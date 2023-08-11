https://sputniknews.com.tr/20230811/malatyadaki-deprem-sonrasi-icme-suyu-uyarisi-kullanmayin-1074554128.html
Malatya'daki deprem sonrası içme suyu uyarısı: 'Kullanmayın'
Malatya'daki deprem sonrası içme suyu uyarısı: 'Kullanmayın'
Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, kentteki deprem sonrasında kadar içme suyunun kullanılmaması uyarısında... 11.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-11T09:59+0300
2023-08-11T09:59+0300
2023-08-11T09:59+0300
türkiye
deprem
malatya
içme suyu
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Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğünce, Yeşilyurt ilçesinde dün meydana gelen depremin ardından ana su kaynağında bulanıklık oluştuğu belirtilerek, 2. bir duyuruya kadar içme suyunun kullanılmaması uyarısında bulunuldu.'2. bir duyuruya kadar içme suyunu kullanmayın'MASKİ'den yapılan açıklamada, "İlimizde gerçekleşen 5,3'lük depremin ardından Gündüzbey Kaptaj Tesisi ana kaynağımızda bulanıklık oluşmuştur. 2. bir duyuruya kadar içme suyunu kullanmayınız" ifadesi kullanıldı.Öte yandan Yeşilyurt ilçesinde dün saat 20.48'de meydana gelen 5.3 büyüklüğündeki depremin ardından sokaklara çıkan ailelerden bazıları, açık havada zaman geçirdi. Depremin korkusuyla evlerine girmek istemeyen vatandaşlar, sabahın ilk ışıklarını parklarda karşıladı.
https://sputniknews.com.tr/20230811/malatya-ve-diyarbakirdaki-depremler-sonrasinda-suleyman-pampal-uyardi-kirilmamis-faylari-siraladi-1074550703.html
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deprem, malatya, içme suyu
deprem, malatya, içme suyu
Malatya'daki deprem sonrası içme suyu uyarısı: 'Kullanmayın'
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Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, kentteki deprem sonrasında kadar içme suyunun kullanılmaması uyarısında bulundu.
Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğünce, Yeşilyurt ilçesinde dün meydana gelen depremin ardından ana su kaynağında bulanıklık oluştuğu belirtilerek, 2. bir duyuruya kadar içme suyunun kullanılmaması uyarısında bulunuldu.
'2. bir duyuruya kadar içme suyunu kullanmayın'
MASKİ'den yapılan açıklamada, "İlimizde gerçekleşen 5,3'lük depremin ardından Gündüzbey Kaptaj Tesisi ana kaynağımızda bulanıklık oluşmuştur. 2. bir duyuruya kadar içme suyunu kullanmayınız" ifadesi kullanıldı.
Öte yandan Yeşilyurt ilçesinde dün saat 20.48'de meydana gelen 5.3 büyüklüğündeki depremin ardından sokaklara çıkan ailelerden bazıları, açık havada zaman geçirdi. Depremin korkusuyla evlerine girmek istemeyen vatandaşlar, sabahın ilk ışıklarını parklarda karşıladı.