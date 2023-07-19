https://sputniknews.com.tr/20230719/turk-bayraklari-ve-ataturk-posterleriyle-donattigi-evi-ilgi-odagi-oldu-1073718327.html

Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle donattığı evi ilgi odağı oldu

Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle donattığı evi ilgi odağı oldu

Ankara’da 70 yaşındaki vatandaş, dört bir yanı Mustafa Kemal Atatürk’ün posterleri ve Türk bayrakları ile donattı. 19.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-19T15:51+0300

2023-07-19T15:51+0300

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yaşam

atatürk

mustafa kemal atatürk

ev

video

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Çankaya’da yaşayan 70 yaşındaki Muharrem Dalkılıç, duyduğu yoğun sevgiden dolayı yaşadığı evin her yanına Atatürk posterleri ve Türk bayrakları astı. Posterler ve bayraklarla donatılan ev çevredekilerin beğenisini topladı. Kendisine gelen olumlu tepkilerden dolayı mutlu olduğunu ifade eden Dalkılıç, evini bu şekilde donatmaya devam edeceğini söyledi.

https://sputniknews.com.tr/20210423/kapadokyada-balonlar-turk-bayraklari-ve-ataturk-posteri-ile-uctu-1044341676.html

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Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle donattığı evi ilgi odağı oldu Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle donattığı evi ilgi odağı oldu 2023-07-19T15:51+0300 true PT0M53S

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atatürk, mustafa kemal atatürk, ev, video