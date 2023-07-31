https://sputniknews.com.tr/20230731/prim-ve-yapilandirma-borc-odeme-suresi-uzatildi-1074212194.html
Prim ve yapılandırma borç ödeme süresi uzatıldı
Prim ve yapılandırma borç ödeme süresi uzatıldı
SGK'dan yapılan açıklama göre; prim ve yapılandırma borçlarının son ödeme tarihi 3 Ağustos saat 23:59'a kadar uzatıldı. 31.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-31T17:41+0300
2023-07-31T17:41+0300
2023-07-31T18:00+0300
türkiye
prim
borç
borç yapılandırma
sgk
sosyal güvenlik kurumu (sgk)
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Prim ve yapılandırma borçlarının son ödeme tarihi 3 Ağustos saat 23:59'a kadar uzatıldı.SGK'dan yapılan açıklamada, "Sigorta primi ve yapılandırma borçlarının son ödeme tarihinin aynı güne denk gelmesinden dolayı Kurum tahsilat sistemimizde yoğunluk meydana gelmiştir" denilerek şu ifadelere yer verildi:"Meydana gelen bu yoğunluktan dolayı sigortalı ve işverenlerimizin mağduriyet yaşamamaları için son ödeme tarihi 31.07.2023 olan cari dönem prim borçları, yapılandırma borçları ve diğer her türlü borçlarının son ödeme süresi 5510 sayılı Kanunun 100’üncü maddesinin 4 üncü fıkrasına dayanılarak 03.08.2023 tarihi saat 23:59’a kadar uzatılmış olup, bu tarihe kadar yapılacak ödemeler yasal süresi içerisinde yapılmış sayılacaktır.Sigorta prim teşvik ve desteklerinden yararlanmaya devam edilebilmesi, süresinde ödenmeyen primler nedeniyle gecikme cezası ve gecikme zammına maruz kalınmaması ve yapılandırma ödeme planlarının ihlal edilmemesi açısından belirtilen tarihe kadar ilgili borçların ödenmesi önem arz etmektedir.Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur."
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prim, borç, borç yapılandırma, sgk, sosyal güvenlik kurumu (sgk)
prim, borç, borç yapılandırma, sgk, sosyal güvenlik kurumu (sgk)
Prim ve yapılandırma borç ödeme süresi uzatıldı
17:41 31.07.2023 (güncellendi: 18:00 31.07.2023) Abone ol
SGK'dan yapılan açıklama göre; prim ve yapılandırma borçlarının son ödeme tarihi 3 Ağustos saat 23:59'a kadar uzatıldı.
Prim ve yapılandırma borçlarının son ödeme tarihi 3 Ağustos saat 23:59'a kadar uzatıldı.
SGK'dan yapılan açıklamada, "Sigorta primi ve yapılandırma borçlarının son ödeme tarihinin aynı güne denk gelmesinden dolayı Kurum tahsilat sistemimizde yoğunluk meydana gelmiştir" denilerek şu ifadelere yer verildi:
"Meydana gelen bu yoğunluktan dolayı sigortalı ve işverenlerimizin mağduriyet yaşamamaları için son ödeme tarihi 31.07.2023 olan cari dönem prim borçları, yapılandırma borçları ve diğer her türlü borçlarının son ödeme süresi 5510 sayılı Kanunun 100’üncü maddesinin 4 üncü fıkrasına dayanılarak 03.08.2023 tarihi saat 23:59’a kadar uzatılmış olup, bu tarihe kadar yapılacak ödemeler yasal süresi içerisinde yapılmış sayılacaktır.
Sigorta prim teşvik ve desteklerinden yararlanmaya devam edilebilmesi, süresinde ödenmeyen primler nedeniyle gecikme cezası ve gecikme zammına maruz kalınmaması ve yapılandırma ödeme planlarının ihlal edilmemesi açısından belirtilen tarihe kadar ilgili borçların ödenmesi önem arz etmektedir.
Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur."