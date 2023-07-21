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Meteoroloji'den çok sayıda bölge için uyarı: Aşırı sıcak bunaltacak
Meteoroloji'den çok sayıda bölge için uyarı: Aşırı sıcak bunaltacak
Meteoroloji hava durumu raporunu paylaştı. Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Kars ve Ardahan çevrelerinin ise sağanak... 21.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-21T06:54+0300
2023-07-21T06:54+0300
türkiye
meteoroloji
meteoroloji genel müdürlüğü
istanbul
hava durumu
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü 21 Temmuz'a ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. Buna göre yurdun kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Yurdun kuzey ve doğu kesimlerinde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.Haftalık hava durumuMeteoroloji haftalık hava tahmin raporunu da paylaştı. Raporda, 19-24 Temmuz arasında hava sıcaklığının tüm yurtta mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğini bildirildi. Meteoroloji, "Hava sıcaklıklarının Marmara, Ege ve Akdeniz’de mevsim normallerinin 3 ila 8 derece, diğer bölgelerimizde ise mevsim normallerinin 1 ila 5 derece üzerine çıkması bekleniyor" uyarısında bulundu.Uzmanlar, Afrika'dan gelen yeni sıcak hava dalgasının etkili olacağı Marmara Bölgesi'nde hafta sonu kavurucu sıcakların yaşanacağını bildirdi. NTV Meteoroloji uzmanı Dilek Çalışkan, "Cuma, cumartesi ve pazar günleri aşırı sıcaklar etkili olacak, çöl sıcağının etkisi altında girecek. Sonra pazartesi ve salı hava sıcaklıklarında biraz düşüş yaşanacak. Sonra ikinci bir sıcak hava dalgası daha gelecek. Hatta o en sıcağı olabilir. Marmara Bölgesi, Ege Bölgesi, İstanbul yani Batı bölgelerde etkili olacak. Akdeniz'de de aynı şekilde etkili olacak" değerlendirmesinde bulundu.Bölgelere göre hava durumuMARMARAAz bulutlu ve açık, Trakya kesiminin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.EDİRNE °C, 39°CParçalı ve az bulutluİSTANBUL °C, 35°CAz bulutlu ve açıkKIRKLARELİ °C, 36°CParçalı ve az bulutluKOCAELİ °C, 36°CAz bulutlu ve açıkEGEAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.A.KARAHİSAR °C, 34°CAz bulutlu ve açıkDENİZLİ °C, 40°CAz bulutlu ve açıkİZMİR °C, 40°CAz bulutlu ve açıkMANİSA °C, 42°CAz bulutlu ve açıkAKDENİZAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.ADANA °C, 35°CAz bulutlu ve açıkANTALYA °C, 37°CAz bulutlu ve açıkHATAY °C, 32°CAz bulutlu ve açıkMERSİN °C, 33°CAz bulutlu ve açıkİÇ ANADOLUAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA °C, 35°CAz bulutlu ve açıkESKİŞEHİR °C, 34°CAz bulutlu ve açıkKONYA °C, 35°CAz bulutlu ve açıkYOZGAT °C, 31°CAz bulutlu ve açıkBATI KARADENİZAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.BOLU °C, 31°CAz bulutlu ve açıkDÜZCE °C, 35°CAz bulutlu ve açıkKASTAMONU °C, 32°CAz bulutlu ve açıkZONGULDAK °C, 27°CAz bulutlu ve açıkORTA ve DOĞU KARADENİZParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.AMASYA °C, 35°CAz bulutluSAMSUN °C, 29°CAz bulutluTOKAT °C, 33°CAz bulutluTRABZON °C, 28°CParçalı ve az bulutluDOĞU ANADOLUAz bulutlu ve açık, doğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ERZURUM °C, 30°CParçalı bulutluKARS °C, 29°CParçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıMALATYA °C, 37°CAz bulutlu ve açıkVAN °C, 29°CParçalı ve az bulutluGÜNEYDOĞU ANADOLUAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR °C, 42°CAz bulutlu ve açıkGAZİANTEP °C, 39°CAz bulutlu ve açıkSİİRT °C, 40°CAz bulutlu ve açıkŞANLIURFA °C, 43°CAz bulutlu ve açık
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meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, istanbul, hava durumu
meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, istanbul, hava durumu

Meteoroloji'den çok sayıda bölge için uyarı: Aşırı sıcak bunaltacak

06:54 21.07.2023
© AADünya Meteoroloji Örgütü: Daha yoğun sıcaklık dalgalarına hazır olmalıyız
Dünya Meteoroloji Örgütü: Daha yoğun sıcaklık dalgalarına hazır olmalıyız - Sputnik Türkiye, 1920, 21.07.2023
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Meteoroloji hava durumu raporunu paylaştı. Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Kars ve Ardahan çevrelerinin ise sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 21 Temmuz'a ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. Buna göre yurdun kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Yurdun kuzey ve doğu kesimlerinde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Haftalık hava durumu

Meteoroloji haftalık hava tahmin raporunu da paylaştı. Raporda, 19-24 Temmuz arasında hava sıcaklığının tüm yurtta mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğini bildirildi. Meteoroloji, "Hava sıcaklıklarının Marmara, Ege ve Akdeniz’de mevsim normallerinin 3 ila 8 derece, diğer bölgelerimizde ise mevsim normallerinin 1 ila 5 derece üzerine çıkması bekleniyor" uyarısında bulundu.
Uzmanlar, Afrika'dan gelen yeni sıcak hava dalgasının etkili olacağı Marmara Bölgesi'nde hafta sonu kavurucu sıcakların yaşanacağını bildirdi. NTV Meteoroloji uzmanı Dilek Çalışkan, "Cuma, cumartesi ve pazar günleri aşırı sıcaklar etkili olacak, çöl sıcağının etkisi altında girecek. Sonra pazartesi ve salı hava sıcaklıklarında biraz düşüş yaşanacak. Sonra ikinci bir sıcak hava dalgası daha gelecek. Hatta o en sıcağı olabilir. Marmara Bölgesi, Ege Bölgesi, İstanbul yani Batı bölgelerde etkili olacak. Akdeniz'de de aynı şekilde etkili olacak" değerlendirmesinde bulundu.

Bölgelere göre hava durumu

MARMARA

Az bulutlu ve açık, Trakya kesiminin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 39°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ °C, 36°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 40°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 40°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 42°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

MERSİN °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

YOZGAT °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

DÜZCE °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

KASTAMONU °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK °C, 27°C

Az bulutlu ve açık

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 35°C

Az bulutlu

SAMSUN °C, 29°C

Az bulutlu

TOKAT °C, 33°C

Az bulutlu

TRABZON °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, doğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 30°C

Parçalı bulutlu

KARS °C, 29°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

VAN °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 42°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 40°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 43°C

Az bulutlu ve açık
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Meteoroloji'den hem yüksek sıcaklık hem de yağış uyarısı: Saat verildi
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