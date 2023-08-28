https://sputniknews.com.tr/20230828/10-gundur-sahilde-denizde-kaybolan-abisinden-gelecek-bir-haberi-bekliyor-1074986942.html

10 gündür denizde kaybolan abisini bekliyor

10 gündür denizde kaybolan abisini bekliyor

Artvin'in Arhavi ilçesinde balıkçılık yapan ve 10 gün önce teknesiyle denize açıldıktan sonra bir daha dönmeyen 71 yaşındaki Mehmet Aykut'tan gelecek haber... 28.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-28T10:48+0300

2023-08-28T10:48+0300

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yaşam

arhavi

karadeniz

deniz

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Arhavi’de 19 Ağustos Cumartesi günü yaşanan olayda, teknesiyle denize açılan ve daha sonra kendisinden haber alınamayan Mehmet Aykut için arama kurtarma çalışması başlatıldı. Kıyıdan 2 kilometre açıkta demirlediği teknesinde bulunamayan Aykut için Deniz polisi ve Sahil Güvenlik ekiplerinin denizde yaptığı arama çalışmalarına helikopterle havadan destek verildi.Kayıp Aykut’un kardeşi Hızır Yılmaz Aykut (61) her gün sabahın erken saatlerinde abisinin denize açıldığı kıyıya giderek acı bekleyişini sürdürürken, ağabeyinden gelecek bir haberin yolunu gözlüyor. Aykut, “Abim sabah saatlerinde balık tutmak için kendi teknesiyle denize açılmış. Daha sonra çevredeki balıkçılar tarafından teknede olmadığı tespit edilmiş. Biz de olay yerine gittik, kayık boştu çapa atılmış sabitlenmişti. Ama kendisi yoktu. Yetkililere haber verdik. Gerekli aramalar yapılıyor. Havadan, deniz altından, deniz üstünden arama çalışmaları yapılıyor. Balıkçı arkadaşları kendi imkanlarıyla arama yapıyor. Halen daha kendisine ulaşmak mümkün olmadı umutla bekliyoruz. Büyük bir stres içinde sonucu bekliyoruz” dedi.

https://sputniknews.com.tr/20230709/kanarya-adalari-aciklarinda-en-az-325-gocmen-kayboldu-1073353392.html

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