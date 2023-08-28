https://sputniknews.com.tr/20230828/iki-rus-savas-ucagindan-kirim-yakinlarinda-abd-ihalarina-onleme-1075004095.html

İki Rus savaş uçağından Kırım yakınlarında ABD İHA’larına önleme

İki Rus savaş uçağından Kırım yakınlarında ABD İHA’larına önleme

Rusya Savunma Bakanlığı, iki Rus savaş uçağının, Kırım yakınlarında devlet sınırının ABD insan hava araçları (İHA) tarafından olası ihlalini önlediğini... 28.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-28T22:00+0300

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Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, Rus Hava ve Uzay Kuvvetleri hava sahsını izleme araçlarının Karadeniz’in güneybatısı üzerinde Rusya sınırı yönünde uçan ABD Hava Kuvvetleri’ne ait MQ-9 Reaper ve RQ-4 Global Hawk İHA’larını tespit etti. Bu İHA’ların Kırım Yarımadası’na yönelik istihbarat topladığı ifade edildi.Açıklamada, “Rusya sınırının olası ihlalini önleme ve İHA’ların elektronik istihbarat toplamasını engelleme amacıyla Hava Savunma Kuvvetleri’ne ait iki savaş uçağı havaya kaldırıldı” ifadesine yer verildi.ABD, İHA’larının yönlerini değiştirerek bölgeyi terk ettiği kaydedildi.

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rus, iha, uçak, abd, kırım, rusya savunma bakanlığı