https://sputniknews.com.tr/20230826/maltepede-orman-yangini-1074960741.html

Maltepe'de orman yangını

Maltepe'de orman yangını

İstanbul'un Maltepe ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. 26.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-26T21:05+0300

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türkiye

maltepe

yangın

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İstanbul Maltepe'de ormanlık alanda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.Başıbüyük Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Rüzgarın da etkili olduğu bölgeye itfaiye personeli ile Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.Bölgeye ulaşan ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

türkiye

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maltepe, yangın