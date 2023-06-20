https://sputniknews.com.tr/20230620/yunanistanda-gocmen-teknesinin-batmadan-once-cekilen-goruntuleri-paylasildi-1072667544.html
Yunanistan’da göçmen teknesinin batmadan önce çekilen görüntüleri paylaşıldı
Yunanistan’da göçmen teknesinin batmadan önce çekilen görüntüleri paylaşıldı
Yunanistan’da 14 Haziran’da alabora olan göçmen gemisinin batmadan önce çekilen görüntüleri ortaya çıktı. Faciada 3 kişinin daha cansız bedenine ulaşılmasıyla... 20.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-20T17:27+0300
2023-06-20T17:27+0300
2023-06-20T17:27+0300
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göçmen krizi
frontex
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tekne kazası
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İtalya’ya gitmek üzere Libya’dan yola çıkan göçmenlerin bulunduğu balıkçı gemisinin Yunanistan’ın Mora Yarımadası açıklarında batmasının ardından başlatılan arama-kurtarma çalışmaları sürüyor. Yunanistan makamlarından yapılan açıklamaya göre çalışmalarda 3 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Böylece faciada hayatını kaybedenlerin sayısı 81'e yükseldi.Görüntüleri paylaşıldıAB Sınır Koruma Ajansı (Frontex) ise göçmen gemisinin batmadan önce çekilen görüntülerini paylaştı. Görüntülerin geminin alabora olmadan önce ajansın gözetleme uçağı tarafından kaydedildiği belirtildi. Aşırı kalabalık olduğu görülen geminin 6 deniz mili hızla seyrettiği ifade edildi.Öte yandan, yaklaşık 700 kişinin bulunduğu tahmin edilen gemiden 47’si Suriyeli, 43’ü Mısırlı, 12’si Pakistanlı, 2’si Filistinli olmak üzere yalnızca 104 kişi kurtarılmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230620/faciadan-kurtulanlar-konustu-tekneyi-yunan-sahil-guveligi-batirdi-1072660297.html
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avrupa, yunanistan, göçmen, kaçak göçmen, göçmen krizi, frontex, görüntü, tekne, tekne kazası, tekne faciası
avrupa, yunanistan, göçmen, kaçak göçmen, göçmen krizi, frontex, görüntü, tekne, tekne kazası, tekne faciası
Yunanistan’da göçmen teknesinin batmadan önce çekilen görüntüleri paylaşıldı
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Yunanistan’da 14 Haziran’da alabora olan göçmen gemisinin batmadan önce çekilen görüntüleri ortaya çıktı. Faciada 3 kişinin daha cansız bedenine ulaşılmasıyla can kaybı ise 81’e yükseldi.
İtalya’ya gitmek üzere Libya’dan yola çıkan göçmenlerin bulunduğu balıkçı gemisinin Yunanistan’ın Mora Yarımadası açıklarında batmasının ardından başlatılan arama-kurtarma çalışmaları sürüyor.
Yunanistan makamlarından yapılan açıklamaya göre çalışmalarda 3 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Böylece faciada hayatını kaybedenlerin sayısı 81'e yükseldi.
Görüntüleri paylaşıldı
AB Sınır Koruma Ajansı (Frontex) ise göçmen gemisinin batmadan önce çekilen görüntülerini paylaştı.
Görüntülerin geminin alabora olmadan önce ajansın gözetleme uçağı tarafından kaydedildiği belirtildi. Aşırı kalabalık olduğu görülen geminin 6 deniz mili hızla seyrettiği ifade edildi.
Öte yandan, yaklaşık 700 kişinin bulunduğu tahmin edilen gemiden 47’si Suriyeli, 43’ü Mısırlı, 12’si Pakistanlı, 2’si Filistinli olmak üzere yalnızca 104 kişi kurtarılmıştı.