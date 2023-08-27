https://sputniknews.com.tr/20230827/margarita-simonyan-bir-hafta-icinde-ikinci-kez-evimizin-yakinina-iha-dustu-1074974798.html
Margarita Simonyan: Bir hafta içinde ikinci kez evimizin yakınına İHA düştü
Margarita Simonyan: Bir hafta içinde ikinci kez evimizin yakınına İHA düştü
Rossiya Segodnya ve Russia Today (RT) Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan, bir hafta içinde ikinci kez yaşadığı evin yakınına bir insansız hava aracının... 27.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-27T20:06+0300
2023-08-27T20:06+0300
2023-08-27T20:19+0300
ukrayna krizi
margarita simonyan
insansız hava aracı (iha)
ukrayna krizi
ukrayna
vladimir putin
tucker carlson
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Rossiya 1 televizyonuna konuşan Simonyan, bir hafta içinde ikinci kez yaşadığı evin yakınına bir insansız hava aracının (İHA) düştüğünü ifade etti.Simonyan, “Bir hafta içinde ikinci kez evimizin yakınına bir İHA düştü. Size şunu söylemek istiyorum, oldukça gürültülü düşüyorlar. Tam da uykuya dalmışken birden sabahın üç buçuğunda uyanıyorsun” diye konuştu.İHA'ları fırlatan teröristlerin ‘tipik bir yaratıcı tarza’ sahip olduğuna dikkat çeken Simonyan, Kiev’in Rusya halkını paniğe düşürmek ve insanlara Devlet Başkanlarına, “Hiç kimseyi savunmayacağız, toprağa da ihtiyacımız yok. Her şeyimizi vermeye hazırız, yeter ki şu İHA’lar başımızın üzerinde uçmasın” demeleri için korku amaçlı gösteri yaptığını vurguladı.“Onların bu konudaki hesapları yanlış çıktı, çünkü biz farklıyız ve bu artık bilinmeli” diyen Simonyan, Rus ordusunun Ukrayna Silahı Kuvvetleri'nin aksine ne pahasına olursa olsun taarruz harekatı düzenlemeyeceğini, çünkü Rus askerlerin Devlet Başkanı Vladimir Putin için sevdiği, değer verdiği ve endişe duyduğu yurttaşlar olduğunun altını çizdi.'Gazeteci Tucker Carlson Putin ile röportaj yapmak istiyor'Simonyan, ABD’li ünlü televizyon sunucusu Tucker Carlson'un Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile röportaj yapmak istediği bilgisini verdi.Simonyan, “Bu arada o (Carlson) Vladimir Putin ile röportaj yapmayı çok istiyor. Belki de birileri duyup başkanı bilgilendirse, harika olurdu” ifadelerini kullandı.
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margarita simonyan, insansız hava aracı (iha), ukrayna krizi, ukrayna, vladimir putin, tucker carlson
margarita simonyan, insansız hava aracı (iha), ukrayna krizi, ukrayna, vladimir putin, tucker carlson
Margarita Simonyan: Bir hafta içinde ikinci kez evimizin yakınına İHA düştü
20:06 27.08.2023 (güncellendi: 20:19 27.08.2023) Abone ol
Rossiya Segodnya ve Russia Today (RT) Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan, bir hafta içinde ikinci kez yaşadığı evin yakınına bir insansız hava aracının düştüğünü belirtti.
Rossiya 1 televizyonuna konuşan Simonyan, bir hafta içinde ikinci kez yaşadığı evin yakınına bir insansız hava aracının (İHA) düştüğünü ifade etti.
Simonyan, “Bir hafta içinde ikinci kez evimizin yakınına bir İHA düştü. Size şunu söylemek istiyorum, oldukça gürültülü düşüyorlar. Tam da uykuya dalmışken birden sabahın üç buçuğunda uyanıyorsun” diye konuştu.
İHA'ları fırlatan teröristlerin ‘tipik bir yaratıcı tarza’ sahip olduğuna dikkat çeken Simonyan, Kiev’in Rusya halkını paniğe düşürmek ve insanlara Devlet Başkanlarına, “Hiç kimseyi savunmayacağız, toprağa da ihtiyacımız yok. Her şeyimizi vermeye hazırız, yeter ki şu İHA’lar başımızın üzerinde uçmasın” demeleri için korku amaçlı gösteri yaptığını vurguladı.
“Onların bu konudaki hesapları yanlış çıktı, çünkü biz farklıyız ve bu artık bilinmeli” diyen Simonyan, Rus ordusunun Ukrayna Silahı Kuvvetleri'nin aksine ne pahasına olursa olsun taarruz harekatı düzenlemeyeceğini, çünkü Rus askerlerin Devlet Başkanı Vladimir Putin için sevdiği, değer verdiği ve endişe duyduğu yurttaşlar olduğunun altını çizdi.
'Gazeteci Tucker Carlson Putin ile röportaj yapmak istiyor'
Simonyan, ABD’li ünlü televizyon sunucusu Tucker Carlson'un Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile röportaj yapmak istediği bilgisini verdi.
Simonyan, “Bu arada o (Carlson) Vladimir Putin ile röportaj yapmayı çok istiyor. Belki de birileri duyup başkanı bilgilendirse, harika olurdu” ifadelerini kullandı.