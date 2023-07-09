https://sputniknews.com.tr/20230709/kanarya-adalari-aciklarinda-en-az-325-gocmen-kayboldu-1073353392.html
Kanarya Adaları açıklarında en az 325 göçmen kayboldu
Kanarya Adaları açıklarında en az 325 göçmen kayboldu
İspanya’ya bağlı Kanarya Adaları açıklarında en az 325 Senegalli göçmenin kaybolduğu belirtildi. 09.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-09T21:51+0300
2023-07-09T21:51+0300
2023-07-09T21:51+0300
dünya
senegal
kanarya adaları
göçmen
kaçak göçmen
göçmen krizi
kayıp
tekne
tekne kazası
tekne faciası
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/02/1073088626_0:46:1400:834_1920x0_80_0_0_5f49e38c7dab87a1c5a0629ef11a1123.jpg
Batı Afrika ülkesi Senegal’den İspanya’ya seyreden 3 göçmen teknesinden haber alınamıyor.İspanya merkezli göçmen yardım grubu Walking Borders, Senegal’den İspanya’ya bağlı Kanarya Adaları’na seyreden 3 göçmen teknesinde en az 325 kişinin kaybolduğunu açıkladı. Teknelerden birinde yaklaşık 65, birinde de en az 60 kişinin olduğu belirtilirken diğer teknede ise yaklaşık 200 göçmenin olduğu aktarıldı. Öte yandan göçmenlerin 15 gündür kayıp olduğu ve ailelerin ise göçmenlere ulaşamadığı ifade edildi.Walking Borders için çalışan insan hakları savunucusu Helena Maleno Garzon “Aileler çok endişeli. Senegal'in aynı bölgesinden gelen yaklaşık 300 kişi var. Onlar, Senegal'deki istikrarsızlık yüzünden ülkelerinden ayrıldılar” dedi.İspanya'ya ulaşmaya çalışan göçmenlerin başlıca varış noktalarından biri olan Kanarya Adaları özellikle yaz aylarında en yoğun göçmen geçişlerinin yaşandığı yer olarak ifade ediliyor.
https://sputniknews.com.tr/20230621/gocmenleri-tasiyan-tekne-bati-sahra-ile-kanarya-adalari-arasinda-batti-1072712507.html
senegal
kanarya adaları
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/02/1073088626_53:0:1296:932_1920x0_80_0_0_a41fb5a4ef1f55ef34a29d83f03d19da.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
senegal, kanarya adaları, göçmen, kaçak göçmen, göçmen krizi, kayıp, tekne, tekne kazası, tekne faciası, göçmen teknesi
senegal, kanarya adaları, göçmen, kaçak göçmen, göçmen krizi, kayıp, tekne, tekne kazası, tekne faciası, göçmen teknesi
Kanarya Adaları açıklarında en az 325 göçmen kayboldu
Abone ol
İspanya’ya bağlı Kanarya Adaları açıklarında en az 325 Senegalli göçmenin kaybolduğu belirtildi.
Batı Afrika ülkesi Senegal’den İspanya’ya seyreden 3 göçmen teknesinden haber alınamıyor.
İspanya merkezli göçmen yardım grubu Walking Borders, Senegal’den İspanya’ya bağlı Kanarya Adaları’na seyreden 3 göçmen teknesinde en az 325 kişinin kaybolduğunu açıkladı.
Teknelerden birinde yaklaşık 65, birinde de en az 60 kişinin olduğu belirtilirken diğer teknede ise yaklaşık 200 göçmenin olduğu aktarıldı.
Öte yandan göçmenlerin 15 gündür kayıp olduğu ve ailelerin ise göçmenlere ulaşamadığı ifade edildi.
Walking Borders için çalışan insan hakları savunucusu Helena Maleno Garzon “Aileler çok endişeli. Senegal'in aynı bölgesinden gelen yaklaşık 300 kişi var. Onlar, Senegal'deki istikrarsızlık yüzünden ülkelerinden ayrıldılar” dedi.
İspanya'ya ulaşmaya çalışan göçmenlerin başlıca varış noktalarından biri olan Kanarya Adaları özellikle yaz aylarında en yoğun göçmen geçişlerinin yaşandığı yer olarak ifade ediliyor.