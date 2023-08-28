https://sputniknews.com.tr/20230828/amsterdamda-ukrayna-nazizmine-ve-kieve-silah-tedarikine-karsi-miting-duzenlendi-1074998087.html

Amsterdam'da Ukrayna Nazizmine ve Kiev'e silah tedarikine karşı miting düzenlendi

Amsterdam'da Ukrayna Nazizmine ve Kiev'e silah tedarikine karşı miting düzenlendi

Hollanda’nın başkenti Amsterdam’da Ukrayna Nazizmine ve Kiev'e silah tedarikine karşı miting düzenlendiği bildirildi. 28.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-28T16:46+0300

2023-08-28T16:46+0300

2023-08-28T16:46+0300

nato

abd

rusya

vladimir zelenskiy

ukrayna

ukrayna krizi

hollanda

amsterdam

ukrayna krizi

barış müzakereleri

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Sputnik muhabirinin aktardığı üzere pazar günü Amsterdam’da göstericiler, Ukrayna Nazizmini ve Kiev'e silah tedarikini protesto etmek için sokağa çıktı.Protestocular, ellerinde ‘Ukrayna'da faşizmi ve Nazizm'i durdurun’, ‘Kiev'e silah tedarikini durdurmalıyız’, ‘Zelenskiy'in hırslarının bedelini ödemek istemiyoruz’ yazılı pankartlar taşıyarak toplandı.Sputnik muhabirine konuşan göstericilerden biri, “Ukraynalıları ve Rusları öldürmek için kullanılan silahların tedarikini protesto etmek için buradayız. Biz barış istiyoruz, Türkiye ile müzakere istiyoruz. Bu müzakereler ABD ve NATO tarafından engelleniyor. Onlar, yeni bir dünya düzeni kurmak, yoksulluk yaratmak için bu çatışmayı çıkardı” açıklamasında bulundu.Protestocuların Rusya ile Ukrayna arasındaki ihtilafın sona ermesinden ve barış müzakerelerinin başlatılmasından yana olduklarına dikkat çeken diğer bir gösterici, “Çatışmanın durdurulması gerekiyor. Hepimiz tek bir geçmişi olan tek bir ulusuz” vurgusunu yaptı.Daha önce Yunanistan’ın başkenti Atina'da, ABD Büyükelçiliği yakınında Ukrayna'ya silah tedarikine karşı ve Rusya karşıtı yaptırımların kaldırılmasına yönelik eylem yapıldığı bilgisi de verilmişti.

https://sputniknews.com.tr/20230828/rusya-donanmasi-ukrayna-hava-kuvvetlerine-ait-silah-ve-muhimmat-deposunu-imha-etti-1074997389.html

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