https://sputniknews.com.tr/20230828/amsterdamda-ukrayna-nazizmine-ve-kieve-silah-tedarikine-karsi-miting-duzenlendi-1074998087.html
Amsterdam'da Ukrayna Nazizmine ve Kiev'e silah tedarikine karşı miting düzenlendi
Amsterdam'da Ukrayna Nazizmine ve Kiev'e silah tedarikine karşı miting düzenlendi
Hollanda’nın başkenti Amsterdam’da Ukrayna Nazizmine ve Kiev'e silah tedarikine karşı miting düzenlendiği bildirildi. 28.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-28T16:46+0300
2023-08-28T16:46+0300
2023-08-28T16:46+0300
nato
abd
rusya
vladimir zelenskiy
ukrayna
ukrayna krizi
hollanda
amsterdam
ukrayna krizi
barış müzakereleri
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Sputnik muhabirinin aktardığı üzere pazar günü Amsterdam’da göstericiler, Ukrayna Nazizmini ve Kiev'e silah tedarikini protesto etmek için sokağa çıktı.Protestocular, ellerinde ‘Ukrayna'da faşizmi ve Nazizm'i durdurun’, ‘Kiev'e silah tedarikini durdurmalıyız’, ‘Zelenskiy'in hırslarının bedelini ödemek istemiyoruz’ yazılı pankartlar taşıyarak toplandı.Sputnik muhabirine konuşan göstericilerden biri, “Ukraynalıları ve Rusları öldürmek için kullanılan silahların tedarikini protesto etmek için buradayız. Biz barış istiyoruz, Türkiye ile müzakere istiyoruz. Bu müzakereler ABD ve NATO tarafından engelleniyor. Onlar, yeni bir dünya düzeni kurmak, yoksulluk yaratmak için bu çatışmayı çıkardı” açıklamasında bulundu.Protestocuların Rusya ile Ukrayna arasındaki ihtilafın sona ermesinden ve barış müzakerelerinin başlatılmasından yana olduklarına dikkat çeken diğer bir gösterici, “Çatışmanın durdurulması gerekiyor. Hepimiz tek bir geçmişi olan tek bir ulusuz” vurgusunu yaptı.Daha önce Yunanistan’ın başkenti Atina'da, ABD Büyükelçiliği yakınında Ukrayna'ya silah tedarikine karşı ve Rusya karşıtı yaptırımların kaldırılmasına yönelik eylem yapıldığı bilgisi de verilmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230828/rusya-donanmasi-ukrayna-hava-kuvvetlerine-ait-silah-ve-muhimmat-deposunu-imha-etti-1074997389.html
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nato, abd, rusya, vladimir zelenskiy, ukrayna, ukrayna krizi, hollanda, amsterdam, barış müzakereleri, yunanistan, abd büyükelçiliği, protesto, gösteri, miting
nato, abd, rusya, vladimir zelenskiy, ukrayna, ukrayna krizi, hollanda, amsterdam, barış müzakereleri, yunanistan, abd büyükelçiliği, protesto, gösteri, miting
Amsterdam'da Ukrayna Nazizmine ve Kiev'e silah tedarikine karşı miting düzenlendi
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Hollanda’nın başkenti Amsterdam’da Ukrayna Nazizmine ve Kiev'e silah tedarikine karşı miting düzenlendiği bildirildi.
Sputnik muhabirinin aktardığı üzere pazar günü Amsterdam’da göstericiler, Ukrayna Nazizmini ve Kiev'e silah tedarikini protesto etmek için sokağa çıktı.
Protestocular, ellerinde ‘Ukrayna'da faşizmi ve Nazizm'i durdurun’, ‘Kiev'e silah tedarikini durdurmalıyız’, ‘Zelenskiy'in hırslarının bedelini ödemek istemiyoruz’ yazılı pankartlar taşıyarak toplandı.
Sputnik muhabirine konuşan göstericilerden biri, “Ukraynalıları ve Rusları öldürmek için kullanılan silahların tedarikini protesto etmek için buradayız. Biz barış istiyoruz, Türkiye ile müzakere istiyoruz. Bu müzakereler ABD ve NATO tarafından engelleniyor. Onlar, yeni bir dünya düzeni kurmak, yoksulluk yaratmak için bu çatışmayı çıkardı” açıklamasında bulundu.
Protestocuların Rusya ile Ukrayna arasındaki ihtilafın sona ermesinden ve barış müzakerelerinin başlatılmasından yana olduklarına dikkat çeken diğer bir gösterici, “Çatışmanın durdurulması gerekiyor. Hepimiz tek bir geçmişi olan tek bir ulusuz” vurgusunu yaptı.
Daha önce Yunanistan’ın başkenti Atina'da, ABD Büyükelçiliği yakınında Ukrayna'ya silah tedarikine karşı ve Rusya karşıtı yaptırımların kaldırılmasına yönelik eylem yapıldığı bilgisi de verilmişti.