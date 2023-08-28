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ABD Kongresi Biden'ı görevden almak için harekete geçti: Azil süreci için olası tarih verildi
ABD Kongresi Biden'ı görevden almak için harekete geçti: Azil süreci için olası tarih verildi
ABD Kongresi Başkan Joe Biden'ın azil sürecinin başlatılması için harekete geçerken, soruşturma için de olası tarih verildi. Temsilciler Meclisi Başkanı... 28.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-28T10:06+0300
2023-08-28T10:28+0300
joe biden
abd
azil
dünya
ralph norman
marjorie taylor greene
abd temsilciler meclisi
kevin mccarthy
soruşturma
görevden alma
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ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy Fox News'e verdiği bir mülakatta Cumhuriyetçiler tarafından toplanan bilgilerin Başkan Joe Biden'ın görevden alınması konusunu gündeme getirmeyi mümkün kıldığını söyledi. McCarthy şunları aktardı:"Bu, tüm Biden ailesinin başına gelen bir yolsuzluk kültürü gibi görünüyor" diyen Temsilciler Meclisi Başkanı, ABD halkının cevapları hak ettiğini sözlerine ekledi.Daha önce McCarthy, ABD Başkanı Joe Biden ve oğlu Hunter'ın yolsuzluk faaliyetlerine karıştığı iddiasıyla yürütülen soruşturmanın, devlet başkanının görevden alınmasının başlatılması gerektiğini gösterdiğine dikkat çekmişti. Soruşturma Eylül ayında başlayabilirABD Kongresi, başkanlık ve yürütme organı ile seçim kampanyaları konusunda kulis bilgiler vermesi ile ünlü The Hill'in haberine göre ise ABD Temsilciler Meclisi'ndeki bazı Cumhuriyetçiler, Biden'a yönelik azil sürecinin Eylül ayında başlatılmasından yana. Temsilciler Meclisi üyesi Marjorie Taylor Green tarafından X'te yapılan paylaşım da bu iddiayı doğruladı. Taylor Green, "Görevden alma soruşturmasını destekleyen kanıtlar o kadar çok ki, Eylül ayında devam etmeli" dedi.ABD Temsilciler Meclisi üyesi Cumhuriyetçi Ralph Norman da "Şimdi değilse ne zaman? Suçlama için elimizde yeterince kanıt var" açıklaması yaptı.
https://sputniknews.com.tr/20230721/kucukler-icin-mustehcenlik-uyarisi-esliginde-hunter-bidenin-fahiselerle-goruntuleri-meclise-tasindi-1073800134.html
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joe biden, abd, azil, ralph norman, marjorie taylor greene, abd temsilciler meclisi, kevin mccarthy, soruşturma, görevden alma, onay, hunter biden, yolsuzluk, skandal
joe biden, abd, azil, ralph norman, marjorie taylor greene, abd temsilciler meclisi, kevin mccarthy, soruşturma, görevden alma, onay, hunter biden, yolsuzluk, skandal

ABD Kongresi Biden'ı görevden almak için harekete geçti: Azil süreci için olası tarih verildi

10:06 28.08.2023 (güncellendi: 10:28 28.08.2023)
© AFP 2023 / KENNY HOLSTONJoe Biden
Joe Biden - Sputnik Türkiye, 1920, 28.08.2023
© AFP 2023 / KENNY HOLSTON
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ABD Kongresi Başkan Joe Biden'ın azil sürecinin başlatılması için harekete geçerken, soruşturma için de olası tarih verildi. Temsilciler Meclisi Başkanı McCarthy, "Görevden alma süreci doğal bir adım olacaktır" açıklamasında bulundu.
ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy Fox News'e verdiği bir mülakatta Cumhuriyetçiler tarafından toplanan bilgilerin Başkan Joe Biden'ın görevden alınması konusunu gündeme getirmeyi mümkün kıldığını söyledi. McCarthy şunları aktardı:
"Şu ana kadar toplayabildiğimiz bilgileri değerlendirecek olursak, görevden alma süreci doğal bir adım olacaktır"
"Bu, tüm Biden ailesinin başına gelen bir yolsuzluk kültürü gibi görünüyor" diyen Temsilciler Meclisi Başkanı, ABD halkının cevapları hak ettiğini sözlerine ekledi.
Daha önce McCarthy, ABD Başkanı Joe Biden ve oğlu Hunter'ın yolsuzluk faaliyetlerine karıştığı iddiasıyla yürütülen soruşturmanın, devlet başkanının görevden alınmasının başlatılması gerektiğini gösterdiğine dikkat çekmişti.

Soruşturma Eylül ayında başlayabilir

ABD Kongresi, başkanlık ve yürütme organı ile seçim kampanyaları konusunda kulis bilgiler vermesi ile ünlü The Hill'in haberine göre ise ABD Temsilciler Meclisi'ndeki bazı Cumhuriyetçiler, Biden'a yönelik azil sürecinin Eylül ayında başlatılmasından yana. Temsilciler Meclisi üyesi Marjorie Taylor Green tarafından X'te yapılan paylaşım da bu iddiayı doğruladı. Taylor Green, "Görevden alma soruşturmasını destekleyen kanıtlar o kadar çok ki, Eylül ayında devam etmeli" dedi.
ABD Temsilciler Meclisi üyesi Cumhuriyetçi Ralph Norman da "Şimdi değilse ne zaman? Suçlama için elimizde yeterince kanıt var" açıklaması yaptı.
Marjorie Taylor Greene- Hunter Biden - Sputnik Türkiye, 1920, 21.07.2023
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