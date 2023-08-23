İmamoğlu: Suyun tarifesini siyasi bir mesele olarak İBB Meclisi'nde ele alamayız

"Bugün, uzun vadeli yapılmış bir çalışmanın, bizden önce başlatılmış ve bizim dönemde de özenli bir şekilde devam etmiş bir çalışmanın sonuç günüdür. Mesele sürdürülebilirliktir. Geçmişte yapılanlarla gelecekte yapılacakların uyumlu bir biçimde dizilebilmesi ve sıkıntıya uğratılmamasıdır. Bunun da siyaset ötesi tekniğe, bilime dayalı bir zemini vardır. Ortaya konulan yolculuk böyle bir yolculuk. Bu bakımdan 2023-2053 İçme Suyu ve Kanalizasyon Master Planı çok kıymetlidir."