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Süre uzatılmıştı: Borç yapılandırma ödemeleri için son gün
Süre uzatılmıştı: Borç yapılandırma ödemeleri için son gün
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), yapılandırma, cari dönem prim borçları ve diğer her türlü borçların son ödeme süresi için bugün son tarih. Motorlu Taşıtlar ve... 03.08.2023, Sputnik Türkiye
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Borç yapılandırmasının 1.ve 2. taksit ödemeleri için son gün 31 Temmuz'du. Ancak ödeme süresi uzatıldı.SGK kapsamında yapılandırılan borçlar ve sigorta primi borçlarının son ödeme tarihi 3 Ağustos olarak belirlendi. Ödemelerin bugün 23.59'a kadar yapılması gerekiyor.Vergi borçları için son gün yarınYapılandırma Kanunu kapsamındaki vergi borçlarının peşin 1'inci ve 2'inci taksitlerinin ödemeleri için ise son gün yarın.İlk taksit ödeme süresi uzatıldığından birinci ve ikinci taksitlerin birlikte ödenmesi gerekiyor. Yapılandırmadan sağlanan ceza indiriminden yararlanmak için de ödemelerin aksatılmaması şart.MTV son ödeme tarihi ne zaman?Motorlu Taşıtlar ve Gelir Vergisi için de son ödeme günü yarın.
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mtv, motorlu taşıtlar vergisi (mtv), sgk, sosyal güvenlik kurumu (sgk), borç, borç yapılandırma
mtv, motorlu taşıtlar vergisi (mtv), sgk, sosyal güvenlik kurumu (sgk), borç, borç yapılandırma

Süre uzatılmıştı: Borç yapılandırma ödemeleri için son gün

09:05 03.08.2023 (güncellendi: 09:09 03.08.2023)
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Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), yapılandırma, cari dönem prim borçları ve diğer her türlü borçların son ödeme süresi için bugün son tarih. Motorlu Taşıtlar ve Gelir Vergisi'nin 2. taksit ödemelerinin son günü ise yarın.
Borç yapılandırmasının 1.ve 2. taksit ödemeleri için son gün 31 Temmuz'du. Ancak ödeme süresi uzatıldı.
SGK kapsamında yapılandırılan borçlar ve sigorta primi borçlarının son ödeme tarihi 3 Ağustos olarak belirlendi. Ödemelerin bugün 23.59'a kadar yapılması gerekiyor.

Vergi borçları için son gün yarın

Yapılandırma Kanunu kapsamındaki vergi borçlarının peşin 1'inci ve 2'inci taksitlerinin ödemeleri için ise son gün yarın.
İlk taksit ödeme süresi uzatıldığından birinci ve ikinci taksitlerin birlikte ödenmesi gerekiyor. Yapılandırmadan sağlanan ceza indiriminden yararlanmak için de ödemelerin aksatılmaması şart.

MTV son ödeme tarihi ne zaman?

Motorlu Taşıtlar ve Gelir Vergisi için de son ödeme günü yarın.
Para - Sputnik Türkiye, 1920, 31.07.2023
TÜRKİYE
Prim ve yapılandırma borç ödeme süresi uzatıldı
31 Temmuz, 17:41
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