https://sputniknews.com.tr/20230827/prizde-unutulan-sarj-aleti-evi-yakti-1074970468.html

Prizde unutulan şarj aleti evi yaktı

Prizde unutulan şarj aleti evi yaktı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Öğberler köyünde prizde takılı unutulan şarj aleti alev aldı. Çıkan yangında ev adeta kül oldu. 27.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-27T13:36+0300

2023-08-27T13:36+0300

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türkiye

ereğli

yangın

cep telefonu

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İddialara göre şarjdan cep telefonun alarak uzaklaşan ev sahibi bir süre sonra alevleri fark etti.Büyüyen alevler nedeniyle evde yaşayan 3 vatandaş son anda sokağa çıkmayı başardı. Ereğli Belediyesi İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın söndürülürken ev kullanılmaz hale geldi. Jandarmanın olayla ilgili araştırması devam ediyor.

https://sputniknews.com.tr/20230826/maltepede-orman-yangini-1074960741.html

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