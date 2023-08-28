https://sputniknews.com.tr/20230828/icme-suyu-filtresi-5-gunde-camura-dondu-1074998708.html
İçme suyu filtresi 5 günde çamura döndü
İçme suyu filtresi 5 günde çamura döndü
Tekirdağ Kapaklı ilçesinde bir vatandaş içme suyu filtresini 5 gün önce temizlediğini ve yeniden filtrenin çamurla kaplandığını iddia etti. 28.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-28T16:48+0300
2023-08-28T16:48+0300
2023-08-28T16:48+0300
yaşam
içme suyu
tekirdağ
filtre
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Kapaklı ilçesi Atatürk Mahallesi’nde bir vatandaş içme suyunun çamurlu gelmesinden dolayı sitem etti. Evine gelen suyun sürekli olarak kahverengi olduğundan bahseden Mustafa B., “Evime gelen içme suyunun filtresini 5 gün önce temizledim ama 5 günde yine eski haline geldi. Bu nedir? Cidden yazık” diye tepki gösterdi.Mustafa B.’nin evinde temizlediği içme suyu filtresi kabındaki suyun renginin de sarı renkte olması dikkat çekti.
https://sputniknews.com.tr/20230811/malatyadaki-deprem-sonrasi-icme-suyu-uyarisi-kullanmayin-1074554128.html
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içme suyu, tekirdağ, filtre
içme suyu, tekirdağ, filtre
İçme suyu filtresi 5 günde çamura döndü
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Tekirdağ Kapaklı ilçesinde bir vatandaş içme suyu filtresini 5 gün önce temizlediğini ve yeniden filtrenin çamurla kaplandığını iddia etti.
Kapaklı ilçesi Atatürk Mahallesi’nde bir vatandaş içme suyunun çamurlu gelmesinden dolayı sitem etti.
Evine gelen suyun sürekli olarak kahverengi olduğundan bahseden Mustafa B., “Evime gelen içme suyunun filtresini 5 gün önce temizledim ama 5 günde yine eski haline geldi. Bu nedir? Cidden yazık” diye tepki gösterdi.
Mustafa B.’nin evinde temizlediği içme suyu filtresi kabındaki suyun renginin de sarı renkte olması dikkat çekti.