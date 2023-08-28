https://sputniknews.com.tr/20230828/icme-suyu-filtresi-5-gunde-camura-dondu-1074998708.html

İçme suyu filtresi 5 günde çamura döndü

İçme suyu filtresi 5 günde çamura döndü

Tekirdağ Kapaklı ilçesinde bir vatandaş içme suyu filtresini 5 gün önce temizlediğini ve yeniden filtrenin çamurla kaplandığını iddia etti. 28.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-28T16:48+0300

2023-08-28T16:48+0300

2023-08-28T16:48+0300

yaşam

içme suyu

tekirdağ

filtre

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Kapaklı ilçesi Atatürk Mahallesi’nde bir vatandaş içme suyunun çamurlu gelmesinden dolayı sitem etti. Evine gelen suyun sürekli olarak kahverengi olduğundan bahseden Mustafa B., “Evime gelen içme suyunun filtresini 5 gün önce temizledim ama 5 günde yine eski haline geldi. Bu nedir? Cidden yazık” diye tepki gösterdi.Mustafa B.’nin evinde temizlediği içme suyu filtresi kabındaki suyun renginin de sarı renkte olması dikkat çekti.

https://sputniknews.com.tr/20230811/malatyadaki-deprem-sonrasi-icme-suyu-uyarisi-kullanmayin-1074554128.html

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içme suyu, tekirdağ, filtre