https://sputniknews.com.tr/20230810/selde-suruklenen-ev-kopruye-carpip-kagit-gibi-ezildi-1074536113.html
Selde sürüklenen ev köprüye çarpıp kağıt gibi ezildi
Selde sürüklenen ev köprüye çarpıp kağıt gibi ezildi
Norveç’teki Hemsilar Nehri’nde sel sularına kapılan prefabrik bir ev, köprüye çarparak kağıt gibi ezildi. 10.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-10T14:39+0300
2023-08-10T14:39+0300
2023-08-10T14:39+0300
dünya
video
norveç
sel
hans
ev
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Kuzey Avrupa’da Hans Fırtınası etkisini sürdürüyor.Norveç’te fırtınayla birlikte etkili olan şiddetli yağış sele yol açtı.Hayat durma noktasına gelirken, binlerce kişi evlerinden tahliye edildi.Hemsedal kasabasında prefabrik bir ev, sel sularına kapılarak Hemsilar Nehri’nde sürüklenmeye başladı.Nehir üzerindeki köprüye çarpan ev, kağıt gibi ezildi.O anlar bir bölge sakininin cep telefonu kamerasına yansıdı.
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Selde sürüklenen ev köprüye çarpıp kağıt gibi ezildi
Selde sürüklenen ev köprüye çarpıp kağıt gibi ezildi
2023-08-10T14:39+0300
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PT0M43S
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video, norveç, sel, видео, hans, ev
video, norveç, sel, видео, hans, ev
Selde sürüklenen ev köprüye çarpıp kağıt gibi ezildi
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Norveç’teki Hemsilar Nehri’nde sel sularına kapılan prefabrik bir ev, köprüye çarparak kağıt gibi ezildi.
Kuzey Avrupa’da Hans Fırtınası etkisini sürdürüyor.
Norveç’te fırtınayla birlikte etkili olan şiddetli yağış sele yol açtı.
Hayat durma noktasına gelirken, binlerce kişi evlerinden tahliye edildi.
Hemsedal kasabasında prefabrik bir ev, sel sularına kapılarak Hemsilar Nehri’nde sürüklenmeye başladı.
Nehir üzerindeki köprüye çarpan ev, kağıt gibi ezildi.
O anlar bir bölge sakininin cep telefonu kamerasına yansıdı.