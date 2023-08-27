https://sputniknews.com.tr/20230827/prigojinin-ucaginin-dusmesi-sonucu-hayatini-kaybedenlerin-tamaminin-kimlikleri-belirlendi-1074970683.html
Prigojin’in uçağının düşmesi sonucu hayatını kaybedenlerin tamamının kimlikleri belirlendi
Prigojin’in uçağının düşmesi sonucu hayatını kaybedenlerin tamamının kimlikleri belirlendi
Rusya Soruşturma Komitesi, Tver bölgesindeki uçak kazasına ilişkin soruşturma kapsamında gerçekleştirilen moleküler genetik incelemenin tamamlandığını... 27.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-27T13:54+0300
2023-08-27T13:54+0300
2023-08-27T13:54+0300
dünya
rusya
yevgeniy prigojin
yevgeniy viktoroviç prigojin
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Rusya Soruşturma Komitesi’nden yapılan açıklamaya göre, Tver bölgesindeki uçak kazasına ilişkin soruşturma kapsamında gerçekleştirilen moleküler genetik inceleme tamamlandı, uçağının düşmesi sonucu hayatını kaybedenlerin tamamının kimlikleri belirlendi.Komite Sözcüsü Svetlana Petrenko tarafından yapılan açıklamada, “İnceleme sonucunda Tver bölgesinde meydana gelen uçak kazasında hayatını kaybeden 10 kişinin tamamının kimlikleri belirlendi, kimlikler uçuş manifestosunda belirtilen listedeki isimlerle örtüşüyor” ifadelerine yer verildi.
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rusya, yevgeniy prigojin, yevgeniy viktoroviç prigojin
rusya, yevgeniy prigojin, yevgeniy viktoroviç prigojin
Prigojin’in uçağının düşmesi sonucu hayatını kaybedenlerin tamamının kimlikleri belirlendi
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Rusya Soruşturma Komitesi, Tver bölgesindeki uçak kazasına ilişkin soruşturma kapsamında gerçekleştirilen moleküler genetik incelemenin tamamlandığını bildirdi.
Rusya Soruşturma Komitesi’nden yapılan açıklamaya göre, Tver bölgesindeki uçak kazasına ilişkin soruşturma kapsamında gerçekleştirilen moleküler genetik inceleme tamamlandı, uçağının düşmesi sonucu hayatını kaybedenlerin tamamının kimlikleri belirlendi.
Komite Sözcüsü Svetlana Petrenko tarafından yapılan açıklamada, “İnceleme sonucunda Tver bölgesinde meydana gelen uçak kazasında hayatını kaybeden 10 kişinin tamamının kimlikleri belirlendi, kimlikler uçuş manifestosunda belirtilen listedeki isimlerle örtüşüyor” ifadelerine yer verildi.
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