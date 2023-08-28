https://sputniknews.com.tr/20230828/bodrumda-otelde-silahli-catisma-1-olu-3-yarali-1074979387.html
Bodrum'da otelde silahlı çatışma: 1 ölü, 3 yaralı
Bodrum'da otelde silahlı çatışma: 1 ölü, 3 yaralı
Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir otele düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. 28.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-28T06:40+0300
2023-08-28T06:40+0300
2023-08-28T06:40+0300
türkiye
bodrum
otel
silahlı çatışma
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Otomobille otele gelen kimliğini henüz öğrenilemeyen 3 kişi ile otelde konaklayan 3 kişi arasında silahlı çatışma çıktı. Edinilen ilk bilgilere göre bir araçla bölgeye gelen 3 kişi, oteldekilere ateş açtı. Oteldekilerin de karşılık vermesiyle çatışma yaşandı.Olayda kurşunların isabet ettiği Ömer Ataş (28) yaşamını yitirirken Ardahan B., (22) Yiğitcan B. (22) ve Mert A. A. (17) yaralandı. İhbar üzerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi.Yaralılar, kendi imkanları ile hastaneye gitti. Bölgede ekiplerin çalışması sürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230826/abdde-silahli-saldiri-7-yarali-1074961186.html
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bodrum, otel, silahlı çatışma
bodrum, otel, silahlı çatışma
Bodrum'da otelde silahlı çatışma: 1 ölü, 3 yaralı
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir otele düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Otomobille otele gelen kimliğini henüz öğrenilemeyen 3 kişi ile otelde konaklayan 3 kişi arasında silahlı çatışma çıktı.
Edinilen ilk bilgilere göre bir araçla bölgeye gelen 3 kişi, oteldekilere ateş açtı. Oteldekilerin de karşılık vermesiyle çatışma yaşandı.
Olayda kurşunların isabet ettiği Ömer Ataş (28) yaşamını yitirirken Ardahan B., (22) Yiğitcan B. (22) ve Mert A. A. (17) yaralandı. İhbar üzerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi.
Yaralılar, kendi imkanları ile hastaneye gitti. Bölgede ekiplerin çalışması sürüyor.