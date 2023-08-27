https://sputniknews.com.tr/20230827/saganak-yagis-geliyor-prof-dr-orhan-sen-tarih-vererek-uyardi-1074968121.html

Sağanak yağış geliyor: Prof. Dr. Orhan Şen tarih vererek uyardı

Sağanak yağış geliyor: Prof. Dr. Orhan Şen tarih vererek uyardı

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında sağanak yağışın etkili olacağı bölgeleri paylaşarak uyardı. 27.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-27T10:40+0300

2023-08-27T10:40+0300

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yaşam

hava durumu

meteoroloji

orhan şen

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Türkiye, günlerce bunaltan sıcak havaların etkisinde kaldı. Sonbahar mevsiminin ilk günlerinde ise sağanak yağış etkili olacak. CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımından sağanak yağışın etkili olacağı bölgeleri paylaşıp tarih vererek uyardı.Prof. Dr. Orhan Şen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında şu ifadelere yer verdi:Bugün Marmara ve Kuzey Ege de rüzgar poyrazdan kuvvetli. İç Ege, Ege'nin güneyi, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ve Doğu Akdeniz yerel sağanak yağışlı. Sıcaklık değişmiyor. Yarın Akdeniz bölgesinde Salı günü Doğu Anadolu'da yağış var.Marmara'da Eylül 2-4 arası yağış görünüyor.Bugün pazar İstanbul 31, İzmir öğlen yağmurlu 34, Antalya öğlen yağmurlu 31, Ankara 33 derece. Önümüzdeki hafta ortası sıcaklıklar 1-2 derece yükselir.

https://sputniknews.com.tr/20230722/sicakliklar-rekor-kiriyor-bugun-beklenen-hava-durumu-aciklandi-1073835873.html

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