https://sputniknews.com.tr/20230828/arac-sahiplerini-ilgilendiriyor-odeme-icin-son-4-gun-1074978157.html

Araç sahiplerini ilgilendiriyor: Ödeme için son 4 gün

Araç sahiplerini ilgilendiriyor: Ödeme için son 4 gün

Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin ek ödemesinin ilk taksiti için son ödeme tarihine sayılı günler kaldı. Ayrıca yapılandırmadan faydalanamayan mükelleflerin... 28.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-28T06:14+0300

2023-08-28T06:14+0300

2023-08-28T06:14+0300

ekonomi

mtv

motorlu taşıtlar vergisi (mtv)

mtv zammı

borç yapılandırma

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/1c/1074978003_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_e8b6e05337a97568c66034885ab08e84.jpg

2023 yılı motorlu taşıtlar vergisinin ek ödemesinin ilk taksiti için son gün 31 Ağustos. Vergi , araç sahiplerinin 2023 yılında ödedikleri miktar kadar olacak. Bu yıla mahsus uygulanacak.2. taksit ödemeleri ise kasım ayı sonuna kadar yapılabilecek. Depremlerden etkilenenler vergiden muaf olacakEylül 2023'te ilk defa kayıt ve tescil edilmiş otomobiller için yıllık motorlu taşıtlar vergisinin yarısı kadar ek vergi alınacak.Ödemeyen aracını satamayacakBu vergiyi yatırmayanlar araçlarını satamayacak ve trafikten çekemeyecek, hurdaya ayıramayacak veya yurt dışına çıkaramayacak, muayene de yaptıramayacak.Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen araç sahipleri ise ek motorlu taşıtlar vergisinden muaf.Yapılandırmada son gün 31 AğustosCumhuriyet tarihinin en kapsamlı borç yapılandırması için de son tarih 31 Ağustos.Peşin veya ilk taksit ödeme süresini geçirenler veya eksik yatıranlar kapsamda olacak.Vergi mükellefleri bu tutarların tamamını geç ödeme zammı ile birlikte bu ayın sonuna kadar ödeyebilecek. Bu kişililer katsayı uygulanmaksızın kanundan yararlanmış olacak. Ancak peşin ödeme indiriminden faydalanamayacak.

https://sputniknews.com.tr/20230815/ek-mtv-ve-borc-yapilandirmada-son-tarih-yaklasiyor-1074660881.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ek mtv'den kimler muaf, ek mtv ödemesi ne zaman, ek mtv son ödeme, ek mtv nasıl ödenir, araç satışında ek mtv kim öder