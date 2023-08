https://sputniknews.com.tr/20230828/bati-basini-abd-kongre-uyeleri-turkiye-uzerinden-suriyenin-kuzeybatisini-ziyarete-gitti-1075000110.html

Batı basını: ABD Kongre üyeleri Türkiye üzerinden Suriye'nin kuzeybatısını ziyarete gitti

Batı basını: ABD Kongre üyeleri Türkiye üzerinden Suriye'nin kuzeybatısını ziyarete gitti

ABD Kongresi’nin üç Cumhuriyetçi üyesinin on yıl aradan sonra dün ilk kez Türkiye ile sınır bölgesi olan Suriye'nin kuzeybatısını ziyaret ettiği bildirildi. 28.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-28T17:41+0300

2023-08-28T17:41+0300

2023-08-28T18:37+0300

dünya

dsö

dünya sağlık örgütü (dsö)

deprem

türkiye

suriye

abd

temsilciler meclisi

ziyaret

insani yardım

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/104055/43/1040554387_0:68:1010:636_1920x0_80_0_0_6e4393a81494401f6d5e91010109d72a.jpg

New York Times gazetesinin haberine göre ABD Temsilciler Meclisi üyeleri French Hill, Ben Cline ve Scott Fitzgerald, on yıl aradan sonra ilk kez Türkiye’den giriş yaparak şubat ayında meydana gelen yıkıcı depremlerin etkisinde kalan Suriye'nin kuzeybatısını ziyaret etti.Haberde, “Pazar günü, Arkansaslı Cumhuriyetçi Temsilci French Hill de dahil olmak üzere ABD Kongresi'nin üç üyesi, (Türkiye ile) sınır kapılarından birinden geçerek Suriye tarafını kısa bir süre ziyaret etti. Bu, ABD'li yasa yapıcılarının on yıl içinde ülkenin bu bölgesine yaptığı ilk ziyaret oldu” ifadelerine yer verildi.Gazete ayrıca, Suriye halkının bu ziyaretin bölgedeki vahim insani duruma dikkat çekilmesine yardımcı olmasını umduğunu ifade etti.6 Şubat gecesi Türkiye'nin güneydoğusunda 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde deprem yaşanmıştı. Sadece Türkiye’de can kayıpları sayısının 50 bini aştığı yıkıcı depremler, Suriye'de ciddi yıkımlara ve can kayıplarına yol açtı. Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) verilerine göre Suriye'de yaklaşık 8 bin 500 kişi hayatını kaybetti.

https://sputniknews.com.tr/20230825/suriyede-iki-f-35-rus-su-35e-tehlikeli-mesafeye-yaklasti-1074948482.html

suriye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

dsö, dünya sağlık örgütü (dsö), deprem, türkiye, suriye, abd, temsilciler meclisi, ziyaret, insani yardım