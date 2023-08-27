https://sputniknews.com.tr/20230827/saganak-yagis-geliyor-prof-dr-orhan-sen-tarih-vererek-uyardi-1074968121.html
Sağanak yağış geliyor: Prof. Dr. Orhan Şen tarih vererek uyardı
Sağanak yağış geliyor: Prof. Dr. Orhan Şen tarih vererek uyardı
CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında sağanak yağışın etkili olacağı bölgeleri paylaşarak uyardı. 27.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-27T10:40+0300
2023-08-27T10:40+0300
2023-08-27T10:40+0300
yaşam
hava durumu
meteoroloji
orhan şen
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/18/1074887546_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_4b4fb1a7c1240e766ee167356d20d618.jpg
Türkiye, günlerce bunaltan sıcak havaların etkisinde kaldı. Sonbahar mevsiminin ilk günlerinde ise sağanak yağış etkili olacak. CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımından sağanak yağışın etkili olacağı bölgeleri paylaşıp tarih vererek uyardı.Prof. Dr. Orhan Şen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında şu ifadelere yer verdi:Bugün Marmara ve Kuzey Ege de rüzgar poyrazdan kuvvetli. İç Ege, Ege'nin güneyi, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ve Doğu Akdeniz yerel sağanak yağışlı. Sıcaklık değişmiyor. Yarın Akdeniz bölgesinde Salı günü Doğu Anadolu'da yağış var.Marmara'da Eylül 2-4 arası yağış görünüyor.Bugün pazar İstanbul 31, İzmir öğlen yağmurlu 34, Antalya öğlen yağmurlu 31, Ankara 33 derece. Önümüzdeki hafta ortası sıcaklıklar 1-2 derece yükselir.
https://sputniknews.com.tr/20230722/sicakliklar-rekor-kiriyor-bugun-beklenen-hava-durumu-aciklandi-1073835873.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/18/1074887546_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_d15c51e9a8f851b6a0e7b954efe2bf2e.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
hava durumu, meteoroloji, orhan şen
hava durumu, meteoroloji, orhan şen
Sağanak yağış geliyor: Prof. Dr. Orhan Şen tarih vererek uyardı
Abone ol
CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında sağanak yağışın etkili olacağı bölgeleri paylaşarak uyardı.
Türkiye, günlerce bunaltan sıcak havaların etkisinde kaldı. Sonbahar mevsiminin ilk günlerinde ise sağanak yağış etkili olacak. CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımından sağanak yağışın etkili olacağı bölgeleri paylaşıp tarih vererek uyardı.
Prof. Dr. Orhan Şen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
Bugün Marmara ve Kuzey Ege de rüzgar poyrazdan kuvvetli. İç Ege, Ege'nin güneyi, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ve Doğu Akdeniz yerel sağanak yağışlı. Sıcaklık değişmiyor. Yarın Akdeniz bölgesinde Salı günü Doğu Anadolu'da yağış var.
Marmara'da Eylül 2-4 arası yağış görünüyor.
Bugün pazar İstanbul 31, İzmir öğlen yağmurlu 34, Antalya öğlen yağmurlu 31, Ankara 33 derece. Önümüzdeki hafta ortası sıcaklıklar 1-2 derece yükselir.