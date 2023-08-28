https://sputniknews.com.tr/20230828/abd-kongresinden-tarihi-onay-azil-sureci-basliyor-biden-gorevden-mi-alinacak-1074982582.html

ABD Kongresi Biden'ı görevden almak için harekete geçti: Azil süreci için olası tarih verildi

ABD Kongresi Biden'ı görevden almak için harekete geçti: Azil süreci için olası tarih verildi

ABD Kongresi Başkan Joe Biden'ın azil sürecinin başlatılması için harekete geçerken, soruşturma için de olası tarih verildi. Temsilciler Meclisi Başkanı... 28.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-28T10:06+0300

2023-08-28T10:06+0300

2023-08-28T10:28+0300

joe biden

abd

azil

dünya

ralph norman

marjorie taylor greene

abd temsilciler meclisi

kevin mccarthy

soruşturma

görevden alma

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ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy Fox News'e verdiği bir mülakatta Cumhuriyetçiler tarafından toplanan bilgilerin Başkan Joe Biden'ın görevden alınması konusunu gündeme getirmeyi mümkün kıldığını söyledi. McCarthy şunları aktardı:"Bu, tüm Biden ailesinin başına gelen bir yolsuzluk kültürü gibi görünüyor" diyen Temsilciler Meclisi Başkanı, ABD halkının cevapları hak ettiğini sözlerine ekledi.Daha önce McCarthy, ABD Başkanı Joe Biden ve oğlu Hunter'ın yolsuzluk faaliyetlerine karıştığı iddiasıyla yürütülen soruşturmanın, devlet başkanının görevden alınmasının başlatılması gerektiğini gösterdiğine dikkat çekmişti. Soruşturma Eylül ayında başlayabilirABD Kongresi, başkanlık ve yürütme organı ile seçim kampanyaları konusunda kulis bilgiler vermesi ile ünlü The Hill'in haberine göre ise ABD Temsilciler Meclisi'ndeki bazı Cumhuriyetçiler, Biden'a yönelik azil sürecinin Eylül ayında başlatılmasından yana. Temsilciler Meclisi üyesi Marjorie Taylor Green tarafından X'te yapılan paylaşım da bu iddiayı doğruladı. Taylor Green, "Görevden alma soruşturmasını destekleyen kanıtlar o kadar çok ki, Eylül ayında devam etmeli" dedi.ABD Temsilciler Meclisi üyesi Cumhuriyetçi Ralph Norman da "Şimdi değilse ne zaman? Suçlama için elimizde yeterince kanıt var" açıklaması yaptı.

https://sputniknews.com.tr/20230721/kucukler-icin-mustehcenlik-uyarisi-esliginde-hunter-bidenin-fahiselerle-goruntuleri-meclise-tasindi-1073800134.html

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