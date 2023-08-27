https://sputniknews.com.tr/20230827/turk-bayraginda-belediye-logosu-ve-baskanin-adinin-yer-aldigi-gorsellerle-ilgili-islem-baslatildi-1074971750.html

Türk bayrağında belediye logosu ve başkanın adının yer aldığı görsellerle ilgili işlem başlatıldı

Türk bayrağında belediye logosu ve başkanın adının yer aldığı görsellerle ilgili işlem başlatıldı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, üzerinde belediye başkanının adı ile belediye logosunun yer aldığı Türk bayraklarının tasarlanıp, reklam panolarına asılmasına... 27.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-27T15:26+0300

2023-08-27T15:26+0300

2023-08-27T15:26+0300

türkiye

fethiye

türk bayrağı

soruşturma

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Muğla Valiliğinden yapılan açıklamada, ilçede ana caddelerdeki elektrik direklerinde bulunan reklam panolarına bayrak üzerinde belediye başkanının adı ile Fethiye Belediyesi logosunun yer aldığı görsellerin asıldığının tespit edildiği bildirildi.Açıklamada, "Kamuoyunda da infiale neden olan ve tepki çeken söz konusu görseller, 2893 sayılı Türk Bayrağı Kanunu'na aykırılık teşkil ettiğinden toplatılmış ve ilgililer hakkında gerekli adli ve idari işlemler başlatılmıştır." ifadesi kullanıldı.

https://sputniknews.com.tr/20230719/turk-bayraklari-ve-ataturk-posterleriyle-donattigi-evi-ilgi-odagi-oldu-1073718327.html

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