https://sputniknews.com.tr/20230828/bodrumda-otelde-silahli-catisma-1-olu-3-yarali-1074979387.html

Bodrum'da otelde silahlı çatışma: 1 ölü, 3 yaralı

Bodrum'da otelde silahlı çatışma: 1 ölü, 3 yaralı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir otele düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. 28.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-28T06:40+0300

2023-08-28T06:40+0300

2023-08-28T06:40+0300

türkiye

bodrum

otel

silahlı çatışma

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Otomobille otele gelen kimliğini henüz öğrenilemeyen 3 kişi ile otelde konaklayan 3 kişi arasında silahlı çatışma çıktı. Edinilen ilk bilgilere göre bir araçla bölgeye gelen 3 kişi, oteldekilere ateş açtı. Oteldekilerin de karşılık vermesiyle çatışma yaşandı.Olayda kurşunların isabet ettiği Ömer Ataş (28) yaşamını yitirirken Ardahan B., (22) Yiğitcan B. (22) ve Mert A. A. (17) yaralandı. İhbar üzerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi.Yaralılar, kendi imkanları ile hastaneye gitti. Bölgede ekiplerin çalışması sürüyor.

https://sputniknews.com.tr/20230826/abdde-silahli-saldiri-7-yarali-1074961186.html

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bodrum

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