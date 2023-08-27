Rize'de şiddetli yağışların ardından 16 evin boşaltılmasına karar verildi

"DSİ, Karayolları, İl Özel İdaresinden toplam 110 iş makinesi, 18 araç ve 210 personelle çalışmalar yürütülmektedir. Çayeli Belediyesi 8 iş makinesi, 13 araç, 46 personel ile 10 mahallede, AFAD 8 teknik personel ve 2 araçla jeolojik etüt ve altyapı çalışmalarına devam etmektedir. Bugüne kadar yapılan etütler sonucunda 45 ayrı noktada 77 konut heyelan riski bakımından incelenmiştir. Yapılan incelemeler neticesinde heyelana maruz kalan veya kalabilecek durumda olan 16 konutun nakline karar verilmiş, 14 konut için 11 afet önleyici istinat duvarları yapılması, 4 konutun kontrol etütleri programına alınması önerilmiştir. Altyapı çalışmaları kapsamında ise Çayeli Abdullahhoca köyünde 5 noktada tespitler tamamlanmış olup diğer köy ve mahallelerde çalışmalar devam etmektedir."