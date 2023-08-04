https://sputniknews.com.tr/20230804/arac-sahiplerini-ilgilendiriyor-mtv-2-taksit-odemesi-icin-son-tarih-1074356484.html

Araç sahiplerini ilgilendiriyor: MTV 2. taksit ödemesi için son tarih

Araç sahiplerini ilgilendiriyor: MTV 2. taksit ödemesi için son tarih

Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin (MTV) 2. ödemeleri için süreç devam ediyor. Araç sahipleri ödemelerini vergi dairelerinden ve anlaşmalı bankaların internet... 04.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-04T06:41+0300

2023-08-04T06:41+0300

2023-08-04T06:41+0300

ekonomi

mtv

motorlu taşıtlar vergisi (mtv)

borç

borç yapılandırma

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Kamuya yönelik vergi borçlarını yeniden yapılandıranların, uygulamadan yararlanabilmesi için ilk ve 2. taksit tutarlarını bugün ödemesi gerekiyor. 2023 yılına ait Gelir Vergisi ile Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin 2. taksit ödeme süresi bugün sona eriyor.MTV ödemeleri nasıl yapılıyor?Ödemelerin, Gelir İdaresi Başkanlığının internet adresi "www.gib.gov.tr"den, ​​​​​​​İnteraktif Vergi Dairesi ve GİB Mobil uygulaması üzerinden elektronik ortamda yapılması imkanı bulunuyor.Yapılandırılan borçlar, anlaşmalı bankaların banka ve kredi kartı ya da banka hesabından, yabancı ülkede faaliyet gösteren bankalara ait kartlardan, anlaşmalı bankaların şubelerinden, internet ve telefon bankacılığı ve mobil bankacılık gibi alternatif ödeme kanallarından, vergi dairesi veznelerinden ya da PTT şubelerinden ödenebiliyor.Ek MTV ödemesi ne zaman yapılacak?2023 yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin (MTV) ek ödemeleri, araç sahibi olan vatandaşların gündeminde yer alıyor. MTV mükellefi olan kişilere, 2023 için tahakkuk ettirilen MTV’nin tamamı kadar ek vergi tahakkuk ettirilecek.Ek MTV’nin taksiti kanunun yayımlandığı ayı izleyen ayın yani ağustos sonuna kadar, 2. taksiti ise kasım sonuna kadar ödenecek.Araç muayenesi yapılmayacak2023’ün ikinci yarısı ilk defa tescil edilen sıfır kilometre aracın ek MTV’si ise 6 aylık dönemden yarım hesaplanacak ve peşin ödenecek. Yani, Eylül 2023’te ilk defa kayıt ve tescil edilmiş otomobil için yıllık MTV’nin yarısı kadar ek MTV alınacak.Ek MTV ödenmemiş taşıta muayene yapılmayacak.

https://sputniknews.com.tr/20230803/borc-yapilandirma-odemeleri-icin-son-gun-1074317964.html

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mtv, motorlu taşıtlar vergisi (mtv), borç, borç yapılandırma