https://sputniknews.com.tr/20230803/borc-yapilandirma-odemeleri-icin-son-gun-1074317964.html

Süre uzatılmıştı: Borç yapılandırma ödemeleri için son gün

Süre uzatılmıştı: Borç yapılandırma ödemeleri için son gün

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), yapılandırma, cari dönem prim borçları ve diğer her türlü borçların son ödeme süresi için bugün son tarih. Motorlu Taşıtlar ve... 03.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-03T09:05+0300

2023-08-03T09:05+0300

2023-08-03T09:09+0300

ekonomi

mtv

motorlu taşıtlar vergisi (mtv)

sgk

sosyal güvenlik kurumu (sgk)

borç

borç yapılandırma

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Borç yapılandırmasının 1.ve 2. taksit ödemeleri için son gün 31 Temmuz'du. Ancak ödeme süresi uzatıldı.SGK kapsamında yapılandırılan borçlar ve sigorta primi borçlarının son ödeme tarihi 3 Ağustos olarak belirlendi. Ödemelerin bugün 23.59'a kadar yapılması gerekiyor.Vergi borçları için son gün yarınYapılandırma Kanunu kapsamındaki vergi borçlarının peşin 1'inci ve 2'inci taksitlerinin ödemeleri için ise son gün yarın.İlk taksit ödeme süresi uzatıldığından birinci ve ikinci taksitlerin birlikte ödenmesi gerekiyor. Yapılandırmadan sağlanan ceza indiriminden yararlanmak için de ödemelerin aksatılmaması şart.MTV son ödeme tarihi ne zaman?Motorlu Taşıtlar ve Gelir Vergisi için de son ödeme günü yarın.

https://sputniknews.com.tr/20230731/prim-ve-yapilandirma-borc-odeme-suresi-uzatildi-1074212194.html

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mtv, motorlu taşıtlar vergisi (mtv), sgk, sosyal güvenlik kurumu (sgk), borç, borç yapılandırma