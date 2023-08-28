https://sputniknews.com.tr/20230828/bati-basini-abd-kongre-uyeleri-turkiye-uzerinden-suriyenin-kuzeybatisini-ziyarete-gitti-1075000110.html
Batı basını: ABD Kongre üyeleri Türkiye üzerinden Suriye'nin kuzeybatısını ziyarete gitti
Batı basını: ABD Kongre üyeleri Türkiye üzerinden Suriye'nin kuzeybatısını ziyarete gitti
ABD Kongresi’nin üç Cumhuriyetçi üyesinin on yıl aradan sonra dün ilk kez Türkiye ile sınır bölgesi olan Suriye'nin kuzeybatısını ziyaret ettiği bildirildi. 28.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-28T17:41+0300
2023-08-28T17:41+0300
2023-08-28T18:37+0300
dünya
dsö
dünya sağlık örgütü (dsö)
deprem
türkiye
suriye
abd
temsilciler meclisi
ziyaret
insani yardım
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New York Times gazetesinin haberine göre ABD Temsilciler Meclisi üyeleri French Hill, Ben Cline ve Scott Fitzgerald, on yıl aradan sonra ilk kez Türkiye’den giriş yaparak şubat ayında meydana gelen yıkıcı depremlerin etkisinde kalan Suriye'nin kuzeybatısını ziyaret etti.Haberde, “Pazar günü, Arkansaslı Cumhuriyetçi Temsilci French Hill de dahil olmak üzere ABD Kongresi'nin üç üyesi, (Türkiye ile) sınır kapılarından birinden geçerek Suriye tarafını kısa bir süre ziyaret etti. Bu, ABD'li yasa yapıcılarının on yıl içinde ülkenin bu bölgesine yaptığı ilk ziyaret oldu” ifadelerine yer verildi.Gazete ayrıca, Suriye halkının bu ziyaretin bölgedeki vahim insani duruma dikkat çekilmesine yardımcı olmasını umduğunu ifade etti.6 Şubat gecesi Türkiye'nin güneydoğusunda 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde deprem yaşanmıştı. Sadece Türkiye’de can kayıpları sayısının 50 bini aştığı yıkıcı depremler, Suriye'de ciddi yıkımlara ve can kayıplarına yol açtı. Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) verilerine göre Suriye'de yaklaşık 8 bin 500 kişi hayatını kaybetti.
https://sputniknews.com.tr/20230825/suriyede-iki-f-35-rus-su-35e-tehlikeli-mesafeye-yaklasti-1074948482.html
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dsö, dünya sağlık örgütü (dsö), deprem, türkiye, suriye, abd, temsilciler meclisi, ziyaret, insani yardım
dsö, dünya sağlık örgütü (dsö), deprem, türkiye, suriye, abd, temsilciler meclisi, ziyaret, insani yardım
Batı basını: ABD Kongre üyeleri Türkiye üzerinden Suriye'nin kuzeybatısını ziyarete gitti
17:41 28.08.2023 (güncellendi: 18:37 28.08.2023) Abone ol
ABD Kongresi’nin üç Cumhuriyetçi üyesinin on yıl aradan sonra dün ilk kez Türkiye ile sınır bölgesi olan Suriye'nin kuzeybatısını ziyaret ettiği bildirildi.
New York Times gazetesinin haberine göre ABD Temsilciler Meclisi üyeleri French Hill, Ben Cline ve Scott Fitzgerald, on yıl aradan sonra ilk kez Türkiye’den giriş yaparak şubat ayında meydana gelen yıkıcı depremlerin etkisinde kalan Suriye'nin kuzeybatısını ziyaret etti.
Haberde, “Pazar günü, Arkansaslı Cumhuriyetçi Temsilci French Hill de dahil olmak üzere ABD Kongresi'nin üç üyesi, (Türkiye ile) sınır kapılarından birinden geçerek Suriye tarafını kısa bir süre ziyaret etti. Bu, ABD'li yasa yapıcılarının on yıl içinde ülkenin bu bölgesine yaptığı ilk ziyaret oldu” ifadelerine yer verildi.
Gazete ayrıca, Suriye halkının bu ziyaretin bölgedeki vahim insani duruma dikkat çekilmesine yardımcı olmasını umduğunu ifade etti.
6 Şubat gecesi Türkiye'nin güneydoğusunda 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde deprem yaşanmıştı. Sadece Türkiye’de can kayıpları sayısının 50 bini aştığı yıkıcı depremler, Suriye'de ciddi yıkımlara ve can kayıplarına yol açtı. Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) verilerine göre Suriye'de yaklaşık 8 bin 500 kişi hayatını kaybetti.