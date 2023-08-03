https://sputniknews.com.tr/20230803/borc-yapilandirma-odemeleri-icin-son-gun-1074317964.html
Süre uzatılmıştı: Borç yapılandırma ödemeleri için son gün
Süre uzatılmıştı: Borç yapılandırma ödemeleri için son gün
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), yapılandırma, cari dönem prim borçları ve diğer her türlü borçların son ödeme süresi için bugün son tarih. Motorlu Taşıtlar ve... 03.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-03T09:05+0300
2023-08-03T09:05+0300
2023-08-03T09:09+0300
ekonomi
mtv
motorlu taşıtlar vergisi (mtv)
sgk
sosyal güvenlik kurumu (sgk)
borç
borç yapılandırma
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Borç yapılandırmasının 1.ve 2. taksit ödemeleri için son gün 31 Temmuz'du. Ancak ödeme süresi uzatıldı.SGK kapsamında yapılandırılan borçlar ve sigorta primi borçlarının son ödeme tarihi 3 Ağustos olarak belirlendi. Ödemelerin bugün 23.59'a kadar yapılması gerekiyor.Vergi borçları için son gün yarınYapılandırma Kanunu kapsamındaki vergi borçlarının peşin 1'inci ve 2'inci taksitlerinin ödemeleri için ise son gün yarın.İlk taksit ödeme süresi uzatıldığından birinci ve ikinci taksitlerin birlikte ödenmesi gerekiyor. Yapılandırmadan sağlanan ceza indiriminden yararlanmak için de ödemelerin aksatılmaması şart.MTV son ödeme tarihi ne zaman?Motorlu Taşıtlar ve Gelir Vergisi için de son ödeme günü yarın.
https://sputniknews.com.tr/20230731/prim-ve-yapilandirma-borc-odeme-suresi-uzatildi-1074212194.html
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mtv, motorlu taşıtlar vergisi (mtv), sgk, sosyal güvenlik kurumu (sgk), borç, borç yapılandırma
mtv, motorlu taşıtlar vergisi (mtv), sgk, sosyal güvenlik kurumu (sgk), borç, borç yapılandırma
Süre uzatılmıştı: Borç yapılandırma ödemeleri için son gün
09:05 03.08.2023 (güncellendi: 09:09 03.08.2023) Abone ol
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), yapılandırma, cari dönem prim borçları ve diğer her türlü borçların son ödeme süresi için bugün son tarih. Motorlu Taşıtlar ve Gelir Vergisi'nin 2. taksit ödemelerinin son günü ise yarın.
Borç yapılandırmasının 1.ve 2. taksit ödemeleri için son gün 31 Temmuz'du. Ancak ödeme süresi uzatıldı.
SGK kapsamında yapılandırılan borçlar ve sigorta primi borçlarının son ödeme tarihi 3 Ağustos olarak belirlendi. Ödemelerin bugün 23.59'a kadar yapılması gerekiyor.
Vergi borçları için son gün yarın
Yapılandırma Kanunu kapsamındaki vergi borçlarının peşin 1'inci ve 2'inci taksitlerinin ödemeleri için ise son gün yarın.
İlk taksit ödeme süresi uzatıldığından birinci ve ikinci taksitlerin birlikte ödenmesi gerekiyor. Yapılandırmadan sağlanan ceza indiriminden yararlanmak için de ödemelerin aksatılmaması şart.
MTV son ödeme tarihi ne zaman?
Motorlu Taşıtlar ve Gelir Vergisi için de son ödeme günü yarın.