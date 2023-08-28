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HSK’dan Ekrem İmamoğlu hakkındaki kararı inceleyecek heyete ilişkin açıklama
HSK’dan Ekrem İmamoğlu hakkındaki kararı inceleyecek heyete ilişkin açıklama
Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında verilen kararı inceleyecek Bölge Adliye Mahkemesi... 28.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-28T16:37+0300
2023-08-28T16:37+0300
politika
hsk
ekrem imamoğlu
mahkeme
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HSK'den yapılan açıklamada, her yıl olduğu gibi bu yıl da yaz kararnamesini müteakip, 31 Temmuz 2023 tarihinde müstemir yetki taleplerinin alınmasına yönelik ilan yapılarak adli yargı ilk derece mahkemeleri ile bölge adliye mahkemelerinde görev yapan başkan, üye ve hakimlerden müstemir yetkiye ilişkin taleplerinin gönderilmesinin istendiği belirtildi.Değerlendirmeler sonucunda ilgililerin talebinin mahkemelerin iş, kadro ve ihtiyaç durumları göz önünde bulundurularak Kurulun Birinci Dairesince 24 Ağustos 2023 tarih ve 1742 sayılı müstemir yetki kararnamesi ile karara bağlandığı ve aynı gün ilan edildiği kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
https://sputniknews.com.tr/20230823/imamoglu-suyun-tarifesini-siyasi-bir-mesele-olarak-ibb-meclisinde-ele-alamayiz-1074882036.html
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hsk, ekrem imamoğlu, mahkeme
hsk, ekrem imamoğlu, mahkeme

HSK’dan Ekrem İmamoğlu hakkındaki kararı inceleyecek heyete ilişkin açıklama

16:37 28.08.2023
© İBBİBB Başkanı Ekrem İmamoğlu
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 28.08.2023
© İBB
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Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında verilen kararı inceleyecek Bölge Adliye Mahkemesi heyetinin değiştirildiği yönündeki haberlere ilişkin açıklamada bulundu.
HSK'den yapılan açıklamada, her yıl olduğu gibi bu yıl da yaz kararnamesini müteakip, 31 Temmuz 2023 tarihinde müstemir yetki taleplerinin alınmasına yönelik ilan yapılarak adli yargı ilk derece mahkemeleri ile bölge adliye mahkemelerinde görev yapan başkan, üye ve hakimlerden müstemir yetkiye ilişkin taleplerinin gönderilmesinin istendiği belirtildi.
Değerlendirmeler sonucunda ilgililerin talebinin mahkemelerin iş, kadro ve ihtiyaç durumları göz önünde bulundurularak Kurulun Birinci Dairesince 24 Ağustos 2023 tarih ve 1742 sayılı müstemir yetki kararnamesi ile karara bağlandığı ve aynı gün ilan edildiği kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Bu kapsamda haberlere konu olan İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 24. Ceza Dairesi Başkanının 3 Ağustos 2023 tarihli dilekçesinde; İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi Başkanının emekliye ayrılması nedeniyle, daha önce bu daire ile aynı görevi ifa eden 3. Ceza Dairesinde yaklaşık 4 yıl görev yaptığı bu nedenle boş bulunan ve terör suçlarına bakmakla görevli 2. Ceza Dairesi Başkanlığında görevlendirilmek istediği yolundaki talebi doğrultusunda, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi Başkanlığında yetkilendirilmiştir. Öte yandan, bütün bölge adliye mahkemelerinde olduğu gibi İstanbul Bölge Adliye Mahkemesinde de dairelerde görev yapacak üyelerin dağılımında, dairelerin iş ve kadro durumu dikkate alınmak suretiyle yetkilendirmeler yapılmıştır. Son olarak, 2023 yaz kararnamesi müstemir yetki kararnamesi kapsamında, yargı teşkilatımızda bölge adliye mahkemelerinde görev yapan 27 daire başkanı ve 344 üye olmak üzere toplam 371 bölge adliye mahkemesi daire başkanı ve üyesinin müstemir yetki talepleri değerlendirilmek suretiyle karara bağlanmıştır."
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 23.08.2023
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