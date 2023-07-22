https://sputniknews.com.tr/20230722/sicakliklar-rekor-kiriyor-bugun-beklenen-hava-durumu-aciklandi-1073835873.html
Sıcaklıklar rekor kırıyor: Bugün beklenen hava durumu açıklandı
Sıcaklıklar rekor kırıyor: Bugün beklenen hava durumu açıklandı
Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Türkiye yüksek sıcaklıkların etkisi altında. Doğu Karadeniz'de gök gürültülü sağanak yağmur... 22.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-22T10:08+0300
2023-07-22T10:08+0300
2023-07-22T10:08+0300
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye'nin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Kars ve Ardahan çevreleri ile Doğu Karadeniz kıyı illerinin iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmaması, ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden, ülkenin güneydoğu kesimleri ile Trakya'da güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.İllere göre hava durumuAz bulutlu ve açıkAz bulutlu ve açıkAz bulutlu ve açıkAz bulutlu ve açıkAz bulutlu ve açıkAz bulutlu ve açıkAz bulutlu ve açıkAz bulutlu ve açıkAz bulutlu ve açıkAz bulutlu ve açıkAz bulutlu ve açıkAz bulutlu ve açıkAz bulutlu ve açıkAz bulutlu ve açıkAz bulutlu ve açıkAz bulutlu ve açıkAz bulutlu ve açıkAz bulutlu ve açık
https://sputniknews.com.tr/20230721/meteorolojiden-cok-sayida-bolge-icin-uyari-asiri-sicak-bunaltacak-1073789290.html
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bugün hava durumu ne olacak, istanbul kaç derece, izmir kaç derece, ankara kaç derece
bugün hava durumu ne olacak, istanbul kaç derece, izmir kaç derece, ankara kaç derece
Sıcaklıklar rekor kırıyor: Bugün beklenen hava durumu açıklandı
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Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Türkiye yüksek sıcaklıkların etkisi altında. Doğu Karadeniz'de gök gürültülü sağanak yağmur beklenirken diğer bölgeler açık geçecek. Hava sıcaklıklarının İstanbul'da 33, Ankara'da 34, İzmir'de 38 ve Antalya'da 42 derece olması bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye'nin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Kars ve Ardahan çevreleri ile Doğu Karadeniz kıyı illerinin iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmaması, ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden, ülkenin güneydoğu kesimleri ile Trakya'da güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
İllere göre hava durumu