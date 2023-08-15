https://sputniknews.com.tr/20230815/ek-mtv-ve-borc-yapilandirmada-son-tarih-yaklasiyor-1074660881.html

Ek MTV ve borç yapılandırmada son tarih yaklaşıyor

Ek MTV ve borç yapılandırmada son tarih yaklaşıyor

Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin ilk taksit ödemesi için son tarih yaklaşıyor. Ödemeyenler araçlarını satamayacak ve trafikten çekemeyecek. 15.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-15T13:37+0300

2023-08-15T13:37+0300

2023-08-15T13:37+0300

ekonomi

mtv

motorlu taşıtlar vergisi (mtv)

borç yapılandırma

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2023 yılı motorlu taşıtlar vergisinin ek ödemesinin ilk taksiti için son gün 31 Ağustos. Vergi, araç sahiplerinin 2023 yılında ödedikleri kadar olacak. Bu yıla mahsus ve bir kez ödenecek.Eylül 2023'te ilk defa kayıt ve tescil edilmiş otomobiller için yıllık motorlu taşıtlar vergisinin yarısı kadar ek vergi alınacak. Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi'ni ödemeyenler araçlarını satamayacak ve trafikten çekemeyecek.Depremden etkilenenler muaf olacakAyrıca hurdaya ayıramayacak veya yurt dışına çıkaramayacak. Muayene de yaptıramayacak. Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenler ise ek motorlu taşıtlar vergisinden muaf olacak.Peşin ödeme indirimiTRT'nin haberine göre, Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı borç yapılandırması için de son tarih 31 Ağustos. Peşin veya taksitli seçeneğini seçip, ilk taksit ödeme süresini geçirip ödemeyenler veya eksik ödeyenler kapsamda olacak. Vergi mükellefleri bu tutarların tamamını geç ödeme zammı ile birlikte ağustos ayı sonuna kadar ödeyebilecek. Katsayı uygulanmaksızın kanundan yararlanılmış olacak. Ancak peşin ödeme indiriminden faydalanılamayacak.

https://sputniknews.com.tr/20230804/vergi-daireleri-bugun-fazla-mesai-yapacak-1074382231.html

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mtv, motorlu taşıtlar vergisi (mtv), borç yapılandırma