https://sputniknews.com.tr/20230722/sicakliklar-rekor-kiriyor-bugun-beklenen-hava-durumu-aciklandi-1073835873.html

Sıcaklıklar rekor kırıyor: Bugün beklenen hava durumu açıklandı

Sıcaklıklar rekor kırıyor: Bugün beklenen hava durumu açıklandı

Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Türkiye yüksek sıcaklıkların etkisi altında. Doğu Karadeniz'de gök gürültülü sağanak yağmur... 22.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-22T10:08+0300

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye'nin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Kars ve Ardahan çevreleri ile Doğu Karadeniz kıyı illerinin iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmaması, ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden, ülkenin güneydoğu kesimleri ile Trakya'da güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.İllere göre hava durumuAz bulutlu ve açıkAz bulutlu ve açıkAz bulutlu ve açıkAz bulutlu ve açıkAz bulutlu ve açıkAz bulutlu ve açıkAz bulutlu ve açıkAz bulutlu ve açıkAz bulutlu ve açıkAz bulutlu ve açıkAz bulutlu ve açıkAz bulutlu ve açıkAz bulutlu ve açıkAz bulutlu ve açıkAz bulutlu ve açıkAz bulutlu ve açıkAz bulutlu ve açıkAz bulutlu ve açık

https://sputniknews.com.tr/20230721/meteorolojiden-cok-sayida-bolge-icin-uyari-asiri-sicak-bunaltacak-1073789290.html

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