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https://sputniknews.com.tr/20230828/fransada-okullara-abaya-yasagi-ogrenciler-dini-sembol-iceren-seyler-kullanamaz-1074989368.html
Fransa'da okullara 'abaya' yasağı: 'Öğrenciler dini sembol içeren şeyler kullanamaz'
Fransa'da okullara 'abaya' yasağı: 'Öğrenciler dini sembol içeren şeyler kullanamaz'
Daha önce baş örtüsü ve peçenin de yasaklandığı Fransa’da devlet okullarına yeni düzenleme getirildi. Buna göre bazı Müslüman öğrencilerin giydiği abaya adı... 28.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-28T12:12+0300
2023-08-28T12:12+0300
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Fransız Eğitim Bakanı Gabriel Attal'in duyurduğu düzenlemeye göre, yeni eğitim yılının başlayacağı 4 Eylül’de abaya ile okulda derse girmek yasaklandı. Ülkenin devlet televizyonu TF1’e konuşan Eğitim Bakanı Gabriel Attal abaya yasağını savundu. 'Laiklik kişinin kendisini okul aracılığıyla kurtarma özgürlüğüdür'Attal, “Bir sınıfa adım attığınızda, bir bakışta öğrencilerin hangi dine mensup olduğunu anlayamamalısınız” dedi. Yasağı savunan Bakan Attal, laiklik tanımına ilişkin de konuştu ve “Laiklik kişinin kendisini okul aracılığıyla kurtarma özgürlüğüdür” dedi. Attal sözlerinin devamında, abaya için "Laikliğin sığınağı olması gereken okullar üzerinde cumhuriyetin direnişini test eden bir dini dışavurum” ifadesini kullandı.Bu yasak kararı öncesi abaya üzerinden aylardır bir tartışma devam ediyordu. Çeşitli siyasetçiler çoğunlukla yasağı savunurken, bazı politikacılar da Müslümanlar kadın ve kızların haklarının çiğnendiği konusunda endişelerini dile getirdi. Muhalefette yer alan Boyun Eğmeyen Fransa Partisi'nden Clementine Autain, 'kıyafet polisliği' yapıldığı eleştirisini yapıyor ve yasağın 'anayasaya aykırı' olduğunu savunuyor. Fransa'daki Müslümanların çatı kuruluşu Fransa Müslüman Konseyi (CFCM) de kıyafetlerin tek başlarına dini semboller olmadığı şeklinde bir açıklama yaptı.Bu Fransa’nın bu yönde aldığı ilk karar değil. Ülkenin devlet okullarında ve kamu kurumlarında dini sembollerin kullanılması çeşitli düzenlemelerle engelleniyor. Laiklik yasalarına aykırı olduğu gerekçesiyle başörtü de 2004 yılında devlet okullarında yasaklanmıştı. Devlet okullarında başörtü yanında, Hristiyan semboller ve kipa takılması da yasak. Fransa’da 2010 yılında kamuya açık alanlarda peçe ile dolaşılması da yasaklanmıştı.Ülkede Samuel Paty adlı öğretmen 2020 yılında ifade özgürlüğü ile ilgili bir ders sırasında, Muhammed Peygamber'in karikatürlerini öğrencilerine göstermesinin ardından başı kesilerek öldürülmüştü. Fransa'da bu cinayet büyük tepki doğurmuş ve ifade özgürlüğünü desteklemek için ülke genelinde yapılan yürüyüşlere on binlerce kişi katılmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230828/nijerin-fransanin-niamey-buyukelcisine-verdigi-48-saatlik-sure-doldu-fransa-karsitlari-nobette-1074976770.html
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Fransa'da okullara 'abaya' yasağı: 'Öğrenciler dini sembol içeren şeyler kullanamaz'

12:12 28.08.2023
© AFP 2023 / TIZIANA FABIAbaya
Abaya - Sputnik Türkiye, 1920, 28.08.2023
© AFP 2023 / TIZIANA FABI
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Daha önce baş örtüsü ve peçenin de yasaklandığı Fransa’da devlet okullarına yeni düzenleme getirildi. Buna göre bazı Müslüman öğrencilerin giydiği abaya adı verilen kıyafet yasaklanıyor.
Fransız Eğitim Bakanı Gabriel Attal'in duyurduğu düzenlemeye göre, yeni eğitim yılının başlayacağı 4 Eylül’de abaya ile okulda derse girmek yasaklandı. Ülkenin devlet televizyonu TF1’e konuşan Eğitim Bakanı Gabriel Attal abaya yasağını savundu.

'Laiklik kişinin kendisini okul aracılığıyla kurtarma özgürlüğüdür'

Attal, “Bir sınıfa adım attığınızda, bir bakışta öğrencilerin hangi dine mensup olduğunu anlayamamalısınız” dedi. Yasağı savunan Bakan Attal, laiklik tanımına ilişkin de konuştu ve “Laiklik kişinin kendisini okul aracılığıyla kurtarma özgürlüğüdür” dedi. Attal sözlerinin devamında, abaya için "Laikliğin sığınağı olması gereken okullar üzerinde cumhuriyetin direnişini test eden bir dini dışavurum” ifadesini kullandı.
Bu yasak kararı öncesi abaya üzerinden aylardır bir tartışma devam ediyordu. Çeşitli siyasetçiler çoğunlukla yasağı savunurken, bazı politikacılar da Müslümanlar kadın ve kızların haklarının çiğnendiği konusunda endişelerini dile getirdi.
Muhalefette yer alan Boyun Eğmeyen Fransa Partisi'nden Clementine Autain, 'kıyafet polisliği' yapıldığı eleştirisini yapıyor ve yasağın 'anayasaya aykırı' olduğunu savunuyor. Fransa'daki Müslümanların çatı kuruluşu Fransa Müslüman Konseyi (CFCM) de kıyafetlerin tek başlarına dini semboller olmadığı şeklinde bir açıklama yaptı.
Bu Fransa’nın bu yönde aldığı ilk karar değil. Ülkenin devlet okullarında ve kamu kurumlarında dini sembollerin kullanılması çeşitli düzenlemelerle engelleniyor. Laiklik yasalarına aykırı olduğu gerekçesiyle başörtü de 2004 yılında devlet okullarında yasaklanmıştı. Devlet okullarında başörtü yanında, Hristiyan semboller ve kipa takılması da yasak. Fransa’da 2010 yılında kamuya açık alanlarda peçe ile dolaşılması da yasaklanmıştı.
Ülkede Samuel Paty adlı öğretmen 2020 yılında ifade özgürlüğü ile ilgili bir ders sırasında, Muhammed Peygamber'in karikatürlerini öğrencilerine göstermesinin ardından başı kesilerek öldürülmüştü. Fransa'da bu cinayet büyük tepki doğurmuş ve ifade özgürlüğünü desteklemek için ülke genelinde yapılan yürüyüşlere on binlerce kişi katılmıştı.
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