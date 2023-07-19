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Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle donattığı evi ilgi odağı oldu
Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle donattığı evi ilgi odağı oldu
Ankara’da 70 yaşındaki vatandaş, dört bir yanı Mustafa Kemal Atatürk’ün posterleri ve Türk bayrakları ile donattı. 19.07.2023, Sputnik Türkiye
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yaşam
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Çankaya’da yaşayan 70 yaşındaki Muharrem Dalkılıç, duyduğu yoğun sevgiden dolayı yaşadığı evin her yanına Atatürk posterleri ve Türk bayrakları astı. Posterler ve bayraklarla donatılan ev çevredekilerin beğenisini topladı. Kendisine gelen olumlu tepkilerden dolayı mutlu olduğunu ifade eden Dalkılıç, evini bu şekilde donatmaya devam edeceğini söyledi.
https://sputniknews.com.tr/20210423/kapadokyada-balonlar-turk-bayraklari-ve-ataturk-posteri-ile-uctu-1044341676.html
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Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle donattığı evi ilgi odağı oldu
Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle donattığı evi ilgi odağı oldu
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atatürk, mustafa kemal atatürk, ev, video
atatürk, mustafa kemal atatürk, ev, video

Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle donattığı evi ilgi odağı oldu

15:51 19.07.2023 (güncellendi: 16:03 19.07.2023)
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Ankara’da 70 yaşındaki vatandaş, dört bir yanı Mustafa Kemal Atatürk’ün posterleri ve Türk bayrakları ile donattı.
Çankaya’da yaşayan 70 yaşındaki Muharrem Dalkılıç, duyduğu yoğun sevgiden dolayı yaşadığı evin her yanına Atatürk posterleri ve Türk bayrakları astı.
Posterler ve bayraklarla donatılan ev çevredekilerin beğenisini topladı.
Kendisine gelen olumlu tepkilerden dolayı mutlu olduğunu ifade eden Dalkılıç, evini bu şekilde donatmaya devam edeceğini söyledi.
Kapadokya, balon, Türk bayrağı, Atatürk posteri - Sputnik Türkiye, 1920, 23.04.2021
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Kapadokya'da balonlar Türk bayrakları ve Atatürk posteri ile uçtu
23 Nisan 2021, 09:44
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