıklama

Hazine ve Maliye Bakanlığı, IMF'den destek istendiği ve bu nedenle bir heyetin Türkiye'ye geleceği iddialarının doğru olmadığını bildirdi. 27.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-27T10:13+0300

2023-08-27T10:13+0300

2023-08-27T10:13+0300

ekonomi

hazine ve maliye bakanlığı

hazine ve maliye bakanı

imf

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Bakanlık yetkilileri, basına yansıyan "IMF heyetinin Türkiye'nin talebiyle ülkeye geleceği" iddialarının gerçeği yansıtmadığını vurguladı.Türkiye'nin IMF'den destek istediği, heyetin bu nedenle ülkeye geleceği iddiasının doğru olmadığına işaret eden yetkililer, Bakanlığın heyete yönelik resmi bir daveti bulunmadığını ancak heyetin, IMF'nin Türkiye ile ilgili teknik ekibinde kısa süre önce değişiklikler olduğunu ve ekibe yeni üyeler katıldığını, diğer ülkelerde de mutat olduğu üzere, yeni ekibin, ülkeyi tanımak, kendi paydaşlarıyla tanışmak ve Türkiye'nin son dönemdeki ekonomi politikalarını daha yakından öğrenmek isteyebilecekleri için teknik ve rutin bir ziyarette bulunabileceğini kaydetti.

https://sputniknews.com.tr/20230715/hazine-ve-maliye-bakanligi-turkiyenin-gri-listeden-cikmasi-calismalarina-hiz-verdi-1073563684.html

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hazine ve maliye bakanlığı, hazine ve maliye bakanı, imf