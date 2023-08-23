https://sputniknews.com.tr/20230823/imamoglu-suyun-tarifesini-siyasi-bir-mesele-olarak-ibb-meclisinde-ele-alamayiz-1074882036.html
İmamoğlu: Suyun tarifesini siyasi bir mesele olarak İBB Meclisi'nde ele alamayız
İmamoğlu: Suyun tarifesini siyasi bir mesele olarak İBB Meclisi'nde ele alamayız
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'daki su tarifesine ilişkin , "Biz suyun tarifesini siyasi bir mesele olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisinde ele... 23.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-23T22:49+0300
2023-08-23T22:49+0300
2023-08-23T22:49+0300
türkiye
istanbul büyükşehir belediyesi
istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nce (İBB), İSKİ İçme Suyu ve Kanalizasyon Master Planı toplantısı düzenlendi.İSKİ Genel Müdürlüğü Yusuf Ziya Erdem Konferans Salonu'ndaki toplantıda konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, bugün tarihi bir ana şahitlik ettiklerini belirterek, şunları söyledi:İstanbul'daki su tarifesine değinen İmamoğlu, "Biz suyun tarifesini siyasi bir mesele olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisinde ele alamayız. Suyun bir maliyeti, bir yatırım bedeli var. Onları üstüne koyup tarife üretmek zorundasınız" diye konuştu.
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istanbul büyükşehir belediyesi, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)
istanbul büyükşehir belediyesi, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)
İmamoğlu: Suyun tarifesini siyasi bir mesele olarak İBB Meclisi'nde ele alamayız
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'daki su tarifesine ilişkin , "Biz suyun tarifesini siyasi bir mesele olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisinde ele alamayız. Suyun bir maliyeti, bir yatırım bedeli var. Onları üstüne koyup tarife üretmek zorundasınız" dedi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nce (İBB), İSKİ İçme Suyu ve Kanalizasyon Master Planı toplantısı düzenlendi.
İSKİ Genel Müdürlüğü Yusuf Ziya Erdem Konferans Salonu'ndaki toplantıda konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, bugün tarihi bir ana şahitlik ettiklerini belirterek, şunları söyledi:
"Bugün, uzun vadeli yapılmış bir çalışmanın, bizden önce başlatılmış ve bizim dönemde de özenli bir şekilde devam etmiş bir çalışmanın sonuç günüdür. Mesele sürdürülebilirliktir. Geçmişte yapılanlarla gelecekte yapılacakların uyumlu bir biçimde dizilebilmesi ve sıkıntıya uğratılmamasıdır. Bunun da siyaset ötesi tekniğe, bilime dayalı bir zemini vardır. Ortaya konulan yolculuk böyle bir yolculuk. Bu bakımdan 2023-2053 İçme Suyu ve Kanalizasyon Master Planı çok kıymetlidir."
İstanbul'daki su tarifesine değinen İmamoğlu, "Biz suyun tarifesini siyasi bir mesele olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisinde ele alamayız. Suyun bir maliyeti, bir yatırım bedeli var. Onları üstüne koyup tarife üretmek zorundasınız" diye konuştu.