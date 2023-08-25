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Suriye’de iki F-35, Rus Su-35’e tehlikeli mesafeye yaklaştı
Suriye’de iki F-35, Rus Su-35’e tehlikeli mesafeye yaklaştı
Suriye’nin El-Tanf bölgesinde, ABD liderliğindeki uluslararası koalisyona ait iki F-35 savaş uçağının Rus Hava ve Uzay Kuvvetleri’ne ait Su-35’e tehlikeli... 25.08.2023, Sputnik Türkiye
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dünya
suriye
f-35
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Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkan Yardımcısı Vadim Kulit, “25 Ağustos saat 9.32’de El-Tanf bölgesinde, yaklaşık 6 bin 500 metre irtifada, koalisyona ait iki adet F-35 savaş uçağı, Rus Hava ve Uzay Kuvvetleri’ne ait olan ve Suriye’nin güney sınırı boyunca planlı uçuş gerçekleştiren Su-35 uçağına yönelik tehlikeli yakınlaşmaya meydan verdi” açıklamasında bulundu.Rus pilotun büyük profesyonellik sergileyerek çatışmayı önlemek için önceden gereken tedbirleri aldığı kaydedildi.
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suriye, f-35, tanf, el tanf, el tanf

Suriye’de iki F-35, Rus Su-35’e tehlikeli mesafeye yaklaştı

23:33 25.08.2023
© Sputnik / Multimedya arşivine gidinSu-35
Su-35 - Sputnik Türkiye, 1920, 25.08.2023
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Suriye’nin El-Tanf bölgesinde, ABD liderliğindeki uluslararası koalisyona ait iki F-35 savaş uçağının Rus Hava ve Uzay Kuvvetleri’ne ait Su-35’e tehlikeli mesafeye yaklaştığı belirtildi.
Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkan Yardımcısı Vadim Kulit, “25 Ağustos saat 9.32’de El-Tanf bölgesinde, yaklaşık 6 bin 500 metre irtifada, koalisyona ait iki adet F-35 savaş uçağı, Rus Hava ve Uzay Kuvvetleri’ne ait olan ve Suriye’nin güney sınırı boyunca planlı uçuş gerçekleştiren Su-35 uçağına yönelik tehlikeli yakınlaşmaya meydan verdi” açıklamasında bulundu.
Rus pilotun büyük profesyonellik sergileyerek çatışmayı önlemek için önceden gereken tedbirleri aldığı kaydedildi.
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