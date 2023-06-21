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https://sputniknews.com.tr/20230621/gocmenleri-tasiyan-tekne-bati-sahra-ile-kanarya-adalari-arasinda-batti-1072712507.html
Göçmenleri taşıyan tekne, Batı Sahra ile Kanarya Adaları arasında battı: En az 2 ölü, 37 kayıp
Göçmenleri taşıyan tekne, Batı Sahra ile Kanarya Adaları arasında battı: En az 2 ölü, 37 kayıp
İlk verilere göre kaçak göçmenlerin bulunduğu tekneden 24 kişi kurtarıldı, en az 2 kişinin cesedine ulaşıldı, 37 kişi de kayıp. 21.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-21T17:40+0300
2023-06-21T17:42+0300
dünya
kanarya adaları
batı sahra
göçmen
kaçak göçmen
göçmen krizi
tekne
tekne kazası
tekne faciası
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Kanarya Adaları açıklarında yasadışı göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu en az 2 kişi öldü, 37 kişi kayboldu.İspanyol basınının, Kanarya Adaları Sahil Güvenlik Kurumu ile Fas kaynaklarına dayandırarak verdiği haberlerde, Gran Canaria (Büyük Kanarya) ile Kuzey Afrika'daki Batı Sahra kıyıları arasında kaçak göçmenleri taşıyan bir tekne battı.Batı Sahra'dan 40 mil, Büyük Kanarya Adası'ndan 80 mil kadar uzakta seyir halinde olup göçmen taşıyan teknenin batması sonucu 24 kişinin kurtarıldığı, en az 2 kişinin cesedine ulaşıldığı, 37 kişinin ise kayıp olduğu bildirildi.Kanarya Adaları Sahil Güvenlik Kurumuna bağlı "Helimer 201" tipi bir helikopterin, batan botun bulunduğu bölgeye giderek bir erkek çocuğunun cesedine ulaştığı, diğer cesedin de Fas'a bağlı Sahil Güvenlik teknesi tarafından sudan çıkarıldığı kaydedildi.Fas Sahil Güvenlik ekiplerinin, batan tekneden 24 kaçak göçmeni kurtardığı bilgisi paylaşıldı.İspanya ve Fas'ın ortak yürüttüğü arama-kurtarma çalışmalarına bir uçak, bir helikopter, bir sahil güvenlik teknesi ve bölgeden geçen bir yük gemisinin katıldığı belirtildi.Caminando Fronteras (Sınırda Yürüyerek) adlı sivil toplum kuruluşu (STK) yetkilileri de söz konusu batan tekneyle ilgili dün akşam İspanya ve Fas sahil güvenlik makamlarının bilgilendirdiğini duyurdu.İspanyol STK, kayıp olanların da öldüğünün varsayıldığını ve toplamda 4'ü kadın 1'i bebek olmak üzere 39 göçmenin bu trajedi hayatlarını kaybettiğini iddia etti.Yunanistan açıklarında da tekne faciası yaşanmıştıÖte yandan Yunanistan'ın Mora Yarımadası'nda bulunan Navarin'den 47 deniz mili uzaklıktaki uluslararası sularda 14 Haziran'da göçmenleri taşıyan balıkçı teknesi alabora olmuştu.Balıkçı teknesinde bulunan 104 kişi kurtarılarak Kalamata Limanı'na getirilmiş, olayın ardından yürütülen çalışmalarda 81 kişinin cesedine ulaşılmıştı.Sivil toplum kuruluşu Alarm Phone'a göre teknede yaklaşık 700 kişi bulunuyordu.
https://sputniknews.com.tr/20230620/yunanistanda-gocmen-teknesinin-batmadan-once-cekilen-goruntuleri-paylasildi-1072667544.html
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kanarya adaları, batı sahra, göçmen, kaçak göçmen, göçmen krizi, tekne, tekne kazası, tekne faciası
kanarya adaları, batı sahra, göçmen, kaçak göçmen, göçmen krizi, tekne, tekne kazası, tekne faciası

Göçmenleri taşıyan tekne, Batı Sahra ile Kanarya Adaları arasında battı: En az 2 ölü, 37 kayıp

17:40 21.06.2023 (güncellendi: 17:42 21.06.2023)
© İHA / SUAT SALGIN-AW652205Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitmek isteyen 53 göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.
Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitmek isteyen 53 göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 21.06.2023
© İHA / SUAT SALGIN-AW652205
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İlk verilere göre kaçak göçmenlerin bulunduğu tekneden 24 kişi kurtarıldı, en az 2 kişinin cesedine ulaşıldı, 37 kişi de kayıp.
Kanarya Adaları açıklarında yasadışı göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu en az 2 kişi öldü, 37 kişi kayboldu.
İspanyol basınının, Kanarya Adaları Sahil Güvenlik Kurumu ile Fas kaynaklarına dayandırarak verdiği haberlerde, Gran Canaria (Büyük Kanarya) ile Kuzey Afrika'daki Batı Sahra kıyıları arasında kaçak göçmenleri taşıyan bir tekne battı.
Batı Sahra'dan 40 mil, Büyük Kanarya Adası'ndan 80 mil kadar uzakta seyir halinde olup göçmen taşıyan teknenin batması sonucu 24 kişinin kurtarıldığı, en az 2 kişinin cesedine ulaşıldığı, 37 kişinin ise kayıp olduğu bildirildi.
Kanarya Adaları Sahil Güvenlik Kurumuna bağlı "Helimer 201" tipi bir helikopterin, batan botun bulunduğu bölgeye giderek bir erkek çocuğunun cesedine ulaştığı, diğer cesedin de Fas'a bağlı Sahil Güvenlik teknesi tarafından sudan çıkarıldığı kaydedildi.
Fas Sahil Güvenlik ekiplerinin, batan tekneden 24 kaçak göçmeni kurtardığı bilgisi paylaşıldı.
İspanya ve Fas'ın ortak yürüttüğü arama-kurtarma çalışmalarına bir uçak, bir helikopter, bir sahil güvenlik teknesi ve bölgeden geçen bir yük gemisinin katıldığı belirtildi.
Caminando Fronteras (Sınırda Yürüyerek) adlı sivil toplum kuruluşu (STK) yetkilileri de söz konusu batan tekneyle ilgili dün akşam İspanya ve Fas sahil güvenlik makamlarının bilgilendirdiğini duyurdu.
İspanyol STK, kayıp olanların da öldüğünün varsayıldığını ve toplamda 4'ü kadın 1'i bebek olmak üzere 39 göçmenin bu trajedi hayatlarını kaybettiğini iddia etti.

Yunanistan açıklarında da tekne faciası yaşanmıştı

Öte yandan Yunanistan'ın Mora Yarımadası'nda bulunan Navarin'den 47 deniz mili uzaklıktaki uluslararası sularda 14 Haziran'da göçmenleri taşıyan balıkçı teknesi alabora olmuştu.
Balıkçı teknesinde bulunan 104 kişi kurtarılarak Kalamata Limanı'na getirilmiş, olayın ardından yürütülen çalışmalarda 81 kişinin cesedine ulaşılmıştı.
Sivil toplum kuruluşu Alarm Phone'a göre teknede yaklaşık 700 kişi bulunuyordu.
Yunanistan’da göçmen gemisinin batmadan önce çekilen görüntüleri paylaşıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 20.06.2023
DÜNYA
Yunanistan’da göçmen teknesinin batmadan önce çekilen görüntüleri paylaşıldı
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