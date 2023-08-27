https://sputniknews.com.tr/20230827/prizde-unutulan-sarj-aleti-evi-yakti-1074970468.html
Prizde unutulan şarj aleti evi yaktı
Prizde unutulan şarj aleti evi yaktı
Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Öğberler köyünde prizde takılı unutulan şarj aleti alev aldı. Çıkan yangında ev adeta kül oldu. 27.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-27T13:36+0300
2023-08-27T13:36+0300
2023-08-27T13:36+0300
türkiye
ereğli
yangın
cep telefonu
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İddialara göre şarjdan cep telefonun alarak uzaklaşan ev sahibi bir süre sonra alevleri fark etti.Büyüyen alevler nedeniyle evde yaşayan 3 vatandaş son anda sokağa çıkmayı başardı. Ereğli Belediyesi İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın söndürülürken ev kullanılmaz hale geldi. Jandarmanın olayla ilgili araştırması devam ediyor.
https://sputniknews.com.tr/20230826/maltepede-orman-yangini-1074960741.html
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ereğli, yangın, cep telefonu
ereğli, yangın, cep telefonu
Prizde unutulan şarj aleti evi yaktı
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Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Öğberler köyünde prizde takılı unutulan şarj aleti alev aldı. Çıkan yangında ev adeta kül oldu.
İddialara göre şarjdan cep telefonun alarak uzaklaşan ev sahibi bir süre sonra alevleri fark etti.
Büyüyen alevler nedeniyle evde yaşayan 3 vatandaş son anda sokağa çıkmayı başardı.
Ereğli Belediyesi İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın söndürülürken ev kullanılmaz hale geldi.
Jandarmanın olayla ilgili araştırması devam ediyor.