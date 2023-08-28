https://sputniknews.com.tr/20230828/cumhurbaskani-erdogan-eylul-ayinda-yogun-diplomasi-trafigi-yurutecek-1074991631.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan eylül ayında yoğun diplomasi trafiği yürütecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan eylül ayında yoğun diplomasi trafiği yürütecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 9-10 Eylül'de Hindistan'da yapılacak G20 Liderler Zirvesi ile ABD'deki BM Genel Kurulu'na katılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan... 28.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-28T12:59+0300

2023-08-28T12:59+0300

2023-08-28T12:59+0300

türkiye

cumhurbaşkanı

recep tayyip erdoğan

diplomasi

g20

g20 liderler zirvesi

g20 zirvesi

bm

birleşmiş milletler (bm)

bm genel kurulu

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eylül ayı ajandasında yoğun bir diplomasi mesaisi yer alıyor. Erdoğan kesinleşen programına göre eylül ayı içerisinde önce Hindistan’a ardından da ABD’ye gidecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin'in eylül ayında bir araya gelme ihtimali de gündemde bulunuyor.G20 Zirvesinde liderler ile bir araya gelecek"Tek Dünya, Tek Aile, Tek Gelecek" teması ile bu yıl 9-10 Eylül tarihinde Hindistan'da yapılacak G20 Liderler Zirvesi’ne gidecek olan Erdoğan’ın zirveye katılacak olan diğer liderler ile bir araya gelmesi planlanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşmeleri kapsamında Türkiye'nin tahıl koridoruna yeniden dönüş için attığı adımları hakkında bilgi verilmesi öngörülüyor. Türkiye'nin bölgesel konularda attığı adımlara ilişkinde mesajlarının zirvede verilmesi bekleniyor. Erdoğan'ın gündeminde ekonomi başlığın da yer alabileceği ifade ediliyor.İkinci durak ABDCumhurbaşkanı Erdoğan'ın kesinleşen programının ikinci ayağı ise ABD olacak. Erdoğan G20 Liderler Zirvesi'nin ardından New York kentinde düzenlenecek BM 78. Genel Kurulu'na katılmak üzere ABD'ye gidecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM Genel Kurulu’nda bir kez daha BM’nin yapısına ilişkin olarak daha önce dile getirdiği “Dünya beşten büyük” mesajını vermesi bekleniyor. Yine Erdoğan’ın gündemindeki bir diğer başlığın Kıbrıs olması bekleniyor. Kıbrıs Türk Yönetiminin yol açma çalışmalarına karşın, BM Barış Gücü’nün müdahalesine yönelik tepsini bir kez de BM Genel Kurulu kürsüsünden gündeme getirebileceği öngörülüyor. Erdoğan'ın BM Genel Kurulu kürsüsünde Türkiye'nin tahıl koridoruna dönüş için ortaya koyduğu çalışmalar hakkında da bilgi vermesi bekleniyor.Erdoğan-Putin görüşmesiCumhurbaşkanı Erdoğan Macaristan ziyareti sonrasında yaptığı açıklamada “Eylül ayı içerisinde Hindistan’da G-20 toplantısı, ABD’de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu var. Bu yoğunluk içerisinde fırsat bulursak Sayın Putin ile yüz yüze bir araya gelip konuşacağız” ifadelerini kullanmıştı. İki liderin bir araya gelmesi için çalışmalar devam ediyor. Rusya’dan yapılan son açıklamada “Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yakın gelecekte bir araya gelecek” değerlendirmesi yapılmıştı. Diplomatik kaynaklar iki liderin programlarına yönelik çalışmaların devam ettiğini belirtirken görüşmeye yönelik gün ve yerle ilgili şu ana kadar kesinleşen bir bilgi bulunmuyor.

https://sputniknews.com.tr/20230828/putin-erdogan-gorusmesi-tahil-anlasmasinin-gelecegini-tayin-edecek-1074985267.html

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