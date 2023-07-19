https://sputniknews.com.tr/20230719/turk-bayraklari-ve-ataturk-posterleriyle-donattigi-evi-ilgi-odagi-oldu-1073718327.html
Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle donattığı evi ilgi odağı oldu
Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle donattığı evi ilgi odağı oldu
Ankara’da 70 yaşındaki vatandaş, dört bir yanı Mustafa Kemal Atatürk’ün posterleri ve Türk bayrakları ile donattı. 19.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-19T15:51+0300
2023-07-19T15:51+0300
2023-07-19T16:03+0300
yaşam
atatürk
mustafa kemal atatürk
ev
video
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Çankaya’da yaşayan 70 yaşındaki Muharrem Dalkılıç, duyduğu yoğun sevgiden dolayı yaşadığı evin her yanına Atatürk posterleri ve Türk bayrakları astı. Posterler ve bayraklarla donatılan ev çevredekilerin beğenisini topladı. Kendisine gelen olumlu tepkilerden dolayı mutlu olduğunu ifade eden Dalkılıç, evini bu şekilde donatmaya devam edeceğini söyledi.
https://sputniknews.com.tr/20210423/kapadokyada-balonlar-turk-bayraklari-ve-ataturk-posteri-ile-uctu-1044341676.html
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Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle donattığı evi ilgi odağı oldu
Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle donattığı evi ilgi odağı oldu
2023-07-19T15:51+0300
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atatürk, mustafa kemal atatürk, ev, video
atatürk, mustafa kemal atatürk, ev, video
Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle donattığı evi ilgi odağı oldu
15:51 19.07.2023 (güncellendi: 16:03 19.07.2023) Abone ol
Ankara’da 70 yaşındaki vatandaş, dört bir yanı Mustafa Kemal Atatürk’ün posterleri ve Türk bayrakları ile donattı.
Çankaya’da yaşayan 70 yaşındaki Muharrem Dalkılıç, duyduğu yoğun sevgiden dolayı yaşadığı evin her yanına Atatürk posterleri ve Türk bayrakları astı.
Posterler ve bayraklarla donatılan ev çevredekilerin beğenisini topladı.
Kendisine gelen olumlu tepkilerden dolayı mutlu olduğunu ifade eden Dalkılıç, evini bu şekilde donatmaya devam edeceğini söyledi.