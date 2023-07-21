https://sputniknews.com.tr/20230721/meteorolojiden-cok-sayida-bolge-icin-uyari-asiri-sicak-bunaltacak-1073789290.html

Meteoroloji'den çok sayıda bölge için uyarı: Aşırı sıcak bunaltacak

Meteoroloji'den çok sayıda bölge için uyarı: Aşırı sıcak bunaltacak

Meteoroloji hava durumu raporunu paylaştı. Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Kars ve Ardahan çevrelerinin ise sağanak... 21.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-21T06:54+0300

2023-07-21T06:54+0300

2023-07-21T06:54+0300

türkiye

meteoroloji

meteoroloji genel müdürlüğü

istanbul

hava durumu

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü 21 Temmuz'a ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. Buna göre yurdun kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Yurdun kuzey ve doğu kesimlerinde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.Haftalık hava durumuMeteoroloji haftalık hava tahmin raporunu da paylaştı. Raporda, 19-24 Temmuz arasında hava sıcaklığının tüm yurtta mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğini bildirildi. Meteoroloji, "Hava sıcaklıklarının Marmara, Ege ve Akdeniz’de mevsim normallerinin 3 ila 8 derece, diğer bölgelerimizde ise mevsim normallerinin 1 ila 5 derece üzerine çıkması bekleniyor" uyarısında bulundu.Uzmanlar, Afrika'dan gelen yeni sıcak hava dalgasının etkili olacağı Marmara Bölgesi'nde hafta sonu kavurucu sıcakların yaşanacağını bildirdi. NTV Meteoroloji uzmanı Dilek Çalışkan, "Cuma, cumartesi ve pazar günleri aşırı sıcaklar etkili olacak, çöl sıcağının etkisi altında girecek. Sonra pazartesi ve salı hava sıcaklıklarında biraz düşüş yaşanacak. Sonra ikinci bir sıcak hava dalgası daha gelecek. Hatta o en sıcağı olabilir. Marmara Bölgesi, Ege Bölgesi, İstanbul yani Batı bölgelerde etkili olacak. Akdeniz'de de aynı şekilde etkili olacak" değerlendirmesinde bulundu.Bölgelere göre hava durumuMARMARAAz bulutlu ve açık, Trakya kesiminin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.EDİRNE °C, 39°CParçalı ve az bulutluİSTANBUL °C, 35°CAz bulutlu ve açıkKIRKLARELİ °C, 36°CParçalı ve az bulutluKOCAELİ °C, 36°CAz bulutlu ve açıkEGEAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.A.KARAHİSAR °C, 34°CAz bulutlu ve açıkDENİZLİ °C, 40°CAz bulutlu ve açıkİZMİR °C, 40°CAz bulutlu ve açıkMANİSA °C, 42°CAz bulutlu ve açıkAKDENİZAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.ADANA °C, 35°CAz bulutlu ve açıkANTALYA °C, 37°CAz bulutlu ve açıkHATAY °C, 32°CAz bulutlu ve açıkMERSİN °C, 33°CAz bulutlu ve açıkİÇ ANADOLUAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA °C, 35°CAz bulutlu ve açıkESKİŞEHİR °C, 34°CAz bulutlu ve açıkKONYA °C, 35°CAz bulutlu ve açıkYOZGAT °C, 31°CAz bulutlu ve açıkBATI KARADENİZAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.BOLU °C, 31°CAz bulutlu ve açıkDÜZCE °C, 35°CAz bulutlu ve açıkKASTAMONU °C, 32°CAz bulutlu ve açıkZONGULDAK °C, 27°CAz bulutlu ve açıkORTA ve DOĞU KARADENİZParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.AMASYA °C, 35°CAz bulutluSAMSUN °C, 29°CAz bulutluTOKAT °C, 33°CAz bulutluTRABZON °C, 28°CParçalı ve az bulutluDOĞU ANADOLUAz bulutlu ve açık, doğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ERZURUM °C, 30°CParçalı bulutluKARS °C, 29°CParçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıMALATYA °C, 37°CAz bulutlu ve açıkVAN °C, 29°CParçalı ve az bulutluGÜNEYDOĞU ANADOLUAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR °C, 42°CAz bulutlu ve açıkGAZİANTEP °C, 39°CAz bulutlu ve açıkSİİRT °C, 40°CAz bulutlu ve açıkŞANLIURFA °C, 43°CAz bulutlu ve açık

https://sputniknews.com.tr/20230720/meteorolojiden-hem-yuksek-sicaklik-hem-de-yagis-uyarisi-saat-verildi-1073740454.html

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meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, istanbul, hava durumu