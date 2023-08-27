https://sputniknews.com.tr/20230827/turk-bayraginda-belediye-logosu-ve-baskanin-adinin-yer-aldigi-gorsellerle-ilgili-islem-baslatildi-1074971750.html
Türk bayrağında belediye logosu ve başkanın adının yer aldığı görsellerle ilgili işlem başlatıldı
Türk bayrağında belediye logosu ve başkanın adının yer aldığı görsellerle ilgili işlem başlatıldı
Muğla'nın Fethiye ilçesinde, üzerinde belediye başkanının adı ile belediye logosunun yer aldığı Türk bayraklarının tasarlanıp, reklam panolarına asılmasına... 27.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-27T15:26+0300
2023-08-27T15:26+0300
2023-08-27T15:26+0300
türkiye
fethiye
türk bayrağı
soruşturma
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/1b/1074971592_0:316:1537:1180_1920x0_80_0_0_0ed0a8fba400820d8ad6283d482190cf.jpg
Muğla Valiliğinden yapılan açıklamada, ilçede ana caddelerdeki elektrik direklerinde bulunan reklam panolarına bayrak üzerinde belediye başkanının adı ile Fethiye Belediyesi logosunun yer aldığı görsellerin asıldığının tespit edildiği bildirildi.Açıklamada, "Kamuoyunda da infiale neden olan ve tepki çeken söz konusu görseller, 2893 sayılı Türk Bayrağı Kanunu'na aykırılık teşkil ettiğinden toplatılmış ve ilgililer hakkında gerekli adli ve idari işlemler başlatılmıştır." ifadesi kullanıldı.
https://sputniknews.com.tr/20230719/turk-bayraklari-ve-ataturk-posterleriyle-donattigi-evi-ilgi-odagi-oldu-1073718327.html
türkiye
fethiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/1b/1074971592_0:45:1537:1197_1920x0_80_0_0_59427a55559c742220904933f6e5b5c2.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
fethiye, türk bayrağı, soruşturma
fethiye, türk bayrağı, soruşturma
Türk bayrağında belediye logosu ve başkanın adının yer aldığı görsellerle ilgili işlem başlatıldı
Abone ol
Muğla'nın Fethiye ilçesinde, üzerinde belediye başkanının adı ile belediye logosunun yer aldığı Türk bayraklarının tasarlanıp, reklam panolarına asılmasına ilişkin adli ve idari işlem başlatıldı.
Muğla Valiliğinden yapılan açıklamada, ilçede ana caddelerdeki elektrik direklerinde bulunan reklam panolarına bayrak üzerinde belediye başkanının adı ile Fethiye Belediyesi logosunun yer aldığı görsellerin asıldığının tespit edildiği bildirildi.
Açıklamada, "Kamuoyunda da infiale neden olan ve tepki çeken söz konusu görseller, 2893 sayılı Türk Bayrağı Kanunu'na aykırılık teşkil ettiğinden toplatılmış ve ilgililer hakkında gerekli adli ve idari işlemler başlatılmıştır." ifadesi kullanıldı.