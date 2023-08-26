https://sputniknews.com.tr/20230826/maltepede-orman-yangini-1074960741.html
Maltepe'de orman yangını
Maltepe'de orman yangını
İstanbul'un Maltepe ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. 26.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-26T21:05+0300
2023-08-26T21:05+0300
2023-08-26T21:20+0300
türkiye
maltepe
yangın
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İstanbul Maltepe'de ormanlık alanda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.Başıbüyük Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Rüzgarın da etkili olduğu bölgeye itfaiye personeli ile Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.Bölgeye ulaşan ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
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maltepe, yangın
Maltepe'de orman yangını
21:05 26.08.2023 (güncellendi: 21:20 26.08.2023) Abone ol
İstanbul'un Maltepe ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
İstanbul Maltepe'de ormanlık alanda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
Başıbüyük Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Rüzgarın da etkili olduğu bölgeye itfaiye personeli ile Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.
Bölgeye ulaşan ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.