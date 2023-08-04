https://sputniknews.com.tr/20230804/vergi-daireleri-bugun-fazla-mesai-yapacak-1074382231.html
Vergi daireleri bugün fazla mesai yapacak
Vergi daireleri bugün fazla mesai yapacak
Vergi daireleri yaşanabilecek yoğunluğun önlenmesi amacıyla bugün saat 21.00'e kadar açık olacak. 04.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-04T18:20+0300
2023-08-04T18:20+0300
2023-08-04T18:20+0300
yaşam
vergi dairesi
türkiye
motorlu taşıtlar vergisi (mtv)
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Gelir vergisi, yapılandırma kapsamında ödenecek borçlar ve Motoru Taşıtlar Vergisi'nin ödemeleri bugün sona eriyor.Bu kapsamda vergi dairelerinde yaşanabilecek yoğunluğun azaltılması amacıyla fazla mesai kararı alındı.Tüm vergi daireleri bugün saat 21.00'e kadar açık olacak.Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Belirlenen günde açık bulundurulacak vergi dairelerine ödeme için gelen hiçbir mükellef geri çevrilmeyecek ve son mükellefin işlemleri bitinceye kadar vergi daireleri açık bulundurulacaktır" denildi.
https://sputniknews.com.tr/20230804/arac-sahiplerini-ilgilendiriyor-mtv-2-taksit-odemesi-icin-son-tarih-1074356484.html
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vergi dairesi, türkiye, motorlu taşıtlar vergisi (mtv)
vergi dairesi, türkiye, motorlu taşıtlar vergisi (mtv)
Vergi daireleri bugün fazla mesai yapacak
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Vergi daireleri yaşanabilecek yoğunluğun önlenmesi amacıyla bugün saat 21.00'e kadar açık olacak.
Gelir vergisi, yapılandırma kapsamında ödenecek borçlar ve Motoru Taşıtlar Vergisi'nin ödemeleri bugün sona eriyor.
Bu kapsamda vergi dairelerinde yaşanabilecek yoğunluğun azaltılması amacıyla fazla mesai kararı alındı.
Tüm vergi daireleri bugün saat 21.00'e kadar açık olacak.
Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Belirlenen günde açık bulundurulacak vergi dairelerine ödeme için gelen hiçbir mükellef geri çevrilmeyecek ve son mükellefin işlemleri bitinceye kadar vergi daireleri açık bulundurulacaktır" denildi.