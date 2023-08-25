https://sputniknews.com.tr/20230825/suriyede-iki-f-35-rus-su-35e-tehlikeli-mesafeye-yaklasti-1074948482.html
Suriye’de iki F-35, Rus Su-35’e tehlikeli mesafeye yaklaştı
Suriye’de iki F-35, Rus Su-35’e tehlikeli mesafeye yaklaştı
Suriye’nin El-Tanf bölgesinde, ABD liderliğindeki uluslararası koalisyona ait iki F-35 savaş uçağının Rus Hava ve Uzay Kuvvetleri’ne ait Su-35’e tehlikeli... 25.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-25T23:33+0300
2023-08-25T23:33+0300
2023-08-25T23:33+0300
dünya
suriye
f-35
tanf
el tanf
el tanf
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Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkan Yardımcısı Vadim Kulit, “25 Ağustos saat 9.32’de El-Tanf bölgesinde, yaklaşık 6 bin 500 metre irtifada, koalisyona ait iki adet F-35 savaş uçağı, Rus Hava ve Uzay Kuvvetleri’ne ait olan ve Suriye’nin güney sınırı boyunca planlı uçuş gerçekleştiren Su-35 uçağına yönelik tehlikeli yakınlaşmaya meydan verdi” açıklamasında bulundu.Rus pilotun büyük profesyonellik sergileyerek çatışmayı önlemek için önceden gereken tedbirleri aldığı kaydedildi.
suriye
tanf
el tanf
el tanf
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suriye, f-35, tanf, el tanf, el tanf
suriye, f-35, tanf, el tanf, el tanf
Suriye’de iki F-35, Rus Su-35’e tehlikeli mesafeye yaklaştı
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Suriye’nin El-Tanf bölgesinde, ABD liderliğindeki uluslararası koalisyona ait iki F-35 savaş uçağının Rus Hava ve Uzay Kuvvetleri’ne ait Su-35’e tehlikeli mesafeye yaklaştığı belirtildi.
Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkan Yardımcısı Vadim Kulit, “25 Ağustos saat 9.32’de El-Tanf bölgesinde, yaklaşık 6 bin 500 metre irtifada, koalisyona ait iki adet F-35 savaş uçağı, Rus Hava ve Uzay Kuvvetleri’ne ait olan ve Suriye’nin güney sınırı boyunca planlı uçuş gerçekleştiren Su-35 uçağına yönelik tehlikeli yakınlaşmaya meydan verdi” açıklamasında bulundu.
Rus pilotun büyük profesyonellik sergileyerek çatışmayı önlemek için önceden gereken tedbirleri aldığı kaydedildi.