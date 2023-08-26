https://sputniknews.com.tr/20230826/abdde-silahli-saldiri-7-yarali-1074961186.html
ABD'de silahlı saldırı: 7 yaralı
ABD'de silahlı saldırı: 7 yaralı
ABD'nin Massachusetts eyaletinin başkenti Boston'da düzenlenen silahlı saldırıda 7 kişi yaralandı. 26.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-26T21:52+0300
2023-08-26T21:52+0300
2023-08-26T21:52+0300
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ABD'nin Boston şehrinde çıkan silahlı saldırıda 7 kişi yaralandı.Boston polisi, Dorchester semtinde sabah saatlerinde silahlı saldırı yaşandığını ve 7 kişinin yaralandığını açıkladı.Polis memuru Michael Torigian, yaptığı açıklamada, yaralanan 7 kişinin hastaneye kaldırıldığı ve hayati tehlikesinin bulunmadığını söyledi.Olay yerinde ateşli silahların bulunduğu belirten Torigian, saldırıya ilişkin bazı kişilerin gözaltına alındığını kaydetti.
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abd, abd, massachusetts, boston
abd, abd, massachusetts, boston
ABD'de silahlı saldırı: 7 yaralı
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ABD'nin Massachusetts eyaletinin başkenti Boston'da düzenlenen silahlı saldırıda 7 kişi yaralandı.
ABD'nin Boston şehrinde çıkan silahlı saldırıda 7 kişi yaralandı.
Boston polisi, Dorchester semtinde sabah saatlerinde silahlı saldırı yaşandığını ve 7 kişinin yaralandığını açıkladı.
Polis memuru Michael Torigian, yaptığı açıklamada, yaralanan 7 kişinin hastaneye kaldırıldığı ve hayati tehlikesinin bulunmadığını söyledi.
Olay yerinde ateşli silahların bulunduğu belirten Torigian, saldırıya ilişkin bazı kişilerin gözaltına alındığını kaydetti.